Oferta publiczna do 700 tys. nowych akcji serii D spółki Lichthund, z której zamierza ona pozyskać ok. 6,8 mln zł netto rozpocznie się 23 kwietnia od uruchomienia zapisów w transzy na zaproszenie (do 29 kwietnia) i w transzy otwartej (do 30 kwietnia), podała spółka. 22 kwietnia zostanie ustalona cena akcji oferowanych. Spółka liczy na debiut na rynku NewConnect w czerwcu br.

W dniach 12-19 kwietnia zaplanowano road show. Na 22 kwietnia zaplanowano publikację ceny maksymalnej lub przedziału cenowego. Zapisy w transzy na zaproszenie odbędą się w dn. 23-29 kwietnia br., a zapisy w transzy otwartej w dniach 23-30 kwietnia. Przydział akcji planowany jest na 6 maja, następnie w ciągu ok. 4-6 tygodni – rejestracja podwyższenia kapitału o akcje oferowane oraz „przewidywany termin wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań akcji oferowanych w ASO organizowanym przez GPW”, wymieniono w komunikacie.

„Spółka zamierza przeznaczyć środki z emisji w szacowanej wysokości ok. 6,8 mln zł na:

• realizację prac rozwojowych dotyczących nowego projektu o nazwie kodowej Husky (w kwocie ok. 5,3 mln zł)

• ogólne wydatki korporacyjne związane z rozwojem firmy oraz marketingiem gier (do ok. 1,5 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

Umowami typu lock-up objętych jest 473 909 akcji, stanowiących 92,38% ogólnej liczby głosów, podano także.

„Przeprowadzenie oferty publicznej i następnie debiut na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie są ważnym krokiem milowym w historii naszego studia. Trzy lata temu pozyskaliśmy pierwsze środki od inwestorów zewnętrznych, które pozwoliły nam rozwinąć studio zgodnie z naszym planem strategicznym. Dzisiaj jesteśmy trzy razy większą organizacją, która jest w przededniu premier dwóch gier opartych o własne IP, tworzonych przez ostatnie kilka lat. Liczymy, że emisja, której celem jest sfinansowanie naszego kolejnego projektu, zakończy się powodzeniem a inwestorzy, którzy dołączą do naszej spółki będą partycypować w sukcesie komercyjnym naszych trzech projektów” – powiedział prezes Rafał Zaremba, cytowany w komunikacie.

„Zgodnie z naszym planem finansowym jest to ostatnia emisja akcji (a łącznie trzecia z kolei), która pozwoli nam na sfinansowanie trzeciego projektu spółki o nazwie kodowej 'Husky’. Zakładamy, że w kolejnych latach studio będzie się samofinansować w oparciu o przychody z trzech gier. Intencją zarządu jest, aby przychody ze sprzedaży gier były reinwestowane w kolejne projekty przy założeniu dyscypliny kosztowej, a nadwyżki finansowe dystrybuowane do akcjonariuszy” – dodał prezes.

Projekt „Husky” to kooperacyjna gra przygodowa z elementami zręcznościowymi i zagadkami logicznymi, która w nowatorski sposób podchodzi do współpracy graczy i wspólnej rozgrywki. Środki z emisji akcji serii D będą głównie przeznaczone na rozwój tego projektu, tak aby w perspektywie 18 miesięcy stworzyć grywalne demo, które będzie mogło być pokazane wydawcom. Premiera gry planowana jest na rok 2026+, podano w komunikacie.

W strategii na lata 2024-2026 spółka zakłada realizację następujących działań, które będę prowadziły do rozwoju studia zgodnie z przyjętą filozofią:

1. Wydanie gry „Food Truck Empire” w drugiej połowie 2024 roku

2. Wydanie gry o kodowej nazwie „Bulldog” w 2025 roku (prace są na zaawansowanym etapie)

3. Rozpoczęcie w 2024 roku prac preprodukcyjnych nad nowym projektem o nazwie kodowej „Husky”, które powinny zakończyć się w ciągu 18 miesięcy grywalnym demem (środki zebrane z niniejszej oferty publicznej akcji serii D będą przeznaczone na finansowanie tych prac)

4. Rozpoczęcie w 2026 roku prac preprodukcyjnych nad projektem o kodowej nazwie „Labrador”, wymieniono dalej w informacji.

Lichthund jest niezależnym studiem tworzącym gry komputerowe, założonym przez Rafała Zarembę i Bartka Pieczonkę. Studio powstało w 2015 r.

Źródło: ISBnews