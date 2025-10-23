Longterm Games zakończył przegląd opcji strategicznych oraz wyznaczył obszary działalności spółki na najbliższe lata, w ramach których zamierza skoncentrować się na branży militarnej oraz rozwoju nowoczesnych technologii wojskowych, podała spółka.

„Emitent informuje, że planuje złożyć do ministra spraw wewnętrznych i administracji wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Uzyskanie przedmiotowej koncesji jest niezbędne w celu umożliwienia spółce udziału w projektach dotyczących rozwiązań technologicznych, służących do wykorzystania w obszarze wojskowych systemów bezpieczeństwa” – czytamy w komunikacie.



W najbliższym okresie spółka rozpocznie również rozmowy z wybranymi podmiotami z branży obronności.

„Emitent przy wyborze celów inwestycyjnych zamierza korzystać nie tylko z wiedzy ekspertów z branży wojskowej, ale również z wsparcia i doświadczenia obecnych akcjonariuszy” – czytamy dalej.

Przegląd opcji strategicznych spółki trwał od października 2024 r.

Longterm Games to producent gier, notowany na NewConnect.

Źródło: ISBnews