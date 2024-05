Francuski wydawca Plug in Digital ustalił datę światowej premiery gry „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” na platformach mobilnych na 28 maja 2024 r., podał Draw Distance. Cena gry została ustalona na 4,99 euro/USD, 3,99 GBP, 19,99 zł.

Na mocy umowy portingowej z 29 września 2023, spółka udzieliła wydawcy wyłącznej licencji do wykonania prac portingowych i wydania wszystkich trzech gier spółki z serii „Vampire: The Masquerade”, w tym również powstającej obecnie trzeciej części, na platformach mobilnych. „Coteries of New York” ukaże się jako pierwsza. Licencja udzielona została do 29 maja 2029 r., podano w komunikacie.

Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.

Źródło: ISBnews