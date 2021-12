Data premiery gry „Model Builder” została przesunięta na 8 lutego 2022 r. z planowanego terminu 27 stycznia 2022 r., podał Moonlit.

„Zmiana daty premiery gry nastąpiła po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami serwisu Steam, który zakomunikował, że w dniu 27 stycznia 2022 r. rozpocznie się Steam Lunar New Year Sale 2022 – wyprzedaż w sklepie internetowym store.steampowered.com, która potrwa do 3 lutego 2022 r. Przedstawiciele serwisu Steam zarekomendowali przesunięcie premiery gry na najbliższy termin po zakończeniu Steam Lunar New Year Sale 2022, jednocześnie odradzając spółce przeniesienie premiery gry na datę przed dniem 27 stycznia 2022 r., tj. przed rozpoczęciem wspomnianej wyprzedaży” – czytamy w komunikacie.

Moonlit podkreśla, że przesunięcie premiery gry na dzień 8 lutego 2022 r., tj. na pierwszy możliwy termin po zakończeniu Steam Lunar New Year Sale 2022, pozwoli na zwiększenie widoczności oraz możliwości promocyjnych produkcji w serwisie Steam, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka związanego ze zwiększoną dostępnością produktów konkurencyjnych względem gry w okresie wyprzedaży Steam Lunar New Year Sale 2022.

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych. Zadebiutował na NewConnect w połowie 2019 r.

Źródło: ISBnews