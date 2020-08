Movie Games zawarł umowę inwestycyjną z Filipem Szklarzewskim oraz Robertem Lewandowskim, której celem jest powołanie wspólnej spółki zajmującej się produkcją gier o tematyce sportowej, podała spółka.

Umowa inwestycyjna określa szczegółowe parametry zaangażowania kapitałowego oraz wzajemne prawa i obowiązki stron w ramach wspólnego przedsięwzięcia w branży gamingowej, obejmującego zawiązanie spółki akcyjnej na zasadach określonych w umowie, podano w raporcie.

„Z innowacjami staram się być na bieżąco, chętnie korzystam z nich na co dzień. Sam rynek związany z nowoczesnymi technologiami, w tym rynek gier komputerowych, obserwuję od dłuższego czasu i widzę ogromny potencjał w tym segmencie. Współpraca z Movie Games to dodatkowo możliwość pokazania piłki nożnej od kuchni i będziemy to robić jako pierwsi” – powiedział Robert Lewandowski, cytowany w komunikacie.

„Wszystkie najpopularniejsze gry piłkarskie skupiają się na tych kluczowych 90 minutach, my chcemy przedstawić pozostałe 22 i pół godziny oczekiwania na to wydarzenie. Takich gier, luźno inspirowanych formą popularnych seriali dokumentalnych o zespołach piłkarskich i nie tylko pokazujących historie zza kulis jeszcze nikt nie robił, co stawia nas w bardzo uprzywilejowanej pozycji. Ostatnio ogromnym zainteresowaniem cieszył się serial ‚The Last Dance’, który przybliżył sukces Michaela Jordana i Chicago Bulls, gdzie wydarzenia na parkiecie były tylko tłem całej historii. Jesteśmy przekonani, że tak jak produkcje filmowe o tej tematyce, tak i nasze gry jako nowy pośrednik przekazywania emocji, zainteresują szerokie grono odbiorców” – dodał współzałożyciel oraz prezes planowanej spółki, która do września dołączy do grona innych podmiotów z grupy Movie Games Filip Szklarzewski, cytowany w komunikacie.

Według magazynu Forbes, Robert Lewandowski jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w polskim sporcie. The Guardian zaliczył go natomiast do wąskiego grona pięciu najlepszych zawodników piłki nożnej na świecie.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością nawiązania tej współpracy. Piłkarskie doświadczenie Roberta będzie bezcenne przy produkcji gier sportowych. Jako niezaprzeczalnie jeden z najbardziej znanych piłkarzy na świecie, pomoże nam nie tylko w realny sposób przedstawić świat sportu, ale także odwzorować prawdziwe emocje panujące za kurtyną samej rozgrywki” – powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

To pierwszy kontakt Movie Games z grami sportowymi. W tym wydawałoby się zdominowanym przez wydawców AAA sektorze branży gier wideo, zdaniem współzałożycieli, jest jeszcze miejsce na podmiot dostarczający mniejsze, ale nie mniej ciekawe gry m. in. o futbolowej tematyce. Wciąż niewyczerpane możliwości i stały rozwój tego segmentu przyciągają zainteresowanie – obok Roberta Lewandowskiego wielu innych sportowców. W gry inwestują także Gerard Pique, Shaquille O’Neal czy Michael Jordan, podsumowano w materiale.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay – producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

Źródło: ISBnews