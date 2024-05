Movie Games ustaliło datę premiery gry „Drug Dealer Simulator 2” na platformie Steam na 20 czerwca br., podała spółka.

„’Drug Dealer Simulator 2′ od pewnego czasu jest już w finalnej fazie produkcji – tak zwanego polishingu. Do gry nie są dodawane już nowe mechaniki, a zespół produkcyjny skupia się wyłącznie na poprawie jakości rozgrywki. Zwiększono też liczebność działu QA o testerów z doświadczeniem w testowaniu trybu coop, specjalnie na potrzeby tej produkcji” – czytamy w komunikacie.

Wishlista gry „Drug Dealer Simulator 2” jest jedną z najszybciej budujących się w historii portfolio wydawniczego Movie Games. Liczba członków odświeżonego kanału Discord serii przekroczyła 24 tys., podkreślono w materiale.

„Bezapelacyjnie mogę powiedzieć, że jest to najambitniejszy i najbardziej holistycznie przeprowadzony plan marketingowy, który od dziś wkracza na jeszcze wyższy poziom. Wszystko wskazuje na to, że zastosowane nieszablonowe rozwiązania angażujące rozpoznawalnych twórców będą, na naszą wiedzę, niespotykane do tej pory. Gra będzie miała również maksymalną z możliwych widoczność w trakcie wszystkich dużych eventów w drodze do premiery. Mogę śmiało stwierdzić, że zrobiliśmy i robimy wszystko, co można było zrobić” – skomentował prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Nowy tytuł zaoferuje 3-osobową kooperację, zarządzanie kartelem, walkę wręcz i wiele innych ulepszeń względem poprzedniej odsłony. Rozgrywka będzie się dotyczyć na fikcyjnej Isla Sombra na początku lat 2000. Na platformie Steam jest już dostępna wersja demo gry, wskazano też w materiale.

Movie Games to wywodzący się z Polski globalny wydawca gier wideo. Portfolio Movie Games zawiera gry przygodowe (seria „Lust”), symulatory („Drug Dealer Simulator”, „Gas Station Simulator”, „MythBusters” i „Alaskan Road Truckers”), a także przedstawicieli innych gatunków, takich jak strategia czy first-person shooter. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2018 r., zaś w styczniu 2023 r. przeniosła notowania na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews