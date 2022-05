Popularna gra Mr. Prepper już 3 czerwca br. zadebiutuje w najnowszej odsłonie konsolowej, na Nintendo Switch. Za wydanie odpowiada notowana na GPW spółka Ultimate Games. Producentem podstawowej wersji tytułu jest Rejected Games.

– Po PC, PlayStation i Microsoft Xbox przyszedł czas na Nintendo Switch. Jeden z naszych tytułów wydawniczych: Mr. Prepper od 3 czerwca br. dostępny będzie w sklepie Nintendo. To moment, na który czekało wielu graczy. My również upatrujemy w nim spory potencjał, z uwagi na to że największe zyski grupy ULG osiągamy właśnie z wersji konsolowych, przede wszystkim Nintendo Switch i Xbox.– mówi Mateusz Zawadzki, prezes zarządu Ultimate Games.

Fabuła Mr. Prepper rozgrywa się w totalitarnym świecie, któremu grozi ryzyko wojny nuklearnej. Aby przetrwać, gracz musi podjąć próbę przejęcia kontroli nad sytuacją w państwie, a utrudnia to panujący w kraju totalitaryzm i stosowane wobec obywateli restrykcje za nieprzestrzeganie ustalonych przez władzę zasad. Gracz musi więc w zbudowanym przez siebie podziemnym schronie dość szybko opracować skuteczny plan działania.

– Mr. Prepper to projekt, który doskonale łączy ze sobą survival z craftingiem. Do tego rozgrywka została tak stworzona by użytkownik wykazał się dużą ostrożnością i taktycznym podejściem, co niezwykle uatrakcyjnia zabawę – mówi Rafał Jelonek, dyrektor operacyjny Ultimate Games.

PC-towa wersja gry zadebiutowała w marcu 2021 roku. W 12 godziny po premierze, tytuł zwrócił jej twórcom wszystkie koszty zainwestowane produkcje i marketing. Mr. Prepper cieszy się popularnością wśród graczy na całym świecie, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Chin, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. Gra ma bardzo dobre oceny użytkowników platformy Steam (obecnie 84 proc.). Producentem projektu jest Rejected Games.

W I kwartale 2022 r. Grupa Ultimate Games wypracowała blisko 6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. To wzrost o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Od stycznia do marca br. Grupa zanotowała wzrost zysku z działalności operacyjnej, z 1,4 mln zł po I kwartale 2021 do 2,5 mln zł po pierwszych trzech miesiącach 2022 r. Na koniec marca środki pieniężne na koncie Grupy przekraczały 18,6 mln zł.

Źródło: Spółka