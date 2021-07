W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwowaliśmy niebywale szybki rozwój technologii. Nie inaczej to wygląda, jeśli chodzi o nowoczesny sprzęt komputerowy, którego osiągi zadziwiają użytkowników. Trudno się więc dziwić, że społeczność graczy stale rośnie, a każdy z nich pragnie nieustannie podnosić swoje umiejętności. Jak się okazuje, jest to niemożliwe bez odpowiednich urządzeń, pośród których to właśnie mysz gamingowa odgrywa wręcz kluczową rolę…

Czym różni się zwykła myszka od myszki gamingowej? Dobra a tania myszka do gier – co musi mieć, a z czego możesz zrezygnować? Jakie są rodzaje myszek do gier? Jak dobrać myszkę gamingową do swoich potrzeb? Akcesoria do myszki gamingowej – w co warto zainwestować?

Próbując odpowiedzieć na pytanie: jaka myszka gamingowa będzie dla nas najlepsza, bardzo szybko przekonamy się, iż dostępne są w wielu zróżnicowanych opcjach. I tyczy się to zarówno ich parametrów, możliwości, jak i przedziału cenowego, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Jednak zanim podejmiemy do finalnego kupna, warto dowiedzieć się o nich wszystkiego, co najważniejsze. Jedynie to sprawi, że wybrana mysz gamingowa spełni nasze oczekiwania.

Czym różni się zwykła myszka od myszki gamingowej?

Myszki gamingowe z reguły rozpoznamy już na pierwszy rzut oka. Standardowa przewodowa myszka (znajdująca się na wyposażeniu biurowym) cechuje się prostotą i jednolitym stylem. Z kolei myszki gamingowe to modele niezwykle atrakcyjne, z oryginalnym designem łączącym w sobie zróżnicowaną kolorystykę (w tym podświetlenie RGB).

Jednakże to nie tylko wygląd jest wyróżniającym się elementem myszy dla graczy. Ich kształt musi być idealnie dopasowany do dłoni, w której nawet po wielogodzinnej rozgrywce nie powinniśmy odczuwać zmęczenia. Ponadto myszki dla graczy muszą oferować szerokie możliwości w indywidualnych ustawieniach (zalecana liczba przycisków 6 czy też 8), a ich czułość i szybkość reakcji nie mogą pozostawiać wiele do życzenia. Jest to kluczowe w rozgrywce sieciowej.

Dobra a tania myszka do gier – co musi mieć a z czego możesz zrezygnować?

Praktyka pokazuje, iż naszym celem wcale nie musi być najdroższa myszka do gier, żeby czuć zadowolenie z poczynionej inwestycji. Jeśli zależy nam, aby nowa mysz była w pełni funkcjonalna i jednocześnie dostępna w rozsądnej cenie, warto zrezygnować z niektórych dodatków. Zwłaszcza tych, które nie mają bezpośredniego przełożenia na rozgrywkę. Do nich zapewne należy podświetlenie RGB czy dodatkowe przyciski. Co jednak istotne, nie oszczędzajmy na czułości myszy (modele o parametrach 12000 DPI są szczególnie warte uwagi), dzięki czemu podczas gry zyskamy większą precyzję ruchów.

Jakie są rodzaje myszek do gier?

Jednym z podstawowych dylematów graczy (niejako dzielących ich na dwa obozy) jest wybór: myszka przewodowa czy myszka bezprzewodowa. Otóż pamiętajmy, iż myszki bezprzewodowe cechują się większą wygodą – nie jesteśmy ograniczeni kablem podłączonym do portu USB. Jednak zwolennicy przewodowych myszy wskazują na opóźnienia, jakie mogą się pojawić przy bezprzewodowym przesyle danych (co zwłaszcza przy połączeniu bluetooth może być uciążliwe: sygnał radiowy jest dość wrażliwy na zakłócenia). Nowoczesne modele poniekąd problem ten rozwiązały, acz na pewno dla perfekcjonistów bezpieczniejszy będzie typ myszy przewodowej.

Jak dobrać myszkę gamingową do swoich potrzeb?

Wybierając myszkę, zawsze powinniśmy kierować się indywidualnymi potrzebami (w tym czy jesteśmy lewo-, czy praworęczni). Jak zostało wspomniane, musi gwarantować nam komfort podczas rozgrywki, ale i nietuzinkowy wygląd. W tym miejscu warto też zastanowić się, jaki rodzaj sensora będzie dla nas odpowiedni. Dostępny jest sensor optyczny oraz laserowy. Myszka gamingowa laserowa charakteryzuje się wysoką precyzją, co w sposób szczególny doceniają gracze (choć należy pamiętać, iż niezbędna jest do niej podkładka pod myszkę). W innym przypadku myszka dla gracza z sensorem laserowym nie będzie działała prawidłowo. Z kolei modele z sensorem optycznym posiadają diody LED, które podświetlają podłoże (nawet nierówne). W tym przypadku podkładka pod myszkę nie jest obowiązkowa. Wyraźnie więc widać, że rodzaj sensora realnie przekłada się na nasze potrzeby.

Akcesoria do myszki gamingowej – w co warto zainwestować?

Jeśli już wiemy, jaki typ myszy będzie dla nas idealny, możemy przejść do akcesoriów, które okażą się nie mniej przydatne. Pierwszą kwestią jest wspomniana podkładka pod mysz. Nie tylko wpłynie ona na naszą wygodę, ale i komfort nadgarstka (co docenimy zwłaszcza po wielogodzinnej rozgrywce). Co więcej, warto zainwestować w mysz dla graczy posiadającą regulację wagi. Dzięki temu w każdej chwili będziemy mogli dopasować jej precyzję odpowiednio do danej rozgrywki. Ma to szczególne znaczenie, gdy gramy w różnego rodzaju gry sieciowe, np. FPS i strategiczne. Każda z tych gier wymaga od nas zupełnie innej mobilności, czasu reakcji, jak i skupienia – przez co swobodne obsługiwanie myszką może się okazać kluczowe.

Materiał Partnera