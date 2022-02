Noobz from Poland podjął decyzję zmierzającą do tworzenia gry osadzonej w uniwersum „Total Tank Simulator”, opartej o technologię Metavers, podała spółka. Gra będzie zawierała także tokeny NFT, oparte o sieć blockchain.

„Zdaniem emitenta decyzja o rozpoczęciu tworzenia gier w nowych technologiach, niestosowanych dotychczas przez emitenta, może spowodować dotarcie do większej liczby graczy oraz pozytywnie wpłynąć na popularność gry” – czytamy w komunikacie.



Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie angażowała się w kolejne projekty gamingowe, korzystające z technologii Metaverse oraz NFT.

Noobz from Poland to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest „Total Tank Simulator”. Spółka zadebiutowała na NewConnect 13 lipca 2021 r.

Źródło: ISBnews