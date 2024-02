W wyniku dokonania szczegółowej analizy rozpoczętych projektów, Noobz from Poland podjął decyzję o rezygnacji z projektów (i) Blitzverse (dot. tworzenia gier w oparciu o technologie Metaverse oraz NFT) oraz (ii) UFO, w wyniku czego podjął decyzję o dokonaniu odpisu w pozycji zapasów w łącznej wysokości 275 480,86 zł, podała spółka. W ocenie zarządu, dalszy rozwój projektów Blitzverse oraz UFO nie jest spójny ze strategią rozwojową spółki oraz ma ograniczony potencjał sprzedażowy. Działania spółki są obecnie skupione na rozwoju drugiej części gry „Total Tank Simulator”.

Noobz from Poland to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest „Total Tank Simulator”. Spółka zadebiutowała na NewConnect w lipcu 2021 r.

Źródło: ISBnews