Akcjonariusze CD Projektu uchwalili warunek wynikowy programu motywacyjnego B w wysokości łącznie 5 mld zł skonsolidowanego zysku netto w latach 2026-2029, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

„Walne zgromadzenie spółki […] postanawia niniejszym, na podstawie § 3 ust. 5 uchwały Programu Motywacyjnego B, wyznaczyć warunek wynikowy na lata obrotowe 2026-2029 w kwocie 5 000 000 000 zł. Warunek wynikowy odpowiada sumie skonsolidowanych wyników netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej CD Projekt za wskazany okres 4 lat obrotowych” – czytamy w uchwale.

Zaproponowany warunek wynikowy jest ambitny i spójny z interesem akcjonariuszy spółki w długim terminie. Osiągnięcie 5 mld zł skumulowanego zysku netto w latach obrotowych 2026 2029 zakłada dalszy dynamiczny rozwój biznesu poprzez konsekwentną realizację Strategii Rozwoju CD Projekt. W nadchodzących latach spółka będzie aktywna w obszarze produkcji i wydawania wysokiej jakości gier RPG oraz będzie koncentrować się na wzmacnianiu potencjału posiadanych marek poprzez m.in. wprowadzanie na rynek produktów towarzyszących we współpracy z zewnętrznymi partnerami. Działania te będą wspierały budowanie wartości spółki, w tym jej wyceny na GPW, podano wcześniej w uzasadnieniu projektu uchwały.

CD Projekt to notowany na GPW deweloper gier wideo z gatunku RPG. Sztandarowymi produkcjami studia CD Projekt RED jest seria „Wiedźmin” oraz „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews