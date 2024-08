One More Level odnotowało 0,51 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2024 r. wobec 3,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,72 mln zł wobec 3,27 mln zł straty rok wcześniej.

Wskaźnik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe w II kwartale 2024 roku wyniósł -0,65 mln zł, podano w raporcie.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,67 mln zł w II kw. 2024 r. wobec braku przychodów rok wcześniej.

„One More Level w II kwartale 2024 r. osiągnęło 0,67 mln zł przychodów wobec nieodnotowania przychodów w analogicznym okresie 2023 r. Na rozpoznane w minionym okresie przychody złożyły się m.in. dodatkowe wynagrodzenie związane z osiągnięciem przez grę 'Ghostrunner 2′ określonych w umowie wskaźników jakości gry” – czytamy w raporcie.

W I poł. 2024 r. spółka miała 3,58 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 6,21 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11,41 mln zł w porównaniu z 17 tys. zł rok wcześniej.

„Stan środków pieniężnych na kontach spółki wzrósł z 2,25 mln zł na koniec pierwszego kwartału br. do 7,86 mln zł na dzień 30 czerwca 2024 r. Dodatnie przepływy pieniężne w II kwartale br. wynoszą 5,6 mln zł i są efektem realizacji projektów deweloperskich w ramach umów wydawniczych” – czytamy dalej.

Prezes Szymon Bryła ocenia, że II kwartał br. w historii One More Level „zapisał się pod znakiem zawirowań, jakich doświadczył nasz strategiczny projekt – 'Cyber Slash'”.

„Zawirowań nieoczekiwanych, bo nie spowodowanych czynnikami wewnętrznymi, a globalnymi, strategicznymi przetasowaniami w grupie Take-Two, dotychczasowego wydawcy gry. Rozwiązanie umowy wydawniczej dla tytułu nie było przez nas oczekiwane. Co prawda, od miesięcy z uwagą obserwowaliśmy doniesienia na temat zmian w grupie Take-Two, wierzyliśmy jednak, że 'Cyber Slash’, wysoko oceniany przez wydawcę zarówno z perspektywy postępu prac, jak i swojego potencjału, nie padnie ofiarą rewolucji w amerykańskim koncernie” – napisał prezes w liście do akcjonariuszy.

„Nasza sytuacja finansowa jest stabilna, a zgromadzone środki finansowe pozwalają nam kontynuować prace nad tytułem i równocześnie w sposób przemyślany określić nową ścieżkę rozwoju firmy. Od kilku kwartałów zastanawialiśmy się nad tym, którędy podążać na biznesowy szczyt. Jesteśmy efektywnymi, kreatywnymi specjalistami od produkcji dynamicznych gier akcji, zdolnymi tworzyć wyjątkowe gry w rozsądnych budżetach i harmonogramach. W niespełna pół dekady de facto stworzyliśmy cztery dobrze oceniane tytuły z segmentu gier akcji, doceniane m.in. za production value” – dodał Bryła.

One More Level zajmuje się produkcją gier przeznaczonych na komputery osobiste i konsole. Studio powstało w lipcu 2014 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2012 r.; na początku lipca 2023 r. akcjonariusze One More Level zgodzili się na przeniesienie notowań na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews