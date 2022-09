PCF Group przewiduje, że aktualne projekty w fazie preprodykcyjnej będą bardzo blisko lub nawet mogą przejść do fazy produkcyjnej do końca tego roku, poinformował prezes Sebastian Wojciechowski.

„Będą bardzo blisko, a może nawet faktycznie wejdą [w fazę produkcyjną]” – powiedział Wojciechowski podczas wideokonferencji, odpowiadając na pytanie, czy przynajmniej część z projektów wejdzie w fazę produkcyjną do końca tego roku.

Będący w preprodukcji „Projekt Dagger” to jeden z siedmiu projektów realizowanych obecnie przez People Can Fly. Trwają również prace nad „Gemini” – nowym projektem dla Square Enix, „Bifrost” oraz „Victoria” – grami przeznaczonymi do wydania w modelu self-publishing, projektem w fazie koncepcyjnej – „Red”, jak również dwoma projektami opartymi o technologię VR – „Green Hell VR” oraz nowym projektem będącym adaptacją VR jednego z IP z portfolio grupy.

Strategia PCF Group zakłada, że począwszy od 2024 roku spółka będzie udostępniać co najmniej jedną premierę rocznie, co dotyczy zarówno projektów z wydawcami, jak i tych tworzonych w modelu self-publishing. Firma zakłada również dodanie do portfolio produkcji z rodzaju „compact AAA” – gier z mniejszym zakresem i budżetem, ale jakością porównywalną z tytułami AAA.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews