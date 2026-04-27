PCF Group ogłosiło przejęcie marki Cooldown Games (CDG) wraz z jej prawami wydawniczymi oraz odtworzenie dedykowanego pionu publishingowego w ramach swojej struktury operacyjnej, podała spółka.

„Transakcja stanowi element realizacji strategii PCF Group, mającej na celu wzmocnienie działalności wydawniczej Grupy w modelu self-publishing, zwiększenie marżowości projektów własnych oraz wprowadzenie nowego strumienia przychodów. W nowej strukturze, Cooldown Games, będzie funkcjonować jako niezależny dział wydawniczy w ramach Grupy. Dotychczasowy zespół zarządzający Cooldown Games pozostanie na swoich stanowiskach, zapewniając ciągłość operacyjną, rygor decyzyjny (procedura greenlight) oraz utrzymanie wysokiej skuteczności biznesowej” – czytamy w komunikacie.

Integracja kompetencji wydawniczych umożliwi People Can Fly wewnętrzne budowanie strategii wejścia produktów na rynek, zarządzanie dystrybucją oraz optymalizację parametrów komercyjnych dla całego portfolio własnych projektów deweloperskich, podano także.

„Struktura ta pozwoli również PCF wykorzystać istniejące zaplecze CDG, relacje z platformami oraz kompetencje potrzebne do skalowania przychodów wydawniczych. Oprócz punktowego wsparcia dla tytułów tworzonych wewnętrznie, dział wydawniczy będzie zawierał umowy wydawnicze z podmiotami trzecimi, tworząc dodatkowe źródła przychodów. Transakcja wzmacnia także możliwości wydawnicze CDG poprzez zapewnienie kapitału oraz wsparcia operacyjnego dla portfolio już rozwijanych tytułów zewnętrznych, których premiery są zaplanowane na lata 2026-2027” – czytamy dalej.

People Can Fly działa międzynarodowo, a najsilniej obecne jest w Polsce, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Spółka zatrudnia aktualnie ponad 400 osób i tworzy własne IP oraz realizuje projekty w modelu work-for-hire i co-development dla czołowych partnerów branżowych, w tym Microsoft, Krafton, Sony Interactive Entertainment czy 2K Games, podano także.

„Choć pozostajemy silnie skoncentrowani na segmencie work-for-hire i odbudowie dodatnich przepływów pieniężnych w całej Grupie, nigdy nie zamierzaliśmy rezygnować z planów wydawniczych. Czekaliśmy raczej na odpowiedni moment, aby ponownie nadać im dynamikę i skalę. Fakt, że następuje to nieco wcześniej niż pierwotnie zakładaliśmy, opiera się na dwóch kluczowych filarach: zaufaniu do zespołu Cooldown Games budowanemu przez lata PCF Group oraz podejściu, w którym segment wydawniczy od początku ma generować przychody, a nie stanowić przez lata obciążenie kosztowe” – powiedział CEO PCF Group Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

„Budowaliśmy Cooldown Games wokół idei wspierania wyjątkowych deweloperów i dostarczania ich gier graczom na całym świecie. Dołączenie do drużyny People Can Fly daje nam skalę, zasoby i długoterminową stabilność, aby robić to na jeszcze wyższym poziomie. Znamy z pierwszej ręki potencjał tego zespołu i z entuzjazmem patrzymy na wspólne tworzenie kolejnej generacji wyjątkowych projektów” – dodał Steve Gibson, CEO Cooldown Games.

Oba zespoły współpracowały wcześniej przy projekcie „Bulletstorm: Full Clip Edition”, który sprzedał się w ponad 1 milionie egzemplarzy na całym świecie na platformach PC i konsolach.

„Transakcja pozwoli PCG Group: generować regularne przychody poprzez umowy wydawnicze z podmiotami trzecimi, zwiększyć zyskowność tytułów tworzonych wewnętrznie, poprawić dyscyplinę alokacji budżetów produkcyjnych dzięki zintegrowanemu procesowi greenlight, zwiększyć elastyczność strategiczną w kontekście przyszłych transakcji M&A oraz monetyzacji własności intelektualnej” – wymieniono w informacji.

„Odbudowa naszych kompetencji wydawniczych to ważny krok w dalszej ewolucji Grupy. Włączenie zespołu Cooldown Games do organizacji pozwala nam dalej rozwijać fundament wydawniczy, który budowaliśmy od lat, jednocześnie wzmacniając naszą zdolność do wprowadzania gier na globalny rynek. Taka struktura zwiększa naszą kontrolę nad rezultatami biznesowymi i pozwala generować dodatkową wartość na każdym etapie cyklu życia tytułów, co odpowiada na wyzwania, z którymi mierzyliśmy się w przeszłości” – podsumował CEO People Can Fly.

People Can Fly zostało założone w 2002 roku i jest jednym z pionierów na europejskim rynku gier typu shooter oraz jednym z najbardziej doświadczonych polskich deweloperów z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

