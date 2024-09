PCF Group ocenia, że kluczowym warunkiem dla dalszej realizacji strategii będzie pozyskanie nowego finansowania w kwocie ok. 350 mln zł w latach 2025-2026 i nie przewiduje rekomendowania wypłaty dywidendy do nie wcześniej niż w odniesieniu do zysków wypracowanych za 2026 r., podała spółka. Jednocześnie spółka wstrzymała prace analityczne dotyczące wprowadzenia programu motywacyjnego do czasu zakończenia przeglądu opcji strategicznych oraz pozyskania nowego finansowania.

„W wyniku oceny, zarząd podtrzymał kluczowe założenia strategii, pod warunkiem pozyskania nowego finansowania oraz zaktualizował poniższe cele określone w strategii:

– w oparciu o aktualny stopień zaawansowania realizacji projektów rozwijanych w modelu self-publishing, spółka planuje premierę projektu Bison w roku 2025 oraz projektów Bifrost i Victoria, w formule tzw. wczesnego dostępu (ang. early access), w roku 2026;

– w oparciu o prowadzone i planowane projekty spółka planuje utrzymanie zaangażowania zespołów realizujących prace w modelu work-for-hire w wymiarze około 370 FTE w latach 2025-2028 (średnia w całym okresie);

– celem strategicznym grupy kapitałowej spółki jest wygenerowanie co najmniej 3,3 mld zł łącznych przychodów w okresie 2024-2028, z czego około 5% w 2025 roku, około 27% w 2026 roku, około 29% w 2027 roku oraz około 33% w 2028 roku;

– zarząd nie przewiduje rekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy do czasu uzyskania przez spółkę przychodów, zysków oraz dodatnich przepływów pieniężnych z tytułu planowanej własnej działalności wydawniczej, tj. nie wcześniej niż w odniesieniu do zysków wypracowanych za rok obrotowy 2026″ – czytamy w komunikacie.

Kluczowym” warunkiem dla dalszej realizacji strategii będzie pozyskanie nowego finansowania w kwocie ok. 350 mln zł w latach 2025-2026, tj. w zakresie niezbędnym dla utrzymania obecnej skali działalności grupy kapitałowej spółki w obszarze projektów realizowanych w modelu self-publishing” – czytamy dalej.

Z uwagi na powyższe, prace analityczne dotyczące wprowadzenia programu motywacyjnego opartego o warunek wypracowania przez Grupę 1,5 mld zł skumulowanego zysku EBITDA w latach 2023-2027 (w wyniku opisanych powyżej zmian dat premier warunek ten musiałby zostać skorygowany, w szczególności okres wykonania musiałby ulec przesunięciu na lata 2024-2028), zostały wstrzymane do czasu zakończenia przeglądu opcji strategicznych oraz pozyskania nowego finansowania, o którym mowa powyżej, podano także.

W ramach przeglądu opcji strategicznych zarząd spółki przeanalizuje również scenariusz braku pozyskania nowego finansowania w wymaganej wysokości lub niespełnienia pozostałych warunków dotyczących projektów, które miały być realizowane w modelu work-for-hire, i związanego z tym wydania projektu Bifrost lub projektu Victoria w modelu work-for-hire, wskazano dalej w informacji.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews