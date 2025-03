PCF Group zdecydował o stopniowym wycofaniu się spółki z działalności wydawniczej w zakresie gier VR, podała spółka. Działalność Grupy (z wyłączeniem spółki zależnej Incuvo) skoncentruje się na produkcji gier wideo z segmentu AAA oraz compact-AAA, przeznaczonych na komputery osobiste oraz konsole, zarówno w modelu self-publishing, jak i work-for-hire.

„Zarząd spółki przeprowadził analizę dotychczasowej działalności grupy kapitałowej spółki w segmencie gier przeznaczonych na platformy wirtualnej rzeczywistości (virtual reality, VR), perspektyw na dalszy rozwój w ramach tego segmentu z uwzględnieniem aktualnej sytuacji Grupy i zmiany sytuacji rynkowej polegającej na istotnym ograniczeniu inwestycji w produkcję nowych gier VR przez podmioty zajmujące się produkcją i utrzymaniem platform sprzętowych VR (tzw. platform holders), co negatywnie wpływa na ocenę przyszłego potencjału komercyjnego tego segmentu, w oparciu o którą w dniu 6 marca 2025 r. zdecydował o stopniowym wycofaniu spółki z działalności wydawniczej w zakresie gier VR” – czytamy w komunikacie.

W konsekwencji podjęcia powyższej decyzji:

– spółka nie będzie zlecała Incuvo prac deweloperskich nad produkcją nowych gier VR, a „Projekt Bison” będzie ostatnią grą VR wydaną przez spółkę jako wydawcę;

– Grupa (z wyłączeniem Incuvo) nie będzie prowadziła dalszych działań związanych z rozwojem biznesu i kompetencji w obszarze wydawania gier VR.

„Działalność Grupy (z wyłączeniem Incuvo) skoncentruje się na produkcji gier wideo z segmentu AAA oraz compact-AAA, przeznaczonych na komputery osobiste oraz konsole, zarówno w modelu produkcji i wydawnictwa gier własnych (self-publishing), jak również w modelu produkcji gier na zlecenie zewnętrznych wydawców (work-for-hire), zarówno w pełnym zakresie (tak jak projekt 'Gemini’), jak i w modelu koprodukcji (co-development, tak jak projekt 'Maverick’)” – czytamy dalej.

PCF Group podało też, w nawiązaniu do informacji 12 listopada 2023 r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu Bison, że zarząd PCF Group uzgodnił z Incuvo – swoją spółką zależną – warunki realizacji ostatnich etapów prac nad projektem „Bison”, które obejmują okres do wydania gry, co zostało zaplanowane w czwartym kwartale 2025 r.

„W ramach tych uzgodnień doszło do nieznacznych zmian w zakresie projektu oraz dotychczasowych warunków wzajemnych rozliczeń stron. Zgodnie ze zmienionym planem dla projektu 'Bison’ Incuvo będzie partycypowało w pokryciu niewielkiej części kosztów związanych z dalszą produkcją projektu 'Bison’ w zamian za udział w określonej części przyszłych przychodów uzyskanych przez spółkę w związku z wydaniem i dystrybucją gry, jednak tylko do wysokości kwoty, jaką Incuvo przeznaczy na zwiększenie budżetu finalnego etapu produkcji projektu 'Bison'” – napisano w komunikacie.

Incuvo istnieje od 2012 r. Początkowo spółka koncentrowała się na produkcji gier na urządzenia mobilne. Aktualny model biznesowy studia zakłada portowanie i produkcję gier na urządzenia dedykowane wirtualnej rzeczywistości. W grudniu 2021 r. Incuvo dołączyło do Grupy People Can Fly. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w styczniu 2021 r.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews