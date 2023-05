People Can Fly Canada Inc., spółka zależna PCF Group, podpisała list intencyjny z Bank of Montreal jako kredytodawcą oraz PCF Group jako gwarantem dotyczący udzielenia PCF Canada dwóch kredytów obrotowych (demand revolving facility) w maksymalnej kwocie 1 200 000 dolarów kanadyjskich (CAD) z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych PCF Canada oraz 8 000 000 dolarów kanadyjskich z przeznaczeniem na sfinansowanie ulg podatkowych w Kanadzie.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews