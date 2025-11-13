Play2Chill w III kw. br. skupił się na premierze gry „Aztecs The Last Sun” oraz dopracowywaniu strategicznego projektu „Permafrost”. Ocenia, że ten ostatni ma „spory potencjał”, a jego whishlista na platformie Steam stale rośnie i liczy już ponad 350 tys. graczy, podała spółka.

„To był dla nas bardzo intensywny czas. Zrobiliśmy wszystko, aby jak najszybciej ogłosić premierę wczesnego dostępu 'Aztecs The Last Sun’, co wydarzyło się 23 września. Wyniki premiery nie były dla satysfakcjonujące, a to uświadomiło nas w tym, że finalny projekt gry wymaga jeszcze trochę wysiłku. Z kolei spory potencjał ma 'Permafrost’ realizowany przez SpaceRocket Games. Whishlista na platformie Steam stale rośnie i liczy już ponad 350 tys. graczy, a chęć udziału w otwartych playtestach gry zgłosiło już ponad 150 tys. osób z całego świata” – powiedział prezes Tomasz Róziecki, cytowany w komunikacie.

W analizowanym okresie spółka wygenerowała blisko 619 tys. zł przychodów ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym i 1,67 mln zł w ujęciu styczeń – wrzesień. III kw. 2025 r. spółka zamyka zyskiem na poziomie ok. 2 tys. zł, podano także.

„Obecne wyniki są dla nas zadowalające. Są niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku 2024, ale wynika to z inwestycji poniesionych na realizacje poszczególnych projektów. Stale rozbudowujemy zespoły, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami rekrutacji i zatrudnienia. Jesteśmy też w trakcie developmentu kilku projektów na raz, dlatego wyniki są słabsze niż rok temu. Współpraca z Garage Monkey układa się bardzo dobrze. Prace nad 'Car Rental Simulator’ postępują zgodnie z planem, a kolejne etapy produkcji spotykają się z pozytywną oceną wydawcy. Pozytywna ocena współpracy zaowocowała rozszerzeniem jej o dodatkowy projekt – 'Car Crime Simulator’. Realizację tych projektów zobaczymy w wynikach finansowych za kilka miesięcy” – skomentował Róziecki.

Play2Chill to notowany na NewConnect producent i wydawca gier z segmentu Indie Premium, koncentrujący się na rynku PC oraz konsol. Spółka rozwija jednocześnie kilka projektów, m.in. Aztecs: The Last Sun oraz Rally Mechanic Simulator.

Źródło: ISBnews