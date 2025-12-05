Phenomen Games S.A., inwestor w branży gamedev, podpisała z Anshar Studios S.A. umowę na wykonanie gry z gatunku symulatorów. Wydawcą gry będzie Garage Monkeys S.A., spółka w 100% zależna od Phenomen Games S.A.

Phenomen Games S.A. inwestuje wyłącznie w branży gamedev. Posiada spółki produkujące i wydające gry oraz inwestycje w strumienie zysków generowanych przez zdywersyfikowany portfel wieloletnich umów koprodukcji gier. Prowadzi również inwestycje kapitałowe w branży gamedev poprzez swoją spółkę zależną Phenomen Games Fund.

Zespół Phenomen Games S.A. uczestniczył w projektach współfinansowania ponad 20 gier z różnymi zespołami, osiągając zawsze ponadprzeciętne stopy zwrotu. Najbardziej znany przykład to Gas Station Simulator z DRAGO entertainment S.A., którego sprzedaż przekroczyła 1,5 mln kopii.

Na podstawie umowy, Anshar Studios będzie producentem, a Phenomen Games pokryje koszty nowej produkcji i będzie właścicielem IP.

Wydawcą gry będzie Garage Monkeys S.A. – spółka w 100% zależna od Phenomen Games S.A., producent i wydawca Car Dealer Simulator, którego sprzedaż w ciągu 6 miesięcy przekroczyła 300 tys. kopii.

„Anshar Studios może pochwalić się wieloma projektami, dzięki którym budował swoje kompetencje na grach AA+ czy AAA, często ze znanymi zagranicznymi wydawcami. Wierzymy w owocną współpracę przy naszym projekcie, którego budżet jest umiarkowany, a harmonogram dość wymagający. Anshar Studios wydzielił jednak do tej produkcji dedykowany zespół, którego członkowie mieli już okazję pracować przy symulatorach, z możliwością korzystania z doświadczeń seniorów pracujących przy większych projektach. Tak ułożona struktura w połączeniu z doświadczeniem Phenomen Games S.A. i Garage Monkeys S.A. powinna przynieść dobre efekty.” – mówi Przemysław Zieliński, Prezes Zarządu Phenomen Games S.A.

Na dziś Phenomen Games S.A. nie podaje jeszcze tytułu gry, ale w krótkim czasie od podpisania umowy, zostanie ogłoszona karta produktu na Steam.

O Phenomen Games S.A.:

Prywatny inwestor oraz firma zarządzając aktywami w branży gamedev. Prowadzi inwestycje kapitałowe oraz projektowe. Strategia spółki jest realizowana bezpośrednio lub przez spółki zależne. Jako właściciel i asset manager strategicznie łączy doświadczenie inwestycyjne i wiedzę specjalistyczną w branży gamedev, dążąc do osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Źródło: Spółka