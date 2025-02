Play2Chill zawarł z Hong Kong Plaisir Games Co. porozumienie rozwiązujące umowę wydawniczą z 12 października 2023 r. dotyczącą gry „Aztecs The Last Sun”. W wyniku zawartego porozumienia pełnię praw wydawniczych do gry odzyskał Play2Chill, podała spółka. Strony ustaliły również warunki rozliczenia dotychczasowej współpracy, na mocy której Play2Chill uzyskał od wydawcy przychód w wysokości 400 tys. euro za dotychczasowy rozwój gry, podano także.

Play2Chill jest polską spółką, której podstawowa działalność obejmuje produkcję gier na komputery stacjonarne oraz konsole. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2020 r.

Źródło: ISBnews