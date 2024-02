Play2Chill zaprezentował wersję demo „Rally Mechanic Simulator” podczas ostatniej edycji Festiwalu Steam Next oraz zapowiada premierę pełnej wersji tej gry jeszcze w tym roku, podała spółka.

„Warszawski deweloper podczas ostatniej edycji Festiwalu Steam Next zaprezentował wersję demo 'Rally Mechanic Simulator’ oraz zapowiada premierę pełnej wersji tej gry jeszcze w tym roku” – czytamy w komunikacie.

W połowie grudnia 2023 r. wiceprezes Paweł Flanc poinformował ISBtech, że Play2Chill ocenia, iż gra „Rally Mechanic Simulator” w 99% będzie miała premierę w przyszłym roku, a wersja gold gry „Aztecs: The Last Sun” powinna być gotowa w III lub IV kwartale 2024 r.

„Miniony rok był okresem intensywnej pracy, osiągnięć i strategicznych decyzji, które kształtują obecny i przyszły rozwój Play2Chill. W końcówce roku koncentrowaliśmy się głównie na produkcji gier 'Aztecs The Last Sun’, 'Rally Mechanic Simulator’, a także na rozwoju i utrzymaniu wydanego już tytułu – 'Motorcycle Mechanic Simulator 2021′. Cieszy nas fakt, że z sukcesem udało się zakończyć jeden z ważniejszych kamieni milowych, jakim była wersja demo symulatora mechanika rajdowego. W trakcie premiery na Steam Next zebraliśmy cenny feedback od graczy, jednak spodziewaliśmy się nieco więcej po tej edycji festiwalu. Dlatego nie wykluczamy wydania prologu gry z nowymi funkcjonalnościami – powiedział prezes Tomasz Róziecki, cytowany w komunikacie.

„W najbliższych miesiącach planujemy także ukończenie prac nad 'Aztekami’, natomiast data premiery uzależniona jest od kalendarza wydawniczego 663 games. Współpraca układa się wzorowo, mamy więc pełną pewność, że otworzy ona przed nami nowe możliwości” – dodał prezes.

Spółka podała też, że wypracowała w 2023 r. ponad 2,8 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, co oznacza wzrost o 40% r/r, i odnotowała zysk netto na poziomie prawie 285 tys. zł, a stan gotówki na koncie warszawskiego dewelopera na koniec grudnia ub.r. wynosił ponad 1 mln zł.

Play2Chill jest polską spółką, której podstawowa działalność obejmuje produkcję gier na komputery stacjonarne oraz konsole. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2020 r.

Źródło: ISBnews