Dotychczasowa sprzedaż Motorcycle Mechanic Simulator 2021 pozwoliła na pokrycie całkowitych kosztów produkcji. Notowane na rynku NewConnect studio Play2Chill do tej pory sprzedało blisko 50 tysięcy egzemplarzy swojej debiutanckiej gry. Łączny budżet symulatora mechanika motocyklowego wyniósł ok. 1,2 mln zł. Spółka szykuje kolejne nowości, które systematycznie będzie wprowadzała do projektu. Producenci zapowiadają, że produkcja jeszcze w tym roku pojawi się na najpopularniejszych konsolach.

– Jesteśmy zadowoleni z wyniku sprzedaży naszej debiutanckiej gry, jaki do tej pory udało nam się osiągnąć. Od momentu premiery pełnej wersji MMS2021 zwróciły się wszystkie koszty produkcji. Sprzedaliśmy już prawie 50 tysięcy egzemplarzy, a każda kolejna sprzedana kopia gry stanowi teraz zysk dla spółki. Cieszymy się również z tego, że udało nam się sprostać oczekiwaniom graczy, o czym świadczą pozytywne recenzje na platformie Steam. Teraz czas na wersje konsolowe, które jeszcze bardziej napędzą sprzedaż tytułu – mówi Tomasz Róziecki, prezes zarządu Play2Chill. – Ciągle widzimy przestrzeń do rozwoju naszego symulatora mechanika motocyklowego, dlatego w drugiej połowie tego roku zaprezentujemy graczom nowe DLC, w którym pojawią się skutery, czyli bardzo popularne na całym świecie jednoślady – zapowiada Tomasz Róziecki.

Globalna premiera Motorcycle Mechanic Simulator 2021 odbyła się 17 listopada br. na platformie Steam. W ostatnich 30 dniach recenzje graczy na tej platformie są w 84 procentach pozytywne. Aktualny stan wishlisty outstanding wynosi prawie 130 tys. zapisów. Co trzeci egzemplarz gry MMS2021 kupuje użytkownik ze Stanów Zjednoczonych.Cena pełnej wersji wynosi 19,99 USD. Współwydawcą Motorcycle Mechanic Simulator 2021 jest PlayWay.

Play2Chill chce nieustannie poszerzać swoje portfolio wydawnicze. Spółka aktualnie koncentruje się na pracach developerskich przy grach Aztecs The Last Sun, Rally Mechanic Simulator, a także Far North Survival, których premiery zaplanowane są w 2023 roku. Warszawskie studio wcześniej planuje wydać wersje demonstracyjne tych tytułów.

Zgodnie z zapowiedziami producentów, Motorcycle Mechanic Simulator 2021 pojawi się w przyszłym roku na najpopularniejszych konsolach. Za porty gry na konsole odpowiada notowana na GPW spółka Ultimate Games.

Play2Chill w 2021 roku wypracowało prawie 950 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, w porównaniu do 731 tys. w 2020 roku.

Źródło: Spółka