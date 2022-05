Playtika Holding Corp. otworzyła swoje pierwsze biuro w Warszawie w kompleksie Browarów Warszawskich, gdzie będzie rozwijać projekty gamingu mobilnego, podała spółka.

„Otwarcie nowego biura w tak strategicznej lokalizacji pomoże zdynamizować regionalny rozwój Playtiki i rozszerzyć jej obecność na polskim rynku. Powierzchnia ok. 3300 m2 jest gotowa na przyjęcie zarówno ponad 300 obecnych pracowników pracujących w trybie hybrydowym, jak i nowych talentów, które dołączą do firmy. Playtika ma ambitne plany rozwoju, a do ich realizacji aktywnie rekrutuje obecnie na stanowiska w dziale R&D, programistów specjalizujących się w Java, JavaScript, PHP i Unity, artystów, a także lidera zespołu” – czytamy w komunikacie.

Firma posiada zespół w Warszawie od stycznia 2021 roku, który koncentruje się na rozwoju najpopularniejszych gier z rosnącego portfolio Playtika: „Bingo Blitz”, „Board Kings”, „Solitaire Grand Harvest” i „Redecor”. Dzięki połączeniu kreatywności i pasji zespołu R&D z możliwościami autorskiej platformy Playtika Boost, warszawskie biuro przyczynia się do optymalizacji gier mobilnych poprzez personalizację, automatyzację i kampanie pozyskiwania użytkowników, podano także.

Playtika dołączyła do rosnącej liczby firm, które przenoszą się do kompleksu Browary Warszawskie, znajdującego się na terenie dawnego XIX-wiecznego browaru Haberbusch i Schiele w warszawskiej dzielnicy Wola-Centrum, pokreślono w materiale.

„Rodzina Playtika w Warszawie rozwinęła się szybko i stała się wielokulturowym centrum, w którym profesjonaliści i utalentowani deweloperzy nie tylko z Polski, ale z całego świata wspierają misję Playtika, aby zapewniać rozrywkę w myśl hasła 'Infinite Ways to Play’. Biuro w Warszawie pozostanie głównym filarem doświadczenia i kultury Playtika, cenionym jako miejsce nauki, socjalizacji i wspólnej pracy w zespole. Otwarcie biura w Polsce jeszcze bardziej wzmocni naszą wiedzę i możliwości w szybko rozwijającej się branży gier” – skomentował dyrektor operacyjny w Playtika Shlomi Aizenberg, cytowany w komunikacie.

„W obecnym świecie potrzebujemy solidnego i mocnego elementu stabilizacji i pozytywnej inspiracji na przyszłość. Nowe biuro w tak wspaniałym miejscu, jakim są Browary Warszawskie, z pięknym wystrojem i wszystkimi udogodnieniami, daje nam pozytywną energię, jednocząc wszystkich pracowników Playtika z regionu, niezależnie od ich kraju pochodzenia. Dla mnie osobiście jest to kolejne niesamowite doświadczenie, którego jestem częścią. Mam ogromne szczęście pracować z tak wspaniałym zespołem” – dodał wiceprezes ds. operacji biznesowych w Playtika Arik Sandler.

Playtika Holding Corp to notowany na Nasdaq wiodący podmiot na rynku rozrywki i technologii gier mobilnych. Założona w 2010 roku, Playtika była jedną z pierwszych firm oferujących gry społecznościowe „free-to-play” na portalach społecznościowych, a później na platformach mobilnych. Playtika, z siedzibą główną w Herzliya w Izraelu, kieruje się misją dostarczania światu rozrywki poprzez nieskończoną liczbę sposobów grania. Playtika posiada biura na całym świecie i zatrudnia ponad 4 000 pracowników.

Źródło: ISBnews