PlayWay udostępnił wersję demo gry „Car Mechanic Simulator 2026” na Steam, podała spółka.

„Przedstawiamy wersję demonstracyjną gry 'Car Mechanic Simulator 2026′ dla jednego gracza. […] Wraz z premierą wersji demo uruchomiliśmy naszą oficjalną stronę na Steam. Zachęcamy do jej odwiedzenia i dodania gry do wishlist” – czytamy w komunikacie.

Gra ma zostać wydana w w bieżącym roku. Producentem jest Red Dot Games, a wydawcą PlayWay, podano w profilu gry na Steam.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

