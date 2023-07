Cóż to był za miesiąc… Prezentujemy nowy, cykliczny newsletter GAMIVO podsumowujący najważniejsze wydarzenia w branży gier oraz zapowiadający największe newsy, jakich możemy spodziewać się w nadchodzących tygodniach wraz z eksperckimi komentarzami.

1. Przejęcie Blizzarda przez Microsoft

Ważą się losy największej transakcji w historii branży gier, czyli wartego niemal 70 mld dolarów przejęcia przez Microsoft firmy Activision Blizzard. Pod koniec czerwca na pięciodniowym posiedzeniu sąd przesłuchał przedstawicieli Microsoftu oraz Federalnej Komisji Handlu (FTC), czyli organu, który może wstrzymać fuzję z uwagi na potencjalne naruszenie przepisów monopolowych. Według urzędników przejęcie przez Microsoft producenta Call of Duty zaszkodzi konkurencji na rynku konsol, subskrypcyjnych usług dla graczy oraz cloud gamingu. Decyzja ma zapaść w najbliższych dniach.

– FTC dąży do tego, żeby sąd pozwolił jej zbadać sprawę we własnym tempie i zablokował możliwość sfinalizowania transakcji, aż Komisja nie skończy swojego wewnętrznego postępowania w tej sprawie. Taki werdykt w praktyce oznaczałby, że do fuzji niemal na pewno nie dojdzie – mówi Paweł Zemka, Chief Revenue Officer w GAMIVO.

2. Windows jako usługa w chmurze

Sprawa przejęcia Activision Blizzard nie była jedyną, dzięki której Microsoft trafił na medialne nagłówki. Jak wynika z wewnętrznych prezentacji firmy, producent Windowsa chce, aby kolejne wersje jego systemu operacyjnego działały w oparciu o chmurę. Nieoficjalnie mówi się, że rewolucja miałaby dokonać się już przy okazji premiery Windowsa 12.

– Na zasadzie chmury działa już choćby inny sztandarowy produkt Microsoftu, czyli pakiet Office, więc przejście Windowsa na podobny model jest ruchem, którego można było się spodziewać. Natomiast naturalne jest, że taka zmiana budzi wiele pytań, szczególnie związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych użytkowników – mówi Paweł Zemka, Chief Revenue Officer.

3. Premiera Diablo IV

Najważniejszą premierą czerwca było Diablo IV, czyli najnowsza odsłona niezwykle popularnej serii fabularnych gier akcji. Produkcja Activision Blizzard nie zawiodła, a wysokie oceny recenzentów i pochlebne opinie fanów przełożyły się na świetne wyniki finansowe – wydawca pobił własny rekord sprzedaży, notując 666 mln dol. w ciągu pierwszych kilku dni.

– Ogromne zainteresowanie, które budzą duże premiery, jest mieczem obosiecznym. Jeśli produkcja nie spełnia oczekiwań graczy, to sieć błyskawicznie zalewają negatywne komentarze i memy wyśmiewające tytuł. Na szczęście tym razem Blizzard nie zawiódł. Diablo IV było w czerwcu zdecydowanie najpopularniejszym tytułem wśród klientów GAMIVO, a zainteresowanie nim nie słabnie, gdyż w lipcu ma wystartować pierwszy sezon, czyli sieciowe wydarzenie, a wraz z nim nowe wyzwania i nagrody do zdobycia w grze – tłumaczy Paweł Zemka, Chief Revenue Officer w GAMIVO.

4. Odwołanie targów E3

Planowane na dni 13-16 czerwca targi E3 zostały odwołane. Jedna z najstarszych i największych imprez poświęconych branży gier ostatni raz w trybie stacjonarnym odbyła się w 2019 r. Organizatorzy nie składają broni i twierdzą, że postarają się, by targi powróciły za rok.

– E3 było niegdyś prawdziwym świętem graczy, ale obawiam się, że targi mogą już nie wrócić do dawnej świetności. Powodów jest kilka. Przede wszystkim ogromnym ciosem dla organizatorów była pandemia, ale zmieniło się także podejście wydawców. Dziś spora część branży rezygnuje z udziału w dużych targach na rzecz eventów pod własną banderą – wyjaśnia Paweł Zemka, Chief Revenue Officer w GAMIVO.

5. Summer Game Fest

Rolę E3 przejął Summer Game Fest, czyli konferencja odbywająca się w YouTube Theater w Los Angeles i transmitowana w sieci. Tegoroczna edycja obfitowała w merytorykę. Wśród jej najważniejszych punktów warto wymienić pierwszą prezentację rozgrywki w Mortal Kombat 1, nową zapowiedź gry Alan Wake 2, czy podanie daty premiery Marvel’s Spider-Man 2. Niewątpliwą niespodzianką było też ogłoszenie, że pojawi się nowa odsłona kultowego Prince of Persia.

Główna prezentacja Summer Game Fest odbyła się 8 czerwca, natomiast w kolejnych dniach przyszedł czas na konferencje poszczególnych firm, czyli m.in. Xbox Games Showcase, Ubisoft Forward czy Capcom Showcase. Także tutaj nie zabrakło gorących zapowiedzi. Pokazano między innymi gameplay RPG Starfield oraz ogłoszono, że Phantom Liberty, długo oczekiwany dodatek do Cyberpunka 2077, trafi do graczy już we wrześniu. Najgłośniejszym newsem było jednak zapowiedzenie przez Ubisoft nowej gry w uniwersum Gwiezdnych Wojen – Star Wars Outlaws.

6. Nintendo Direct

W oderwaniu od Summer Game Fest swój pokaz urządziło Nintendo. Podczas zorganizowanego 21 czerwca Nintendo Direct zaprezentowano szereg tytułów na konsolę Switch, w tym Super Mario Bros. Wonder. Kolejna platformówka z wąsatym hydraulikiem wyjdzie już w październiku.

– Wiele wskazuje na to, że rynek wraca do stanu, gdy to ostatnie miesiące roku są zdecydowanie najobfitsze w duże premiery. Na horyzoncie są Mortal Kombat 1, Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Starfield, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Super Mario Bros. Wonder czy Assassin’s Creed Mirage, a więc gracze zdecydowanie mają na co czekać – mówi Paweł Zemka, Chief Revenue Officer w GAMIVO.

7. Next Fest

W czerwcu wytarował festiwal Steama, w ramach którego gracze mogą przetestować wersje demonstracyjne nadchodzących produkcji. Znalazły się wśród nich tak wyczekiwane tytuły jak Lies of P.

– Wersje demo dają graczom szansę zapoznania się z tytułem przed jego zakupem, a więc pomagają w podjęciu lepiej przemyślanej decyzji. Cieszy więc, że ta forma promocji wraca do łask – zaznacza Paweł Zemka, Chief Revenue Officer w GAMIVO.

