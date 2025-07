Data światowej premiery gry Bloober Team „Cronos: The New Dawn” na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S została wyznaczona na 5 września br. Gra dostępna będzie w wersji cyfrowej oraz pudełkowej, podała spółka. Cena gry na wyjściowym poziomie w wersji standardowej to 59,99 USD/EUR oraz w wersji deluxe dostępnej wyłącznie w wersji cyfrowej to 69,99 USD/EUR.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w styczniu 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

