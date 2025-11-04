Cherrypick Games wyznaczyła datę premiery gry „Angst: A Tale of Survival” na platformie Steam na 5 grudnia 2025 r., a cena gry została ustalona na 7,99 USD, podała spółka. W kolejnych okresach gra może być dostosowana na inne platformy sprzętowe i wydana w innych kanałach dystrybucyjnych, podano.

Premiera „Angst: A Tale of Survival” stanowi kluczowy etap realizacji strategii rozwoju spółki, a premiera gry może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe spółki w kolejnych okresach, podkreślono. Obecnie na Steam jest dostępna wersja demonstracyjna gry.

„’Angst: A Tale of Survival’ łączy bardzo ciekawy gameplay i mechaniki gry survivalowej z angażującymi wyzwaniami i historią. Mamy nadzieję, że spodoba się graczom, którzy już 5 grudnia otrzymają dostęp do pełnej wersji gry” – powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

To pierwsza produkcja w historii warszawskiej firmy, która jest projektowana z myślą o kilku platformach, dlatego w przyszłości może trafić też na inne platformy i do kolejnych kanałów sprzedaży, wskazano także. Wydawcą gry jest Games Operators.

Warszawskie studio Cherrypick Games zostało założone w 2014 roku przez weteranów branży gier: Marcina Kwaśnicę i Michała Sroczyńskiego. Najbardziej znane produkcje spółki to m.in.: „My Hospital”, „My Spa Resort”, „Touchdown Hero”. W 2017 roku Cherrypick Games zadebiutowała na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews