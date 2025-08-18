Data premiery gry „Honeycomb: The World Beyond” w wersjach na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series została wyznaczona na 6 listopada 2025 r., podał Frozen Way.

ConsoleWay jest spółką z grupy kapitałowej Ultimate Games założoną pod koniec 2020 roku. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie tworzenia portów gier na konsole, takie jak Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2024 r.

Źródło: ISBnews