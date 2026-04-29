CI Games potwierdza tegoroczną premierę swojej największej gry „Lords of the Fallen II” i ma pewność, że uda się poszerzyć kanały jej dystrybucji, poinformował prezes Marek Tymiński.

„W planie na rok 2026 nie ma nic naprawdę nowego, o czym byście jeszcze nie słyszeli. Powtórzę to jeszcze raz. Gra 'Lords of the Fallen II’ ukaże się w 2026 roku. Prace nad tą grą idą pełną parą. […] Absolutnie uważamy, że 2026 to rok premiery 'LotF II’. To nasz największy projekt z największym potencjałem” – powiedział Tymiński podczas wideokonferencji.

Dodał, że spółka jest „bardzo pewna”, że uda się także poszerzyć kanały dystrybucji gry.

„Gdy tylko będziemy mieli konkretne informacje, poinformujemy inwestorów i graczy o tych kluczowych faktach, ale jesteśmy naprawdę pewni, że uda nam się rozszerzyć kanały dystrybucji” – zaznaczył prezes CI Games.

W połowie marca CI Games w wyniku zakończenia przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na akcje serii M ustalił cenę emisyjną na 2,5 zł za sztukę oraz łączną liczbę akcji oferowanych inwestorom na 28 mln. Spółka informowała, że zamierza przeznaczyć wpływy z emisji głównie na dywersyfikację kanałów sprzedaży i dystrybucji produktów. Rok wcześniej Cl Games SE zawarło z Epic Games wiążące porozumienie dotyczące udzielenia dla Epic prawa wyłącznej globalnej dystrybucji kolejnej części gry „Lords of the Fallen” na platformie PC przez cały cykl sprzedaży produktu.

Tymiński potwierdził ponadto, że gra będzie oferowała tryb co-op (rozgrywka wieloosobowa w kooperacji) od premiery.

Kampania marketingowa „LotF II” rozpoczęła się w ubiegłym roku. Najpierw pojawił się zwiastun na targach Gamescom, a następnie zwiastun podczas gali The Game Awards, który stał się jednym z najpopularniejszych materiałów tej imprezy, przypomniał prezes.

„Otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie od graczy – to naprawdę jeden z najpopularniejszych zwiastunów podczas Game Awards. Opublikowaliśmy też dodatkowe zwiastuny z rozgrywką oraz zwiastuny zapowiadające, które spotkały się z ogromnym entuzjazmem zarówno społeczności, jak i niektórych influencerów. Co więcej, niektórzy influencerzy, którzy wcześniej byli negatywnie nastawieni i nie lubili tej serii, zaczęli wyrażać się pozytywnie i chwalić grę […]. Myślę, że osiągniemy znacznie więcej i – miejmy nadzieję – przekonamy wiele osób, które jeszcze nie są przekonane, by stały się […] wiernymi fanami gry 'Lords of the Fallen’. Mamy naprawdę rozbudowaną strategię marketingową i plan działania dotyczący tej gry z największymi wydatkami zaplanowanymi wokół premiery” – wymienił prezes.

Tymiński dodał ponadto, że spółka pracuje również nad innymi projektami, w tym nad kolejną częścią „Sniper Ghost Warrior” oraz Project H.

„Więcej o nich wkrótce, jeszcze w tym roku. Cieszymy się z wczesnych postępów w tych projektach, a zwłaszcza z tego, że zespół 'Sniper Ghost’ się powiększa i myślę, że mamy dobry kierunek twórczy dla tej gry. Jeśli chodzi o Project H, […] może to być już istniejąca silna lub bardzo silna marka” – wskazał prezes CI Games.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive). W 2025 r. spółka miała 74 mln zł skonsolidowanych przychodów.

