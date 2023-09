Data premiery gry „RIN: The Last Child” na wszystkich zapowiedzianych platformach konsolowych – PlayStation (PS4 i PS5), Xbox (One, X/S) oraz Nintendo Switch – została przesunięta (z planowanego 21 września) na późniejszy termin, który zostanie przekazany do wiadomości publicznej niezwłocznie po zakończeniu procesu certyfikacji gry na platformach konsolowych, podał Klabater.

Klabater to polski wydawca i producent gier wideo, notowany na NewConnect. Spółka ma na swoim koncie wydanie gier „Moonshine Inc.”, „We. The Revolution”, „Heliborne”, „Crossroads Inn” oraz wielu innych na komputery PC oraz konsole. Spółka oferuje również usługi portingowe, przenosząc uznane tytuły z PC na platformy konsolowe.

Źródło: ISBnews