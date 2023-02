Gra „The Medium” zostanie wydana na komputery Apple MAC w III kwartale 2023 r., podał Bloober Team.

„Bardzo się cieszymy, że The Medium pojawi się na komputerach Mac, wykorzystując oprogramowanie Metal i procesory Apple Silicon, aby tworzyć zjawiskowe efekty wizualne i oszałamiające szczegóły z wyjątkową wydajnością. Jesteśmy zachwyceni tym, jak Apple Silicon z łatwością radzi sobie z obydwoma światami w grze i nie możemy się doczekać, aż gracze zagrają w The Medium na Macu” – powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

The Medium to jak dotąd największa i najbardziej ambitna gra polskiego studia specjalizującego się w horrorach. Miała premierę na komputerach i konsolach PS i Xbox w 2021 r., a w tym roku pojawi się także na urządzeniach Mac. The Medium będzie dostępne za pośrednictwem Mac App Store, podano także.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

Źródło: ISBnews