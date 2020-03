Draw Distance ustalił datę premiery gry „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York” na platformie Xbox One na 15 kwietnia 2020 r., podała spółka.

„Jednocześnie spółka informuje, że od 8 kwietnia 2020 r. gra dostępna będzie w cyfrowej przedsprzedaży w Xbox Marketplace” – czytamy w komunikacie.

Fabuła „Vampire The Masquerade – Coteries of New York” rozgrywa się w popularnym świecie „Vampire: The Masquerade 5th Edition”. Gracze wcielają się w jednego z trzech wampirów, trafiających w sam środek rozgrywki o władzę w Nowym Jorku. Podjęte przez nich wybory znajdą odzwierciedlenie w trakcie gry oraz zadecydują o jej zakończeniu, podano także.

Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.

