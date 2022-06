Plot Twist zapowiedział premierę autorskiego tytułu „The Last Case of Benedict Fox” w wersjach na Xbox Series X|S i PC w I kw. 2023 roku. Na mocy umowy z Microsoftem, w dniu premiery, projekt trafi także na platformę Game Pass na Xbox i PC. Wydawcą projektu jest globalny publisher Rogue Games. Wcześniej w 2023 roku Plot Twist planuje debiut na NewConnect, podała spółka.

Plot Twist to firma wydzielona z Awesome Industries, która przez 9 lat zajmowała się produkcją gier na platformy mobilne. Główną działalnością spółki były projekty na zlecenie oraz – w mniejszej skali – tytuły własne, takie jak „Death Road”, „Fast Outlaw” czy „Drift Zone”. Ten ostatni, wydany w 2014 roku na platformach Google Play i iOS, okazał się sprzedażowym hitem. Gra w dwa miesiące od premiery została pobrana w liczbie 4 mln kopii. W tytuł zagrało ponad 14 mln użytkowników. W kolejnych latach „Drift Zone” trafiło na platformy Xbox, PlayStation, PC i Switch, podano.

Obecnie firma koncentruje się na produkcji autorskiego projektu – „The Last Case of Benedict Fox”, kinowej gry platformowej z elementami przygodowymi. Historia rozpoczyna się w 1925 roku w Bostonie. Rozgrywka odbędzie się na płaszczyźnie świata realnego i nadprzyrodzonego. Wydawcą tytułu został globalny publisher Rouge Games.

„’The Last Case of Benedict Fox’ to mroczna, pokręcona, przerażająco piękna, pełna akcji metroidvania i spektakularny dodatek do ambitnego portfolio Rogue. […] Plot Twist stworzyło poruszającą narrację, wspaniały świat i głębokie, satysfakcjonujące systemy eksploracji i walki, które wspierają wspaniałą prezentację. Nie możemy się doczekać, aby ujawnić więcej informacji na temat gry przed jej premierą w pierwszym kwartale przyszłego roku” – powiedział CEO Rogue Games Matt Casamassina, cytowany w komunikacie.

Pierwszy oficjalny trailer gry został zaprezentowany podczas Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 w Los Angeles. Jednocześnie spółka poinformowała o podpisaniu umowy z Microsoftem.

„Podpisana umowa zakłada obecność 'The Last Case of Benedict Fox’ w Day 1 Game Passa Xbox i PC, co jest dla nas dużym wyróżnieniem. Z dumą wzięliśmy udział w Xbox Showcase i prezentowaliśmy nasz projekt przed wielomilionową publicznością. Nasza historia o poszukiwaniu prawdy, trudnych wyborach i mrocznej stronie człowieka została bardzo dobrze przyjęta, co daje nam jeszcze większą motywację do dalszej pracy” – skomentował prezes Plot Twist Paweł Czapla.

Plot Twist (dawniej Avesome Industries) powstało w 2013 roku. Główną działalnością studia jest produkcja gier wideo na PC i konsole.

Źródło: ISBnews