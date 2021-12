Najnowsza produkcja Vixa Games – The Crackpet Show – już 16 grudnia trafi do sprzedaży w trybie wczesnego dostępu w sklepie Steam. Cenę gry ustalono na 16.99 USD. Premierowa wersja rogalikowej strzelanki zapewni kilka godzin zróżnicowanej zabawy. W kolejnych tygodniach planowane są nowe aktualizacje. Tytuł będzie dostępny w 10 wersjach językowych. Studio w przyszłym roku planuje udostępnić grę na konsolach Nintendo Switch, Xbox i PlayStation. W przyszłym roku Vixa Games rozważa debiut na rynku NewConnect.

– Już 16 grudnia w sklepie Steam udostępnimy w trybie early access naszą kolejną autorską grę – The Crackpet Show. To tytuł dedykowany dorosłym graczom z kreskówkowym stylem graficznym, który oferuje mnóstwo zabawy zarówno w trybie single-player, jak również w trybie kooperacji. Chcemy rozwijać ten projekt, dlatego The Crackpet Show w przyszłym roku pojawi się także na konsolach Nintendo Switch, Xbox i PlayStation – mówi Juliusz Mićko, prezes zarządu Vixa Games. – Liczymy na to, że produkcja zostanie dobrze przyjęta przez graczy, co oczywiście powinno bezpośrednio przełożyć się na wyniki sprzedaży – dodaje.

The Crackpet Show to napakowana akcją rogalikowa strzelanka, w której zmutowane zwierzaki walczą w reality show, zwalczając swoich oponentów przy użyciu wymyślnych broni i perków. Mechanika gry obejmuje walkę ze zmutowanymi stworzeniami w specjalnie stworzonych arenach walki. Stawiając czoła niezliczonym wrogom i eksplorując podziemia, gracze starają się zdobyć popularność i sławę wśród widzów oraz zdobywają polubienia i nagrody od sponsorów. W fabule pojawiają się postaci inspirowane kultowym serialem animowanym Happy Tree Friends. The Crackpet Show to gra z mnóstwem akcji typu bullet hell, która jest przeznaczona dla maksymalnie czterech graczy.

– Premiera gry to dopiero jej początek. W kolejnych tygodniach gracze mogą spodziewać się regularnych aktualizacji. Wprowadzimy m.in. zupełnie nowe postacie, nowych przeciwników i brutalnych bossów, zwariowane i potężne bronie oraz więcej bonusów od sponsorów, tajemne pokoje i nowe mechaniki – zapowiada Juliusz Mićko.

Wydawcą The Crackpet Show jest Ravenage. Budżet gry wynosi ok. 1,5 mln zł.

Vixa Games jednocześnie pracuje nad nowymi tytułami – Horrorchero i Caravan. Pierwsza z nich dedykowana jest fanom gier typu survival horror, druga miłośnikom gier handlowych z elementami akcji. Horrorchero ma być grą z mrocznym klimatem i licznymi inspiracjami kultowymi dziełami grozy. Model rozgrywki koncentruje się na przetrwaniu w wysoce nieprzyjaznym środowisku, gdzie trudność przeżycia wzrasta wraz z upływem czasu. Drugi projekt – Caravan – rozegra się w postapokaliptycznym świecie, w którym zadaniem gracza jest budowa, rozwój tytułowej karawany pojazdów oraz przetrwanie. Tytuł jest silnie inspirowany filmami z serii Mad Max.

W 2022 roku Vixa Games planuje debiut na rynku NewConnect.

