CI Games planuje premierę gry o kodowej nazwie „Project Survive” na 2025 rok oraz „Project 3” – w 2026 r., podała spółka. W celu zdobycia finansowania na realizację obu produkcji jednocześnie spółka planuje pozyskanie wydawcy, inwestora strategicznego lub przeprowadzenie emisji akcji. Budżety tych tytułów zaplanowano odpowiednio na powyżej 20 mln euro i ok. 30 mln euro.

Za produkcję tytułu ” Project Survive” – jednej z największych dotychczas gier CI Games – odpowiada wewnętrzne studio firmy: Underdog. Start kampanii marketingowej projektu ma nastąpić latem br., podano.

„Gatunek survive przeżywa renesans, nie ukrywam, że w 'Projekcie Survive’ pokładamy duże nadzieje. Obecnie rozważamy model wydania gry w formule wczesnego dostępu, co jest bardzo popularne w przypadku gier survivalowych. Grę tworzymy jednocześnie na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox X/S. Myślimy również o innych, nowych platformach. Budżet wersji 1.0 wyniesie nieco powyżej 20 mln euro” – powiedział prezes CI Games Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.

W marcu br. większość drugiego produkcyjnego zespołu CI Games – Hexworks – rozpocznie prace nad kolejną grą akcji RPG pod roboczym tytułem „Project 3”. Premiera planowana jest w 2026 roku. Tytuł będzie dostępny w wersji na konsole PlayStation 5, Xbox X/S oraz PC, podano także.

„Przy tworzeniu 'Lords of The Fallen’ budowaliśmy zespół od zera. Obecnie liczy on ponad 80 osób. Jednocześnie dysponujemy zaawansowaną technologią, przy pomocy której tworzyliśmy nasz poprzedni tytuł. To wszystko sprawia, że prace przy nowej produkcji będą zdecydowanie bardziej efektywne. Szacujemy, że budżet produkcyjny 'Project 3′ wyniesie ok. 30 mln euro” – dodał Tymiński.

Przy pracy nad „Project Survive” oraz „Project 3” CI Games zatrudnia zewnętrznych specjalistów. W ocenie zarządu pomoże to tworzyć gry bardziej efektywnie i pozostawić wewnętrzne zespoły odpowiednio mniejsze, skoncentrowane na maksymalnym dopracowaniu obu gier.

„Nie chcemy zwalniać tempa, mamy w planach dwie duże gry do wydania w 2025 i 2026 rok. Obecnie jesteśmy w stanie samodzielnie sfinansować jeden z tych tytułów. Zależy nam jednak na zachowaniu dynamiki i realizacji dwóch gier jednocześnie, szczególnie że oba nasze wewnętrzne studia mają praktycznie pełne zespoły do ukończenia każdej z gier” – wskazał prezes.

CI Games podał, że rozważa finansowanie jednej z produkcji przez wydawcę, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowanie długiem. Dodatkowo chce mieć możliwość emisji do 20%. Decyzje o tym podejmie walne zgromadzenie zwołane na 21 marca br.

„Emisja to jedna z kilku opcji, które rozważamy. Jeśli WZA wyrazi zgodę na potencjalną emisję, a my finalnie zdecydujemy się na ten wariant, wówczas wyjdziemy do polskich inwestorów finansowych oraz inwestorów strategicznych. W takim scenariuszu mamy zapewnienie od Active Ownership Fund, że zamieni wszystkie posiadane obligacje CI Games na akcje z nowej emisji – w tej samej cenie, w jakiej obejmą je wszyscy inni akcjonariusze” – wyjaśnił Tymiński.

Obecne Grupa CI zatrudnia ponad 180 osób i planuje stopniowy wzrost zatrudnienia głównie w wewnętrznych studiach deweloperskich.

„Rok 2023 zamknęliśmy rekordową sprzedażą, znacząco przewyższającą najlepszy historyczny wynik. Obecny rok to głównie dalsza sprzedaż 'Lords of the Fallen’ oraz gier z naszego back catalogue. W 2024 planujemy dwie premiery z wydawnictwa United Label, w tym kontynuację najbardziej komercyjnego tytułu tej spółki. Za sprawą obecnie produkowanych gier i ich premier liczymy na odpowiednio mocne lata 2025 i 2026” – dodał prezes.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive); wchodzi w skład indeksu mWIG40.

