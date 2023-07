Prime Bit Games miał co najmniej 500 tys. zysku brutto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1,1 mln zł w II kwartale 2023 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. W I poł. 2023 r. przychody wyniosły 1,38 mln zł, zaś wynik brutto był na poziomie co najmniej 269 tys. zł. W całym 2022 r. było to odpowiednio: 1,529 mln zł przychodów oraz 74 tys. zł zysku brutto.

Źródło: ISBnews