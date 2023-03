PrimeBit Games podpisał z BTC Studios list intencyjny, który zakłada, że strony zobowiązują się do podpisania umowy właściwej do 10 tygodni od dnia podpisania listu intencyjnego, PrimeBit Games. Umowa właściwie zawarta będzie na okres minimum 5 miesięcy i będzie obejmować dostarczenie dla BTC Studios zasobów programistycznych do engine’u gry „Clash II” oraz godzin konsultacji w celu opracowania prototypu gry „Chrobry. Historia sprzed 1000 lat”. Strony zakładają dalszą współpracę przy projektach gier wideo.

PrimeBit Games to notowany na NewConnect deweloper gier.

BTC Studios to notowany na NewConnect producent, deweloper i wydawca gier wideo na urządzenia mobilne, konsole i komputery PC/Mac.

Źródło: ISBnews