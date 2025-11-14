Movie Games powziął informację o pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji gry Drug Dealer Simulator 2 w wersji na konsole – certyfikacja dotyczy trybu single player na platformie Xbox, podała spółka.

„Prace związane z trybem multiplayer na platformie Xbox i PlayStation 5 są w końcowej fazie produkcji, zaś działanie tego trybu będzie certyfikowane w ramach osobnego procesu certyfikacji. Na dwuetapową certyfikację emitent zdecydował się, aby wyraźnie rozdzielić ewentualne wyzwania certyfikacyjne związane z trybem single- i multiplayer oraz przyspieszyć proces koniecznych zmian i poprawek” – czytamy w komunikacie.

Movie Games to wywodzący się z Polski globalny wydawca gier wideo. Portfolio Movie Games zawiera gry przygodowe (seria „Lust”), symulatory („Drug Dealer Simulator”, „Gas Station Simulator”, „MythBusters” i „Alaskan Road Truckers”), a także przedstawicieli innych gatunków, takich jak strategia czy first-person shooter. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2018 r., zaś w styczniu 2023 r. przeniosła notowania na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews