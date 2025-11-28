Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 24-28 listopada.

Ultimate Games: „Crime Simulator” trafi na konsole Xbox Series X|S 1 grudnia, podała spółka. „Już 1 grudnia na Xbox Series X|S pojawi się Crime Simulator, skradankowo-bandycka gra akcji z trybami gry jednoosobowej i kooperacji online do 4 graczy. Nowy tytuł od twórcy Thief Simulator 2 trafił w czerwcu br. na PC, gdzie zebrał pozytywne recenzje i sprzedał się w liczbie ponad 310

tys. kopii. W I kwartale 2026 r. Crime Simulator zostanie wydany na PlayStation 5, a w dalszych planach jest także wersja na Nintendo Switch 2″ – czytamy w komunikacie.

Gaming Factory: Producent i wydawca gier na PC i konsole narastająco za trzy kwartały 2025 r. wypracował skonsolidowane przychody na poziomie 12,2 mln zł, co oznacza ponad pięciokrotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. EBITDA w tym okresie wzrosła do 5,4 mln zł w porównaniu do prawie 1 miliona złotych straty. Zysk netto od stycznia do września wyniósł ponad 2 mln wobec 1,6 mln zł straty w analizowanym okresie poprzedniego roku. W samym trzecim kwartale spółka koncentrowała się na dalszych działaniach promocyjnych i rozwojowych swojej największej produkcji „JDM: Japanese Drift Master” oraz portowaniu gry na konsole Xbox Series S|X, która swoją premierę miała 21 listopada, podała spółka.

Big Cheese Studio: Gra „Cooking Simulator 2: Better Together” w wersji na PC będzie miała premierę 20 stycznia 2026 r., podała spółka Big Cheese Studio. Sprzedaż „Cooking Simulator” (wraz z dodatkami) przekroczyła na całym świecie 4 miliony kopii, podano także.

Bloober Team: Odnotował 35,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. „Na miniony kwartał czekaliśmy ponad 4 lata, czyli od premiery 'The Medium’. Tamta produkcja pokazała, że potrafimy tworzyć znakomite gry autorskie, natomiast udany debiut 'Cronos: The New Dawn’ pokazał, że potrafimy własnymi siłami przeprowadzić bardzo szeroko zakrojone, a co najważniejsze, skuteczne działania marketingowe przy znacznie większych tytułach. Kampania była modelowa i stanowi dla nas doskonałe przetarcie przed kolejnymi wysokobudżetowymi działaniami promocyjnymi. Jestem przekonany, że najlepszy czas dopiero przed nami – wiemy, nad czym pracujemy, i nie możemy się doczekać, żeby pokazać efekt naszych prac. Co ważne, my przez lata mądrze reinwestowaliśmy nasze zyski w kolejne produkcje. Nie jesteśmy studiem, który osiąga niespodziewany sukces i nie wie, jak go powtórzyć. Wertykalność naszego biznesu wspieramy zdobytą wiedzą i pracami B+R. Doskonale wiemy, gdzie zmierzamy, i iterujemy wszystkie nasze działania w ramach strategii” – powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Bloober Team: Data światowej premiery gry Bloober Team „Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition” w wersji cyfrowej na platformę Nintendo Switch 2 została wyznaczona na 19 grudnia br. Cena gry na wyjściowym poziomie to 39,99 USD/euro, podała spółka.

CI Games: Odnotowało 10,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 2,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 9,86 mln zł wobec 1,23 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,75 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 10,58 mln zł rok wcześniej. „Pomimo niższej sprzedaży rok do roku, wynikającej z naturalnego oddalenia premiery 'Lords of the Fallen’, spółka utrzymuje silną pozycję gotówkową. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 43,4 mln zł, co potwierdza efektywne zarządzanie portfelem oraz stabilność modelu biznesowego Grupy” – czytamy w komunikacie.

CD Projekt: W niezapowiedzianym projekcie realizowanym przez Fool’s Theory pracuje obecnie ponad 100 osób, poinformowała VP investor relations CD Projektu Karolina Gnaś.

CD Projekt: Nie pokaże „nowego kontentu” podczas wydarzenia The Game Awards w grudniu, poinformował joint CEO Michał Nowakowski. „Jeśli chodzi o naszą obecność na The Game Awards w tym roku, to nie przedstawimy żadnych nowych treści na TGA – mówię wprost. Będziemy tam obecni jako część programu, ponieważ jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z nominacji, która dotyczy gry, na którą czekamy z niecierpliwością” – powiedział Nowakowski podczas wideokonferencji.

CD Projekt: Ocenia, że ma spore szanse na osiągnięcie celu finansowego z programu motywacyjnego na lata 2023-2026, który zakłada 2 mld zł skumulowanego zysku netto, poinformował CFO Piotr Nielubowicz. Nowe treści wspierające ten cel mają pojawić się w nadchodzącym roku. „Warunek programu motywacyjnego dotyczący wyników finansowych na lata 2023-2026 został ustalony na poziomie 2 mld zł skumulowanego zysku netto. Po 11 z 16 kwartałów do osiągnięcia tego celu pozostaje jeszcze 700 mln zł. Chociaż jest to bardzo ambitny cel, uważamy, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, mamy spore szanse na jego osiągnięcie. Biorąc pod uwagę nasze obecne postępy, istnieje szansa, że nowe treści, o których wspomniano w ostatnich rozmowach i raportach, zostaną opublikowane w nadchodzącym roku. To będzie miało wpływ na nasze wyniki i zwiększy prawdopodobieństwo osiągnięcia warunku dotyczącego zysków dla I etapu programu motywacyjnego” – powiedział Nielubowicz podczas wideokonferencji.

CD Projekt: Zamierza w ciągu dwóch lat podwoić zespół pracujący w studiu w Bostonie nad „Cyberpunk 2” wobec ponad 80 osób obecnie, poinformował joint CEO Michał Nowakowski. W najbliższych latach grupa zamierza również zmienić proporcje między zespołem z Bostonu, a zespołami z Vancouver i Warszawy łącznie do ok. 50%, ponieważ zespoły z Kanady i Polski również będą się „stopniowo powiększać”.

CD Projekt: Łączna sprzedaż gry „Cyberpunk 2077” przekroczyła 35 mln kopii, podał CD Projekt.

CD Projekt: Odnotował 193,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 78,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 194,63 mln zł wobec 80,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 349,07 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 227,45 mln zł rok wcześniej. „Na wzrost osiągniętych przez Grupę CD Projekt w III kwartale 2025 r. przychodów wpływ miały zarówno wyższe niż przed rokiem przychody ze sprzedaży 'Cyberpunka 2077′ i 'Widma Wolności’ na dotychczasowych platformach, jak i udostępnienie przez spółkę w lipcu 2025 r. bazowej wersji gry w ramach subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium oraz sprzedaż na nowych platformach – konsolach Nintendo Switch 2 i urządzeniach Mac” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Bloober Team: Przekroczył 500 tys. sztuk w sprzedaży gry „Cronos: The New Dawn” na wszystkich platformach wg stanu do 26 listopada, podała spółka.

Vivid Games: Odnotowało 0,64 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2025 r. wobec 0,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Huuuge: Odnotowało 15,05 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 15,26 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creepy Jar: Potwierdza premierę wersji early access (EA) gry „StarRupture” na początku stycznia, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek. Studio pracuje już nad pierwszym, dużym dodatkiem, tak żeby wyszedł jak najszybciej po premierze EA.

Creepy Jar: Przeprowadzi drugie playtesty gry „StarRupture”, zarówno w wersji dla jednego gracza, jak i w trybie kooperacji dla maksymalnie 4 graczy na początku grudnia, podała spółka.

CD Projekt: Rada nadzorcza CD Projekt powołała na stanowiska członków zarządu kolejnej kadencji (rozpoczynającej się 1 stycznia 2026 r.) Michała Nowakowskiego, Adama Badowskiego, Piotra Nielubowicza, Piotra Karwowskiego, Pawła Zawodnego i Jeremiaha Cohna – z intencją, by w kolejnej kadencji pełnili dotychczasowe role – oraz Karolinę Radziszewską, by jako nowy członek zarządu pełniła rolę Chief People Officer (CPO), podała spółka.

The Farm 51 Group: 28 listopada 2025 r. jest ostatnim dniem, w którym dotychczasowi akcjonariusze The Farm 51 Group mogą złożyć zapisy na akcje serii L, oferowane w ramach trwającej emisji przeprowadzanej w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. Gliwicka spółka gamedev planuje pozyskać do 11,5 mln zł, a środki z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na działania marketingowe wspierające premierę „Chernobylite 2” oraz kontynuację prac nad projektami dronowymi.

CD Projekt: „’Baldur’s Gate 3′ było dla nas ogromną inspiracją, ale nadal trzymamy się tego, co było w 'Wiedźmin 3′ i 'Cyberpunk’. Nie chcemy jednak tworzyć kolejnej gry tego typu, tylko z lepszą grafiką. Chcemy wprowadzać innowacje” – powiedział w rozmowie z PC Gamer co-CEO Michał Nowakowski.

CD Projekt: „Po dwóch latach pracy w tajemnicy możemy wreszcie podzielić się tym, nad czym pracowaliśmy: grą karcianą 'Cyberpunk Trading Card Game’ stworzoną we współpracy z CD Projekt Red” – napisał na LinkedIn prezes WeirCo Elliot Cook.

Creepy Jar: „’StarRupture’ zadebiutuje w I kwartale 2026 r. (PC, wczesny dostęp), czyli o jeden kwartał później niż wcześniej zakładaliśmy. Pełna wersja i wersje na konsole powinny pojawić się rok później, w I kwartale 2027 r. Biorąc pod uwagę dobre przyjęcie wersji demo, podtrzymujemy naszą 12-mies. prognozę sprzedaży gry na poziomie 0,62 mln egzemplarzy, co nadal stanowi wynik o 46% niższy niż w przypadku 'Green Hell’ (po wprowadzeniu trybu kooperacji). Zakładamy, że koszty rozwoju gry wyniosą ok. 41 mln zł. Zakładamy, że 'Green Hell 2′ zadebiutuje w drugim kwartale 2030 r. (PC, wczesny dostęp), czyli dwa kwartały później niż wcześniej zakładaliśmy. Prognozujemy 12-mies. sprzedaż GH2 (tylko na PC) na poziomie 0,74 mln egzemplarzy (36% poniżej 'Green Hell 1′). Przed premierą sequela seria 'Green Hell’ będzie miała wielomilionową bazę graczy” – podał DM BOŚ w najnowszym raporcie. Jednocześnie broker zaznaczył, że uważa Creepy Jar za „stosunkowo ryzykowne przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku gier, gdzie Steam jest codziennie zalewany dziesiątkami tytułów, co utrudnia wyróżnienie się na tle konkurencji”.

Electronic Arts, Battlefield Studios: Ogłosiły, że „Battlefield 6” będzie dostępny w formie bezpłatnej wersji próbnej do 2 grudnia na wszystkich platformach.

Gaming Factory: Wprowadził na rynek konsolową wersję „Japanese Drift Master” na Xbox Series S|X. Wersja dostępna jest w cenie 34,99 euro/USD.

PlayWay: „Comic Book Store Simulator” został udostępniony 27 listopada. Tego samego dnia „Barman Simulator” wyszedł z early access.

Perfect Circle Team: Spółka należąca do grupy kapitałowej Phenomen Games ogłosiła na platformie Steam grę „Police Officer Simulator”. Premiera planowana jest w drugiej połowie 2026 roku. „Tematyka gier policyjnych oraz gier o przestępstwach lub szemranych interesach jest bardzo popularna wśród graczy. Mamy nadzieję, że graczom spodoba się nasze podejście do mechanik, zadań i fabuły w 'Police Officer Simulator’. Prace nad grą są zaawansowane, a zespół bardzo zaangażowany. Planujemy wydać grę w przyszłym roku” powiedział prezes Damian Pawlak.

Noobz from Poland: Podjął decyzję o zmianie daty premiery wersji demonstracyjnej (demo) gry „Total Tank Simulator 2” na platformie Steam na 11 grudnia 2025 r. Powodem zmiany decyzji jest zamiar przeprowadzenia dodatkowych działań marketingowych w celu uzyskania większej promocji demo.

11 bit studios: Gra „Frostpunk 2: Icebreaker Edition” w wersji pudełkowej od Skybound Games jest już dostępna na PlayStation 5 i Xbox Series X.

11 bit studios: „The Alters” dostanie darmową aktualizację z dużą zawartością (major update), która pojawi się 8 grudnia. Aktualizacja przyniesie szeroki wachlarz nowych funkcji i ulepszeń.

11 bit studios: W pierwszym weekendzie po premierze „Moonlighter 2” peak graczy na Steam wyniósł 2992; odsetek pozytywów: 81% (ponad 600 ocen); po kilku dniach od premiery Gamalytic szacuje wolumen sprzedaży na ok. 30 tys. sztuk.

Purple Ray Studio: Zmierzający na NewConnect krakowski deweloper technologii interaktywnych i gier wideo podpisał list intencyjny z Farada Group. Dokument otwiera drogę do współpracy w zakresie zaawansowanych wizualizacji, symulacji i narzędzi szkoleniowych dla systemów bezzałogowych oraz sensorów, co stanowi dla Purple Ray Studio kolejny krok w kierunku rozwijania działalności dual-use w oparciu o know-how wypracowane w branży gier.

RockGames: „Cowboy Life Simulator” został udostępniony na Steam w wersji early access.

Huuuge: Zarząd oczekuje odbicia przychodów w listopadzie i grudniu (efekt sezonowości i update’ów), w całym roku oczekuje znacznego spadku wydatków na marketing, podobnie jak w przypadku pozostałych kosztów operacyjnych. Przekłada się to w całym roku na poprawę skorygowanego zysku EBITDA i marży operacyjnej. Na 2026 rok nie budżetuje istotnych kosztów organicznego rozwoju iGaming – przy priorytecie M&A nakłady na własne budowanie produktu mają być niematerialne. Zespół M&A pozostaje bardzo aktywny, widzi sporo potencjalnych podmiotów pod transakcję.

Źródło: ISBnews