Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 1-5 grudnia.

BoomBit: Miał 20,54 mln zł przychodów brutto w listopadzie br., co oznacza wzrost o 12,3% r/r i najwyższy poziom od blisko 2 lat, przewyższający wszystkie wyniki od stycznia 2024 r. Przychody pomniejszone o prowizje platform wyniosły 7,69 mln zł (+0,1% r/r). Skorygowane przychody pomniejszone o koszty UA i prowizje platform były najsilniejsze od prawie 3 lat i sięgnęły 7,48 mln zł (+10,7% r/r), podała spółka. Wg BoomBit potwierdza to pozytywne odwrócenie trendu, które rozpoczęło się w październiku oraz stanowi jednoznaczne wyjście z wrześniowego dołka.

CD Projekt: Zamieścił w serwisie X informację o rocznicy gry „Cyberpunk 2077”, która przypada na 10 grudnia, jednak niczego tym wpisem nie chce zapowiadać, poinformował Global Community Director Marcin Momot. „Niczego tym wpisem nie chcemy zapowiadać. To nasz standardowy wpis, w którym ogłaszamy urodziny postaci z gry i który publikujemy co 30 dni. Tym razem zamieściliśmy w nim również informację o rocznicy gry, ale to nie jest żadna zapowiedź. Mam nadzieję, że to wszystko wyjaśnia” – poinformował w serwisie X Momot.

11 bit studios: Finalizuje umowę z Microsoft Corporation, której przedmiotem jest udzielenie licencji na udostępnianie gry „Death Howl” i dwóch obecnie dystrybuowanych tytułów z wydawnictwa spółki w ramach usługi subskrypcyjnej Microsoft Game Pass, podała spółka. Tytuł będzie dostępny dla użytkowników Game Pass PC od 9 grudnia oraz Game Pass Xbox w dniu premiery wersji na konsole, podano.

PCF Group: Odnotowało 95,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

CD Projekt: Opublikuje „priorytetową transmisję” dotyczącą gry „Cyberpunk 2077” w rocznicę jej wydania 10 grudnia, wynika z informacji spółki.

PlayWay: Odnotował 11,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PCF Group: Podjęła decyzję o utworzeniu na dzień 30 września br. odpisu aktualizującego wartość aktywów alokowanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU) obejmującego nakłady na projekt Victoria (grę „Lost Rift”), PCF Framework oraz pozostałe przypisane aktywa niematerialne, podała spółka. Odpis wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku za III kwartał oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie na 30 września o kwotę 92,05 mln zł.

RedDeer.Games: „Doki Monsters: Quest” został udostępniony na Nintendo Switch. „Adventure Reborn” zadebiutuje na Nintendo Switch 30 grudnia.

Big Cheese Studio: Premiera „Cooking Simulator 2: Better Together” na PC planowana jest na 20 stycznia 2026 roku

PlayWay: „Photographer’s Life Simulator” został udostępniony na Steam.

Purple Ray Studio: Warszawskie studio z branży gamedev, znane z nagradzanej gry „Boti: Byteland Overclocked”, jest na ostatniej prostej przed debiutem na rynku NewConnect. Spółka, która równolegle rozwija kompetencje w obszarze technologii dual-use, m.in. poprzez współpracę z Farada Group nad rozwiązaniami z zakresu wizualizacji, symulacji i narzędzi szkoleniowych dla sektora dronowego, czeka na wyznaczenie pierwszego dnia notowań swoich akcji. Wejście na giełdę stanowi dla Purple Ray Studio kluczowy etap, wzmacniający jego pozycję zarówno w branży gier, jak i w projektach technologicznych o zastosowaniach cywilno-wojskowych.

VR Factory Games: Ogłasza nadchodzącą premierę swojego nowego tytułu VR – „Freaky Lab VR” – którego debiut zaplanowano na 11 grudnia 2025 roku. Gra będzie dostępna na platformie Meta na urządzenia Oculus Quest 2, 3 oraz 3S.

Red Square Games: W niespełna dwa miesiące od zapowiedzi tytułu wishlista dla nadchodzącej cyfrowej adaptacji gry planszowej „Twilight Imperium” przekroczyła 50 tys. graczy i ciągle rośnie. Twórcy komputerowej wersji gry podkreślają, że sukces ten potwierdza potencjał marki oraz rosnące oczekiwania wobec cyfrowej adaptacji tytułu. Gra powstaje na licencji asmodee i Fantasy Flight Games.

3R Games: Data premiery gry „Cave Crave” na platformę Steam VR została ustalona na 12 grudnia 2025 roku

Turtle Beach: Zaprezentował nowy bezprzewodowy kontroler Rematch Super Jump Mario, który zadebiutuje 12 grudnia. To kolejny produkt w oficjalnie licencjonowanej linii akcesoriów do Nintendo Switch 2.

Bloober Team: Wiceprzewodniczący rady nadzorczej kupił 25 tys. akcji po 15,30 zł.

PCF Group: Aktywne projekty work-for-hire to Maverick (Microsoft), Echo (oraz dodatkowo Zulu i Bravo realizowane dla tej samej gry; Krafton) i Delta (Sony). Sprzedaż „Lost Rift” jest obecnie nieznaczna. „Tracked: Shoot to Survive (VR) zadebiutowała 13 listopada z niską oceną, sprzedaż i aktywność graczy wyraźnie poniżej założeń. Celem grupy jest trwała rentowność i dodatnie przepływy pieniężne.

Phenomen Games: Podpisał z Anshar Studios umowę na wykonanie gry z gatunku symulatorów. Wydawcą gry będzie Garage Monkeys, spółka w 100% zależna od Phenomen Games.

Wargaming: Zimowy sezon nadchodzi do „World of Tanks” za sprawą rozpoczynających się Operacji świątecznych 2026, które potrwają do 12 stycznia 2026 roku. Uczestniczyć w nich będzie postać aktora Benedicta Cumberbatcha. Pierwszy prezent świąteczny dla graczy to szwedzki czołg lekki III poziomu, Strv M/31.

Źródło: ISBnews