Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 27-31 października.

The Farm 51 Group: Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy The Farm 51 Group podjęło uchwałę o przeprowadzeniu emisji akcji serii L w trybie subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka planuje pozyskać do 11,5 mln zł i zaoferuje maksymalnie 1 153 913 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 10 zł za sztukę, podał The Farm 51. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na kampanię marketingową gry „Chernobylite 2”, rozwój nowej produkcji „Wardevil” i kontynuację prac nad projektami dronowymi.

CI Games: Planuje udostępnić gameplay trailer (zwiastun rozgrywki) gry „Lords of the Fallen II” pod koniec roku, podała spółka.

Factory Games: Zapowiada dwie nowe premiery jeszcze w tym roku. Po wydaniu takich tytułów jak „Bartender VR Simulator”, „Workshop Simulator VR”, „Zombie Bar Simulator” i „Guns and Notes”, zespół przygotowuje swoje piąte i szóste wydawnictwo: „Freaky Lab VR” oraz „BattleCrafter VR”.

Gaming Factory: Ogłosił rozpoczęcie współpracy z Hyundai Motor w ramach dalszego rozwoju projektu „JDM: Japanese Drift Master”. Efektem partnerstwa jest wprowadzenie do gry nowego samochodu koncepcyjnego INSTEROID, który zadebiutuje w ramach bezpłatnej aktualizacji 30 października. Aktualizacja wprowadzi również czteroetapową kampanię poboczną. Gra „JDM: Japanese Drift Master” zostanie także zaprezentowana w specjalnie przygotowanej strefie gamingowej podczas Japan Mobility Show w Tokio, gdzie odbędzie się prezentacja nowego modelu Hyundai.

Kool2Play: Podjął decyzję o ustaleniu daty premiery gry „Friendship Dungeon: Party Puzzler” na 8 grudnia 2025 roku. Premiera innego tytułu z portfolio spółki – „Ripperdoc Simulator” – została ustalona na 21 listopada 2025 roku. Oba tytuły stanowią ważne elementy realizacji całego planu wydawniczego Kool2Play na 2025 r.

Kool2Play: Jest w trakcie budowy księgi popytu na 2 mln akcji serii O po 0,50 zł każda. Celem emisji jest pozyskanie 1 mln zł na rozwój spółki, środki zostaną przeznaczone na produkcję 3 nadchodzących gier, promocję gier „Ripperdoc Simulator” i „Friendship” oraz działalność operacyjną.

Games Operators: Podpisał aneks do umowy dystrybucyjnej z Epic Games, Inc. z siedzibą w Cary, North Carolina, USA. Na mocy aneksu Epic udostępni grę „Rustler” w wersji na PC w promocyjnej cenie $0.00 przez okres wynoszący 1 tydzień i 1 dzień. Spółce będzie przysługiwać z tego tytułu łączne wynagrodzenie w wysokości $125 000.

Dark Point Games: Premiera gry „Achilles: Survivor” na konsolę Nintendo Switch została ustalona na 29 października br. w Europie, Australii, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej oraz na 30 października br. w Korei i Japonii. Cena gry została ustalona na poziomie 6,99 USD, 5,94 euro i 25,49 zł.

Games Incubator: „Italian Pizza Simulator” został udostępniony na Steam do dodawania na wishlist i zapisów na zbliżający się playtest.

RedDeer.Games: Wraz z developerem Imphenzia ogłosił wydanie „Unfair Rampage: Knightfall” na Steam i Nintendo Switch. RedDeer.Games ogłosił również partnerstwo z niezależnym developerem Dev Kacper ws. wydania „DunHero” na Nintendo Switch. RedDeer.Games, we współpracy z developerem Turbo Napalm, ogłosili dostępność „Nuclear Gladiators 3000” na Steam i Nintendo Switch.

Huuuge: Big Bets Oü sprzedał 5,1 mln akcji po 7,8751 USD sztuka. COO sprzedał 11,7 tys. akcji po 7,8751 USD sztuka. RPII HGE LLC sprzedał 2,1 mln akcji po 7,8751 USD sztuka. CEO sprzedał 223,9 tys. akcji po 7,8751 USD sztuka.

Valve: Platforma Steam pobiła swój rekord, gromadząc jednocześnie 41,6 mln graczy, o 10 mln więcej niż w latach 2022 i 2023, podał ppe. Przyczyniły się do tego premiery „Battlefield 6” oraz „Hollow Knight: Silksong”, a także wydarzenie Steam Next Fest.

PlayWay: CEO podał, że sprzedaż sztukowa wybranych gier wyniosła: „LTD HF2” – 932 tys., „Crime Scene Cleaner” – 1019 tys., „Contraband Police” – 1367 tys.

Frozen District: Jest zadowolony z przyjęcia DLC HF2 Scooby-Doo (dobre oceny 93%, peak ponad 8.6 tys.). Na uwagę zasługuje dobra sprzedaż „Crime Simulatora”. CEO rekomenduje swoim zespołom pokazywanie wersji demo gier poza festiwalami Steam, kiedy to konkurencja z innymi tytułami jest mniejsza. „Electronics Store Simulator” zostanie udostępniony 6 listopada.

Huuuge Inc: Podał szacunkowe przychody, które były minimalnie wyższe niż uwzględnione w modelu Noble Securities. „Spodziewamy się lekkiej poprawy pierwszej marży o 0,5 pkt proc. (dalszy wzrost DTC) oraz 1,5 mln USD oszczędności z tytułu zakończonej restrukturyzacji, natomiast coroczne wydarzenie dla klientów VIP mogło podbić koszty marketingu nawet o 3 mln USD, przez co marża EBITDA minimalnie spadnie. Nie spodziewamy się jednak obciążeń po stronie kosztów finansowych (różnice kursowe), więc wynik netto będzie symbolicznie wyższy niż w 2Q25. Na jesień zapowiedziano aktualizację flagowych gier, które mają zostać poparte reklamą” – podał broker.

Creepy Jar: We wrześniu do abonamentu PlayStation dodano „Green Hell”. Noble Securities szacuje, że spółka uzyska z tego tytułu 6 mln zł, co zostanie rozłożone na dwa najbliższe kwartały po połowie. Sama sprzedaż „GH” jest zbliżona do II kw. 2025, co potwierdza utrzymanie lekkiej erozji wraz z zakończeniem wsparcia. „Szacujemy przychody na 8,5 mln zł. Po stronie kosztów bez drastycznych zmian. Wzrośnie obciążenie PM względem 2Q25, ale spadną koszty finansowe (różnice kursowe), więc ostatecznie zysk netto powinien wynieść 5,6 mln zł. Poprawa będzie więc widoczna, choć uzależniona od rozkładu płatności od Microsoftu. Sytuacja StarRupture wygląda stabilnie, studio walczy o udostępnienie playtestów coopa przed premierą. Mimo pewnej przestrzeni na lekkie wydłużenie monetyzacji GH chociażby o kolejny rok sądzimy, że kurs spółki jest zbliżony do jej fundamentalnej wartości” – wskazał broker.

Electronic Arts Inc., Battlefield Studios: Ogłosiły premierę „Battlefield REDSEC” – nowej, darmowej odsłony serii, która łączy klasyczne elementy Battlefielda z odświeżonym spojrzeniem na tryb Battle Royale.

Gaming: BM mBanku wskazuje, że wyniki 11 bit studios w III kw. będą wspierane płatnościami z Microsoft, ale z powodu niskich wolumenów ogólny obraz nie będzie inspirujący. W CD Projekt wyniki będą napędzane silną sprzedażą „Cyberpunka”. W sektorze mobilnym (HUG, TEN) zwiększone wydatki marketingowe będą stanowić presję na rezultaty operacyjne.

Mennica Polska: Wybiła jedyną na świecie licencjonowaną monetę dla pasjonatów gry „World of Tanks” z czołgiem „Leopard 120 Verbessert”. Projekt powstał we współpracy z producentem gry, studiem Wargaming. Moneta została wybita w limitowanym nakładzie 500 egzemplarzy.

Console Way: Znalazł się na drugim miejscu pod względem stopy zwrotu w III kw. 2025 według Biuletynu NC Focus za ten okres autorstwa DM INC. Stopa zwrotu (YTD) akcji tej spółki wyniosła 142,3%, a duża część wzrostu przypada na ostatni kwartał (43,6% w III kwartale).

One More Level: Według Biuletynu NC Focus III kwartał autorstwa DM INC spółka cieszyła się największym zainteresowaniem wśród inwestorów w ostatnim kwartale pod względem obrotów (ponad 20 mln zł). Deweloper obecnie skupia się na dwóch najważniejszych projektach – „Valor Mortis”, pierwszoosobowej grze typu soulslike z elementami gier akcji, oraz grze akcji osadzonej w futurystycznym świecie inspirowanym stylistyką Neo-Tokyo. W drodze emisji akcji serii E spółka pozyskała w lipcu tego roku 9,36 mln zł, które w części zamierza przeznaczyć na realizację pierwszego z tych projektów. One More Level zakomunikowała, że złożyła prospekt do KNF w związku z planowanym przejściem z NewConnect na główny rynek GPW. Finalizacji tego procesu oczekuje w ciągu 2-3 kwartałów.

The Farm 51 Group: Znalazł się na 2. miejscu pod względem wielkości obrotów w segmencie NC Focus (18 mln zł), podał DM INC w swoim biuletynie. W III kwartale stopa zwrotu z akcji spółki była dodatnia i wyniosła 16,84%. Mimo to inwestorzy inwestujący w dłuższym horyzoncie czasowym raczej nie mają powodów do zadowolenia, gdyż po trzech kwartałach stopa zwrotu (YTD) jest wyraźnie ujemna i bliska -50%. Na uwagę jednak zasługuje zdecydowany wzrost obrotów akcjami na początku września, podał broker.

Roblox: Po raz trzeci w tym roku podniósł prognozę rocznych rezerwacji, dzięki silnym wydatkom w grze na viralowe tytuły, takie jak „Steal a Brainrot”, co pomogło mu również przekroczyć 150 milionów dziennych aktywnych użytkowników, podał Reuter.

Ironbird Creations: Spółka z grupy kapitałowej All in! Games otrzyma łącznie 5 mln zł od inwestora. To zabezpiecza budżet produkcyjny gry „Phantom Hellcat”, podała spółka.

11 bit studios: Posiadacze gry „The Alters” mogą wypróbować nowe funkcje: nowy system zapisywania, tryb fotograficzny, personalizacja bazy i skafandra kosmicznego, tryb relaksu. Jednocześnie uruchomiono otwarte testy na Steam do 12 listopada. „DeathHowl”, soulslike deckbuilder tworzony przez The Outer Zone ApS, zostanie udostępniony na konsole w I kw. 2026.

Electronic Arts, Respawn: Przedstawiają nowy zwiastun rozgrywki „Apex Legends: Podkręcenie”. W najnowszym sezonie gracze doświadczą dreszczu emocji na przebudowanym Olympusie, który maksymalizuje płynność i wynosi strategię rozgrywki na zupełnie nowy poziom.

Źródło: ISBnews