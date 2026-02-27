Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 23-27 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

AI: Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) stanowiły zaledwie kilka procent całkowitej wartości rynku IT w Polsce w 2025 r., wynika z raportu „Rynek sztucznej inteligencji w Polsce 2026” przygotowanego przez PMR Market Experts by Hume’s. Prognozy wskazują, że do 2031 r. udział AI w krajowym rynku IT wzrośnie trzykrotnie.

IT: Według danych ClickMeeting prawie 1/4 Polaków nie zwraca uwagi na kraj pochodzenia używanych narzędzi cyfrowych, odpowiedź tę wskazuje 17% osób w wieku 60+; w młodszych grupach wiekowych ten odsetek wynosi ok. 25%; dla 30% badanych 60+ kraj pochodzenia narzędzi cyfrowych stanowi kluczowe kryterium wyboru; takie podejście wykazuje tylko 18% osób w wieku od 18 do 27 lat.

Cyberbezpieczeństwo: Analitycy ESET odkryli PromptSpy, pierwsze znane złośliwe oprogramowanie na system Android, które wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, aby zapewnić sobie ciągłość działania. Ponieważ cyberprzestępcy polegają na promptowaniu modelu AI (konkretnie Google Gemini), aby manipulować interfejsem użytkownika, ESET nazwał tę rodzinę oprogramowania PromptSpy. Malware ten potrafi między innymi przechwytywać dane z ekranu blokady, blokować próby odinstalowania, gromadzić informacje o urządzeniu, wykonywać zrzuty ekranu, nagrywać aktywność ekranu w formie wideo.

AI: Jak pokazują analizy OC&C, w 2025 roku już 5% internetowych zakupów w Polsce zostało zrobionych z wykorzystaniem modeli AI, te narzędzia są szczególnie ważne dla Generacji Z. Rola czatbotów szybko rośnie, ograniczając znaczenie tradycyjnych wyszukiwarek i wymuszając zmiany na sklepach oraz platformach zakupowych.

Media: W styczniu 2026 roku padł nowy, historyczny wynik streamingu w oglądalności telewizji w naszym kraju, wynika z najnowszego badania Nielsen The Gauge: Polska. Udział tego segmentu osiągnął 10,5%. Poprzedni rekord ustanowiono w listopadzie 2025 r. (10,4%). Przeciętny dzienny czas spędzony przed ekranem wyniósł 4 godziny i 19 minut, co stanowi wzrost o 12 minut względem grudnia 2025 roku oraz o blisko 2 minuty w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku. „Sroga zima miała znaczący wpływ na wzrost oglądalności treści telewizyjnych. O rosnącej roli streamingu może świadczyć fakt, iż początek roku jest zazwyczaj mocny dla tradycyjnej telewizji. Zimą zyskuje ona zazwyczaj widzów dzięki nowym ramówkom i hitowym serialom, takim jak 'M jak miłość’ czy 'Na dobre i na złe’. Fakt, że streaming nie tylko utrzymał, ale i poprawił swój wynik w tak konkurencyjnym okresie, świadczy o wciąż zmieniających się nawykach konsumenckich Polaków. Innym interesującym wnioskiem, który płynie z badania Nielsena, jest wyrównanie się pod względem udziału Netflixa z YouTubem” – skomentował CEO MEGOGO w Polsce Artur Pacuła. Równo po 2,3% udziału w oglądalności zanotowały YouTube (2,6% w grudniu) i Netflix (2,1% w grudniu). Pozostałe platformy, takie jak np. MEGOGO, stanowią 5,9% w tym segmencie. Na 89,5% udział oglądalności oprócz streamingu złożyły się w styczniu: telewizja kablowa (37,6%), telewizja satelitarna (22,9%) oraz telewizja naziemna (21,3%). 7,7% to inne, nieokreślone treści. W przypadku stacji również doszło do przetasowań. TVP2 wyprzedziło w styczniu TVN, ustępując miejsca jedynie Polsatowi.

Cyberbezpieczeństwo: Analizy F5 Labs pokazują, że skuteczność systemów zabezpieczających modele AI może znacząco spadać w konfrontacji z nowymi, nieznanymi wcześniej scenariuszami ataków. Jednym z bardziej nieoczywistych przykładów jest tzw. adversarial poetry – technika wykorzystująca metaforę i strukturę języka do obejścia guardrails, bez klasycznej manipulacji technicznej. Materiał omawia również wnioski z grudniowego Comprehensive AI Security Index (CASI), wskazujące na rosnące napięcie między rozwojem możliwości modeli a ich realną odpornością na manipulację.

Cyberbezpieczeństwo: Średnia wysokość okupów w atakach ransomware w 2025 r. spadła o 56% w porównaniu z poprzednim rokiem, wynika z badania State of Ransomware in Enterprise 2025 firmy Sophos. Jednocześnie po raz pierwszy od 5 lat mniej niż połowa ataków zakończyła się zaszyfrowaniem danych. Analitycy Sophos wskazują, że choć firmy coraz lepiej radzą sobie z ochroną swoich danych, ransomware pozostaje niebezpieczny; cyberprzestępcy dostosowują skalę swoich żądań do możliwości finansowych ofiar; model podwójnego wymuszenia – szyfrowanie danych połączone z groźbą ich ujawnienia – pozostaje istotnym elementem presji i szantażu; 96% firm, których dane zostały zaszyfrowane, zdołało je odzyskać.

Legislacja: Rząd przyjął m.in. projekt ustawy, który wprowadza obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów w nowym państwowym systemie – Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Rada Ministrów zaakceptowała także przepisy, które przewidują uruchomienie portalu eLicytacje, prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Będzie to elektroniczny systemem sprzedaży np. samochodów czy nieruchomości należących do dłużników podatkowych.

E-commerce: Średnio około 15% odwiedzających sklepy internetowe korzysta z wyszukiwarki wewnętrznej. Ta liczba może wydawać się niewielka, ale to właśnie ci klienci są najbardziej wartościowi. Dane wynikające z analizy Luigi’s Box pokazują, że kupujący korzystający z wyszukiwarki są o 44% bardziej skłonni do sfinalizowania transakcji niż ci, którzy przeglądają ofertę wyłącznie za pomocą menu czy kategorii. „W niektórych branżach, np. książek i gier, wyszukiwanie odpowiada nawet za 41% całkowitych przychodów sklepu. W segmencie B2B ten udział sięga niekiedy 90%. To sprawia, że ignorowanie optymalizacji wyszukiwarki jest równoznaczne z świadomą rezygnacją ze sprzedaży” – zauważył CEO & Co-founder Luigi’s Box Gejza Nagy.

AI: Aż 92% polskich instytucji finansowych boryka się z problemem niedoboru kompetencji AI, wynika z raportu Capgemini World Cloud Report – Financial Services 2026. Co więcej, jak wskazują autorzy opracowania, ze względu na brak wystarczającej liczby ekspertów na rynku pracy są to umiejętności, które firmy z sektora będą musiały wypracować lub pozyskać, posiłkując się zewnętrznym know-how. Bez tego trudno będzie o skuteczne wdrożenie AI i odciążenie zespołów w codziennej pracy operacyjnej. Jak pokazuje badanie, dominują dwie główne strategie radzenia sobie z tym wyzwaniem. Prawie połowa (46%) polskich instytucji finansowych stawia na reskilling i przeniesienie ról w strukturach organizacji. Z kolei 54% decyduje się na utworzenie nowych stanowisk związanych z nadzorem i koordynacją pracy agentów AI.

AI: Choć AI zdominowało narrację o transformacji technologicznej, jego realny wpływ na polski rynek IT pozostaje na razie ograniczony. Jak wynika z raportu „Rynek sztucznej inteligencji w Polsce 2026” przygotowanego przez PMR Market Experts by Hume’s, w 2025 r. rozwiązania oparte na AI stanowiły zaledwie kilka procent całkowitej wartości rynku IT w Polsce. Jednocześnie prognozy ekspertów wskazują, że do 2031 r. udział AI w krajowym rynku IT wzrośnie trzykrotnie. To oznacza, że najbliższe lata będą okresem weryfikacji strategii, a także testem zdolności firm do przejścia od eksperymentów do skalowalnych wdrożeń.

AI: Coraz więcej firm wdraża narzędzia bazujące na AI, ale zaledwie 21% sprawdza, ile wartości one generują. Eksperci Progress Software zwracają uwagę, że w miarę upowszechniania się sztucznej inteligencji coraz ważniejsze jest przechodzenie od testów do wdrażania stabilnych rozwiązań działających w skali całego podmiotu. Ponadto eksperci podkreślają, że ponad 80% firm sprawdziło lub przetestowało takie narzędzia, jak ChatGPT albo Copilot, a niemal 40% deklaruje ich wdrożenie; nieco ponad jedna trzecia firm przyjęła wyodrębnioną politykę wobec sztucznej inteligencji; firmy inwestują, zatrudniają specjalistów i uruchamiają pilotaże, lecz tylko 26% przechodzi od proof-of-concept do realnego generowania wartości.

Trendy: Bosch opublikowała najnowszą edycję raportu Bosch Tech Compass, który analizuje nastawienie mieszkańców Polski do rozwoju technologii. Badanie pokazuje, że Polacy są otwarci na innowacje, ale podchodzą do nich pragmatycznie – oczekują realnych korzyści w codziennym życiu, a nie samych technologicznych nowinek. Jednocześnie sztuczna inteligencja budzi zarówno największe nadzieje, jak i obawy, a co czwarty respondent deklaruje gotowość udziału w misji kolonizacji innych planet. Wśród wniosków z badania: 60% Polaków czerpie przyjemność z obcowania z technologią, a 61% uważa, że czyni ona świat lepszym. 71% wskazuje AI jako kluczową technologię dekady, choć blisko połowa widzi w niej zagrożenie. Odsetek osób, które deklarują, że są przygotowane na świat zdominowany przez sztuczną inteligencję, spadł z 47% (2025) do 42% (2026). Mieszkańcy Polski wykazują większą otwartość na nowe napędy w transporcie – już ponad połowa deklaruje gotowość na korzystanie z samochodów wodorowych. 2/3 badanych liczy na poprawę jakości życia dzięki spersonalizowanej medycynie i monitoringowi zdrowia. Jednocześnie większość ankietowanych nie jest gotowa korzystać z konsultacji medycznych prowadzonych przez AI.

Cyberbezpieczeństwo: Raport Revolut ujawnił, że Telegram jest źródłem najszybciej rosnącej liczby oszustw typu APP (dobrowolny przelew na obce konto), w roku 2025 odnotowano ich na świecie o 233% więcej niż rok wcześniej. Oszustwa zakupowe pozostają najbardziej powszechną formą oszustwa na świecie, reprezentują 57% wszystkich zgłoszonych oszustw w 2025 roku, jednak najszybciej rosnącą kategorią oszustw były oszukańcze ogłoszenia o pracę. Niedawno opublikowany raport z badania Juniper Research wskazuje, że platformy social mediów wygenerowały ponad 18 mld zł przychodów, emitując reklamy oszustw w Europie w 2025 r. (725 mln zł w Polsce). Revolut apeluje o wprowadzenie prawnego obowiązku uczestnictwa platform w systemach wymiany danych pod rygorem sankcji prawnych, wraz z rozważeniem dalszych środków prawnych lub regulacyjnych, jeśli platformy nie osiągną znaczącej redukcji skali reklam oszustw.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Creotech Instruments: Prowadzi „dość zaawansowane” rozmowy z globalną firmą, która świadczy usługi w oparciu o zakupione konstelacje satelitarne, poinformował dyrektor rozwoju produktów w firmie Jakub Bochiński. Jeżeli wszystko zakończyłoby się sukcesem, docelowa wartość współpracy z partnerem komercyjnym w perspektywie lat 2026-2035 jest obecnie szacowana przez spółkę na ok. 350 mln euro.

Ailleron: Planuje ekspansję produktu LiveBank na rynkach Ameryki Północnej i Południowej. Obecnie spółka jest na etapie kończenia projektu dla dużej instytucji finansowej działającej na rynkach amerykańskich, co ma być do tej ekspansji doskonałym punktem wyjścia, poinformował członek zarządu i Head of Products Kamil Portka.

Budimex: Liczy, że wkrótce rozpocznie współpracę z globalnym dostawcą chmury w ramach projektu data center, poinformował ISBtech członek zarządu Cezary Łysenko. Grupa jest gotowa, żeby rozpocząć realizację tego typu projektów. „Liczymy, że wkrótce wejdziemy we współpracę z globalnym dostawcą chmury w ramach projektu data center. Jesteśmy w 100% przygotowani do budowy naszego pierwszego hubu data center. Jesteśmy też gotowi na etapowanie tego hubu, ale to wszystko zależy od woli klienta, w jakim zakresie będzie miał potrzeby i w jakim zakresie będzie chciał korzystać z oferowanych możliwości” – powiedział Łysenko w rozmowie z ISBtech.

Ailleron: Odnotował 7,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 9,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem sięgnął 14,51 mln zł vs 18,6 mln zł.

Asbis: Oczekuje dalszego rozwoju skali działalności w bieżącym roku, szczególnie dzięki popytowi na komponenty do centrów danych i AI, poinformował prezes Serhei Kostevitch. Spodziewa się dwucyfrowej dynamiki w obszarze sprzedaży sprzętu Apple, a także marki Breezy. Spółka wejdzie m.in. do Ghany i na Wybrzeże Kości Słoniowej. Ponadto kontynuuje rollout sieci detalicznej, która osiągnęła globalny zasięg.

Allegro: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zlecił przeszukanie, które za zgodą sądu i w asyście policji odbyło się w siedzibie Allegro w Poznaniu oraz w biurach w Warszawie. Działania prowadzone były w ramach postępowania wyjaśniającego w sprawie możliwego naruszenia reguł konkurencji przez spółkę, podał Urząd. Podejrzenia dotyczą możliwego faworyzowania własnych metod dostawy produktów kosztem innych przedsiębiorców. Allegro podkreśla, że działania spółki są w pełni zgodne z przepisami prawa i zasadami uczciwej konkurencji oraz że od początku postępowania w pełni współpracuje z Urzędem.

Wasko: Zawarło umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Warszawie na kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w ciągu drogi S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie, podała spółka. Maksymalna łączna wartość umowy wynosi 31,08 mln zł netto (38,23 mln zł brutto). Termin zakończenia realizacji ustalony został na 26 lutego 2030 r. lub do dnia wyczerpania kwoty 31,08 mln zł netto.

Asseco South Eastern Europe: Widzi przed sobą perspektywę wzrostu wyników finansowych tym roku i chciałoby, by na poziomie wyniku operacyjnego wzrost był dwucyfrowy, poinformował prezes Piotr Jeleński. Spółka pracuje też nad „małymi i średnimi” akwizycjami i ocenia, że mogą zostać sfinalizowane w 2026 r. „Cały 2026 rok, jeżeli patrzymy na perspektywę, to bym powiedział – jest wzrostowa w stosunku do 2025 […]. Jak duża będzie ta dynamika, to jeszcze teraz nie chcielibyśmy się deklarować, ale wolelibyśmy, żeby była dwucyfrowa niż jednocyfrowa na wyniku operacyjnym” – powiedział Jeleński podczas konferencji prasowej.

T-Mobile Polska: Odnotował 488 mln zł skorygowanego zysku EBITDA AL w IV kw. 2025 r. wobec 445 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej (+9,5% r/r). Skonsolidowane przychody w tym czasie sięgnęły 1977 mln zł wobec 1916 w IV kw. 2024 r. (+3,2%), podał operator.

Grupa AB: Odnotowała 94,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2025/2026 (październik – grudzień 2025) wobec 66,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Asseco South Eastern Europe: Odnotowało 65,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 58,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wasko: Oferta Wasko, warta maks. 84,54 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Centrum Informatyki Resortu Finansów na dostawę i wdrożenie 2 macierzy blokowego systemu składowania danych typu 1, podała spółka.

Asseco South Eastern Europe: Zarząd Asseco South Eastern Europe zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto za 2025 rok w wysokości 101,19 mln zł (1,95 zł na jedną akcję), podała spółka. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu.

Grupa Kino Polska: Ogłosiła kluczowe zmiany w wewnętrznej strukturze zarządczej: Katarzyna Woźnicka objęła stanowisko Chief Executive Officer (CEO) Grupy, natomiast Patrycja Gałązka-Struzik – Chief Operating Officer (COO), podała spółka.

Erli: Platforma e-commerce zwiększyła przychody o 54% do 264,9 mln zł w 2025 r., podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na platformie, wzrosła w tym czasie o 45% do blisko 1,8 mld zł z 1,23 mld zł w 2024 r., podała spółka. EBITDA poprawiła się o 75% i wyniosła 21 mln zł.

XTPL: Zawarł umowę o partnerstwie strategicznym z Manz Asia, producentem zaawansowanych maszyn dla przemysłu półprzewodnikowego, ze strukturami operacyjnymi na Tajwanie, w Chinach i w Indiach, podała spółka. Umowa ma charakter niewyłączny. Spółka oraz partner zachowują pełną swobodę w nawiązywaniu kolejnych partnerstw z innymi podmiotami na rynkach azjatyckich i globalnych.

Scanway: Będzie przechodzić z modelu projektowego do modelu seryjnej produkcji ładunków optycznych, poinformował ISBtech Chief Operating Officer (COO) Mikołaj Podgórski. Spółka chce też mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku USA w perspektywie tworzenia backlogu na kolejne lata. „Aby zrealizować cele strategii na lata 2026-2028, będziemy przechodzić z modelu projektowego do modelu seryjnej produkcji ładunków optycznych. W 2026 roku zatrudnienie przekroczy 100 osób. Priorytetowo rozwijamy stanowiska do integracji i kolimacji teleskopów, które umożliwią wdrażanie małoseryjnej produkcji w naszym laboratorium, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z kontraktów. Mówimy tu o pełnym, całościowym procesie integracji” – powiedział Podgórski w rozmowie z ISBtech.

BTCS: Uruchomił walidator w sieci ZigChain, podała spółka. Uruchomienie walidatora oznacza wejście BTCS w kolejny ekosystem blockchain oraz ekspozycję na szybko rosnący rynek tokenizacji aktywów rzeczywistych (RWA). Spółka zakłada generowanie przychodów z działalności walidacyjnej oraz dalszą dywersyfikację źródeł przychodów.

Action: Zaprosił do składania ofert sprzedaży łącznie nie więcej niż 1 mln akcji własnych (do 7,1% kapitału zakładowego i głosów) po cenie 35 zł za sztukę, podała spółka. Oferty były przyjmowane 24-26 lutego br. Datę rozliczenia nabycia ustalono na 3 marca br.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za styczeń br. wyniosły ok. 379 mln USD, co oznacza wzrost o 78% r/r, podała spółka. Były to najwyższe w historii spółki miesięczne styczniowe skonsolidowane przychody.

Meest Transfer: Polska instytucja płatnicza posiadająca licencję KNF na wszystkie usługi płatnicze zaoferuje swoje rozwiązania na 7 rynkach europejskich, w tym w Polsce. Startuje z ofertą transferów pieniężnych oraz rozwiązaniami w zakresie akceptacji transakcji online oraz rozliczeń cross-border dla firm.

Zalando: Poszerza swoją kategorię Pre-owned o odzież dziecięcą. Rodzice w 14 krajach europejskich – w tym w Polsce mogą teraz kupować sprawdzone jakościowo ubrania dziecięce z drugiej ręki, a także oddawać rzeczy, z których ich pociechy już wyrosły, w zamian za bon na zakupy w sklepie Zalando. Ta premiera wspiera rozwój kategorii Kids, tworząc kompleksową ofertę skierowaną do rodziców i opiekunów, którzy poszukują produktów dla dzieci w różnym wieku – od niemowlaków aż po nastolatków.

Comarch: Ogłosił ważną zmianę w jednym ze swoich najdłużej działających sektorów. Comarch Telecommunications, który przez lata dostarczał zaawansowane produkty IT dla operatorów sieciowych, od teraz funkcjonuje jako Comarch Communications. Zmiana ta odzwierciedla poszerzony zakres działalności sektora, który od kilku lat z sukcesem wykracza ze swoją ofertą poza tradycyjny rynek telekomunikacyjny. Obecnie rozwiązania sektora obejmują logistykę, sektor użyteczności publicznej, komunikację satelitarną oraz infrastrukturę krytyczną.

Google Cloud, ElevenLabs: Ogłaszają przedłużenie strategicznej współpracy na kolejne lata, której celem jest przyspieszenie wdrożeń nowoczesnych rozwiązań głosowych opartych na AI. ElevenLabs pogłębia integrację z infrastrukturą Google Cloud, aby obsługiwać większą skalę wdrożeń swoich rozwiązań. Rozwiązania te są już wykorzystywane m.in. w sektorze finansowym, handlu detalicznym i telekomunikacji.

Workday, Inc.: Platforma AI klasy korporacyjnej do zarządzania ludźmi, finansami i agentami ogłosiła dziś otwarcie rezydencji danych we Frankfurcie oraz powstanie wielojęzycznej obsługi systemu Workday Contract Lifecycle Management (CLM). Zapewni to europejskim organizacjom natywne rozwiązanie do zarządzania umowami oparte na sztucznej inteligencji, które spełnia unijne wymogi dotyczące rezydencji danych. Oparty na AI Evisort system Workday CLM pomoże zespołom prawnym i biznesowym przyspieszyć zawieranie umów, zmniejszyć ryzyko niezgodności z przepisami oraz uzyskać wgląd w portfolia umów.

GAMING

Cl Games: Zawarło umowę dotyczącą globalnej dystrybucji gry „Lords of the Fallen II” z austriacką Plaion, podała spółka. Umowa obejmuje wprowadzanie gry do sprzedaży na terytorium całego świata. Cl Games pozostanie wydawcą gry, a Plaion będzie wyłącznym dystrybutorem fizycznego wydania we wszystkich fizycznych kanałach sprzedaży detalicznej.

Dark Point Games: FRAM Fundacja Rodzinna zakończyła proces sprzedaży w ramach ABB łącznie 116,5 tys. akcji Dark Point Games, stanowiących ok. 8,05% kapitału i głosów, po cenie 15 zł za akcję, podała spółka.

Gaming Factory: Osiągnęła 10,2 mln zł całkowitych przychodów ze swojego największego tytułu „JDM: Japanese Drift Master” na 31 grudnia ub.r., a otrzymane zaliczki od wydawcy wyniosły 5,88 mln zł, co przełożyło się na 16,01 mln zł wpływów gotówkowych, podała spółka. Łączne koszty projektu na koniec stycznia br. wyniosły 17,01 mln zł. Z kolei szacowana bieżąca sprzedaż realizowana od 1 stycznia do 24 lutego br. na PC oraz platformach Xbox i PlayStaton przełożyła się na przychód netto na poziomie 1,78 mln zł i pozwoliła przekroczyć próg rentowności projektu i wygenerować zysk na poziomie 0,79 mln zł.

VR Factory Games: Podpisała list intencyjny z M.W. Trade i jej spółką zależną MW Rail, na podstawie którego strony przystąpiły do negocjacji w sprawie wypracowanie modelu współpracy, w celu połączenia działalności biznesowej stron i uzyskania strategicznych synergii, podały spółki. Rozważane scenariusze obejmują możliwość nawiązania powiązań kapitałowych, w tym m.in. poprzez przejęcie przez spółkę VR Factory Games 100% akcji w MW Rail, w zamian za akcje spółki, które miałoby objąć M.W. Trade.

Play2Chill: Producent i wydawca gier z segmentu Indie Premium na PC, konsole, wyjaśnia założenia strategii rozwoju. W ostatnich latach zarząd Play2Chill postawił na rozwój spółki poprzez zawieranie spółek córek i partnerstw biznesowych z kluczowymi wydawcami, co pozwala na stałą rozbudowę zespołu i realizowanie kilku różnych projektów gamingowych równocześnie bez ryzyka o przestoje czy braki kadrowe. „Kilka lat temu doszliśmy do etapu, w którym mieliśmy masę ciekawych projektów, ale nie mieliśmy mocy przerobowych na ich realizację. Były też momenty, w których musieliśmy decydować o priorytetowych projektach kosztem innych, aby zachować płynność finansową spółki. Było to dla nas jasnym sygnałem, że jeśli spółka ma się rozwijać, to trzeba zaktualizować strategię rozwoju” – powiedział prezes Tomasz Róziecki, cytowany w komunikacie. „Dlatego wraz z resztą zarządu doszliśmy do wniosku, że trzeba jak najszybciej zmonetyzować to, co jest w Play2Chill najważniejsze, czyli miłość do projektowania gier oraz zaufanie ze strony podmiotów wydawniczych np. Toplitz Productions, z którym otworzyliśmy SpaceRocket Games, która tworzy Permafrost, czyli jeden z naszych najbardziej ambitnych projektów. Po latach realizacji kolejnych etapów strategii, Play2Chill jest grupą kilku spółek, która tworzy i wydaje autorskie projekty oraz te na zlecenie, co daje nam stabilność biznesową i pozwala spokojnie planować dalszy rozwój grupy” – dodał.

Iron Wolf Studio: Przesunął datę premiery gry pt. „Sherman Commander” w wersji na PC na platformie sprzedażowej Steam na 14 marca 2026 r. (z 4 marca 2026 r.). Spółka jest producentem niniejszego tytułu, a wydawcą gry jest Daedalic Entertainment GmbH z siedzibą w Hamburgu.

Gaming Factory: Zmieniła datę premiery gry „Pizza Slice” na platformie PC na 13 marca 2026 roku.

SimRail: Centurion Finance ASI, alternatywna spółka inwestycyjna z rynku NewConnect, poinformował o inwestycji w SimRail, czyli polskiego producenta i wydawcę gier wideo, specjalizującego się w zaawansowanych symulatorach transportowych. W wyniku transakcji, której wartość ustalono na kwotę 300 tys. zł, katowicka ASI nabyła pakiet 20 000 akcji, stanowiących 1,87% udziału w kapitale zakładowym.

Red Square Games: Podpisało kolejną umowę licencyjną, rozszerzając swoje portfolio międzynarodowych tytułów planszowych. Tym razem spółka zawarła kontrakt z hiszpańskim wydawnictwem Primigenio na wyłączną dystrybucję gry planszowej „Cereal Killer” na terytorium Polski. Wartość umowy wynosi 7540 euro. „Stale rozwijamy nasz segment gier planszowych, stawiając na tytuły o wyrazistej tożsamości i wysokim potencjale rynkowym. Współpraca z Primigenio to kolejny krok w realizacji naszej strategii budowy zdywersyfikowanego, międzynarodowego portfolio” – powiedział prezes Krzysztof Wolicki, cytowany w komunikacie.

The Farm 51 Group: Rozpoczął postępowanie o zatwierdzenie układu.

CD Projekt: Do studia dołączyła Lucie Hennet, doświadczona cinematic animator, wcześniej związana z Clair Obscur: Expedition 33. Zasili zespół pracujący nad nową sagą wiedźmińską. Gra „Reigns: The Witcher” od Nerial i Devolver Digital została udostępniona na iOS, Android, Mac i PC. Cyfrowe komiksy i książki z uniwersum Wiedźmina i Cyberpunka 2077 od Dark Horse zostały udostępnione przez Humble Bundle.

PlayWay: „Mini Racer Car Shop Simulator” pojawi się na konsolach 27 lutego. Ponadto grupa pokazała siedem nowych demo podczas Steam Next Fest: „Parking In Tight Spaces: Demo”, „Drink Factory Simulator: Demo”, „Express Rider Simulator: Demo”, „Service Area Simulator: Demo”, „Cannabiz: Weed Shop Owner Demo”, „Plush Shop Simulator: Demo”, „Service Area Simulator: Demo”. Z kolei „The Walking Trade” pojawi się 5 marca.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Software Mind: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Tailwind Capital Partners IV (GP) kontroli nad Software Mind, podał Ailleron, który podkreślił jednocześnie, że proces negocjacji transakcji nie został zakończony i jego wynik, a przez to prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia transakcji, jest niepewne.

Grupa AB: Stale analizuje możliwości akwizycyjne, ale potencjalny przedmiot przejęcia musiałby zapewnić firmie skokową poprawę w postaci wejścia na nowy rynek lub w nową kategorię produktową, poinformował wiceprezes Zbigniew Mądry. „Prowadzimy ciągłe analizy wszystkich rynków i kategorii. Widzimy potrzebę, ale żeby zrobić akwizycję, trzeba znaleźć target, w który wierzymy” – powiedział Mądry podczas telekonferencji.

Instrumenty ETN: Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zadebiutował nowy typ instrumentów – ETN, emitowanych przez szwedzką spółkę Virtune AB (Publ), podała giełda.

Software Mind: Ailleron, Software Mind i Polish Enterprise Funds SCA podpisały z Tailwind Capital Partners IV drugi aneks do listu intencyjnego w przedmiocie negocjacji dotyczących sprzedaży na rzecz Tailwind 100% akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej Software Mind, podał Ailleron. Zgodnie z treścią aneksu strony uzgodniły przedłużenie okresu wyłączności do 16 marca z 27 lutego 2026 r.

DataWalk: Przydzielił 750 tys. akcji serii T po 155 zł sztuka o łącznej wartości 116,25 mln zł, podała spółka. Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 12 inwestorami.

Comarch Polska: Rozpoczął, po finalizacji przejęcia przez CGI, funkcjonowanie jako CGI Polska, kontynuując proces integracji po przejęciu, podała spółka.

Salesforce: Podpisał ostateczną umowę przejęcia spółki Cimulate – firmy specjalizującej się w kontekstowym, opartym na intencji wyszukiwaniu produktów w e-commerce. Transakcja ma wzmocnić rozwój Agentforce Commerce i przyspieszyć przejście od wyszukiwania opartego na słowach kluczowych do doświadczeń zakupowych opartych na realnej intencji klienta. Przejęcie oznacza również dołączenie do Salesforce wyspecjalizowanego zespołu ekspertów w obszarze wyszukiwania kontekstowego i handlu detalicznego. Zamknięcie transakcji planowane jest na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027 Salesforce.

Goodspeed: Grupa logistyczno-technologiczna i lider logistyki chłodniczej dla branży cateringu dietetycznego sfinalizował przejęcie Cateromarket, platformy sprzedaży i porównywarki cenowej diet pudełkowych. Transakcja ma na celu wzmocnić pozycję platformy sprzedaży diet Foodango z grupy Goodspeed i rozwój segmentu e-commerce. Akwizycja stanowi istotny krok w rozbudowie ekosystemu Goodspeed dla branży cateringu dietetycznego.

Volaria AI: Jakub Cofała nabył 124 900 akcji spółki od Aleksego Uchańskiego, zwiększając swój udział z 9,98% do 15,86% ogólnej liczby głosów notowanej na NewConnect spółki, która działa jako AI Transformation Partner dla małych i średnich przedsiębiorstw.

KFB Technologies: Fundusze Nunatak Capital i Lowercap (sukcesor DFR Inwestycyjny) zakończyły inwestycje we wrocławską spółkę, europejskiego lidera w obszarze wibroakustyki i rozwiązań prośrodowiskowych dla przemysłu. Udziały funduszy nabyli założyciele firmy, którzy zapowiadają jej dalszą szybką ekspansję poprzez rozwój organiczny oraz akwizycje spółek w Europie Zachodniej.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Cyfryzacja uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie jako pierwsze uczelnie w kraju otrzymają ok. 270 mln zł finansowania z instrumentu „Pożyczka na cyfryzację” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

mLeasing: Uruchomił Platformę mLeasingu: kompleksowe rozwiązanie cyfrowe, które umożliwia przejście całego procesu leasingowego online: od wyboru oferty, przez złożenie wniosku, aż po podpisanie umowy, podał mBank.

Sieć Biedronka oraz platforma Uber Eats: Rozszerzyły współpracę w zakresie dostaw zakupów spożywczych w dyskontowych cenach o kolejne miasta – usługa, która obejmowała 15 największych polskich aglomeracji, dziś dostępna jest w 36 miastach w całym kraju, podała spółka.

Google, SGH: Ogłosiły start 3. edycji bezpłatnego programu „Umiejętności Jutra: AI”. To odpowiedź na rekordowe zainteresowanie – dotychczas program przyciągnął ponad 110 tys. zgłoszeń. Nowa edycja oferuje 5 tygodni praktycznej nauki wdrażania sztucznej inteligencji w biznesie.

Ministerstwo Cyfryzacji: mObywatel dalej będzie rozwijany, w planach są kolejne wdrożenia, nowe usługi i dokumenty, które będą sukcesywnie rozszerzać możliwości aplikacji, a pod koniec tego roku jej ekosystem zostanie rozbudowany o Europejski portfel tożsamości cyfrowej, podał resort, odnosząc się do pojawiających się w przestrzeni medialnej spekulacji dotyczących mObywatela.

Ministerstwo Cyfryzacji: Realizuje kompleksową strategię, która ma rozwijać kompetencje cyfrowe mieszkańców Polski – budując świadomość zagrożeń w sieci, kształcąc dzieci, nauczycieli i seniorów oraz inwestując w infrastrukturę. Dziś wszystkie te działania łączy jeden wspólny mianownik – ogólnopolska kampania „Buduj cyfrową formę klik po kliku”, która zaprasza każdego Polaka, niezależnie od wieku, do rozwijania cyfrowych umiejętności we własnym tempie.

Palo Alto Networks: Ogłosiło nową odsłonę programu NextWave, która ma pomóc firmom partnerskim zwiększyć rentowność i przejść od sprzedaży produktów do budowania usług opartych na podejściu platformowym. Zmiana wpisuje się w szerszy trend obserwowany na rynku, klienci coraz rzadziej kupują pojedyncze rozwiązania, a coraz częściej oczekują spójnych ekosystemów bezpieczeństwa obejmujących sieć, chmurę i operacje SOC. Dla partnerów oznacza to konieczność rozwoju kompetencji technicznych i usług zarządzanych, ale też szansę na stabilniejsze przychody i większą przewidywalność biznesu.

Deutsche Telekom: Ogłosił, że uzyskał nawet 65% oszczędności w zużyciu energii swojej sieci szkieletowej 5G dzięki połączeniu podejścia FSEE (Full Stack Energy Efficiency) z horyzontalną architekturą chmury telekomunikacyjnej. Ta inicjatywa jest rezultatem bliskiej współpracy pomiędzy Lenovo, HPE, Mavenir i AMD, która pozwoliła opracować nowe założenia – od krzemu po oprogramowanie – dla sieci 5G działających w sposób natywny w chmurze obliczeniowej.

Carrefour: Rozbudowuje swoją ofertę retail mediową w Polsce. Sieć we współpracy z adQuery uruchomiła w naszym kraju nowe rozwiązania, które umożliwią polskim reklamodawcom skuteczniejsze docieranie do klientów sklepów stacjonarnych oraz kanałów digitalowych w kluczowym momencie podejmowania decyzji zakupowych.

Tpay: Udostępnił aplikację mobilną, która ułatwia sprzedawcom zarządzanie płatnościami w sklepach internetowych. Mobilne centrum dowodzenia, którego celem jest wzrost konwersji i bezpieczeństwo e-commerce, powstało we współpracy z firmą doradczo-technologiczną Future Mind.

DXC Technology: Zakończył wdrażanie cyfrowej przestrzeni roboczej Amazon Quick, z której korzysta już 115 tys. pracowników w 70 krajach. Rozwiązanie usprawnia współpracę, przyspiesza podejmowanie decyzji i lepiej wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji.

Cisco: Zaprezentowało rozbudowę swojego portfolio bezpieczeństwa, odpowiadając na wyzwania związane z wdrażaniem agentowej sztucznej inteligencji w środowiskach hybrydowych. Największa w historii aktualizacja AI Defense wprowadza m.in. nadzór nad łańcuchem dostaw AI oraz mechanizmy ochrony agentów działające w czasie rzeczywistym. Firma rozszerza także architekturę SASE o funkcje „AI-aware”, które umożliwiają wykrywanie i optymalizację ruchu generowanego przez systemy AI. Nowe rozwiązania obejmują również bezpieczny routing i inteligentne przełączanie z wykorzystaniem kryptografii postkwantowej.

Lenovo: Wprowadza do oferty ThinkEdge rozwiązania najnowszej generacji do obliczeń brzegowych opartych na sztucznej inteligencji, w tym ThinkEdge SE10n Gen 2, gotowy do korzystania ze sztucznej inteligencji ThinkEdge SE30n Gen 2, ThinkEdge SE60n Gen 2 oraz pierwszy przemysłowy komputer panelowy typu all-in-one (AIO) Lenovo ThinkEdge SE50a.

Nikon: Przedstawia drugą generację teleobiektywu linii S: NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II. Nowa wersja profesjonalnego zooma f/2,8 sprawdzi się w większej liczbie scenariuszy fotograficznych i filmowych dzięki najdoskonalszemu do tej pory systemowi Nikon AF, przeprojektowanej konstrukcji optycznej linii S, ulepszonej ergonomii i lżejszej konstrukcji.

Bank Millennium: Udostępnił w swojej aplikacji mobilnej oraz serwisie internetowym możliwość rozmowy online z ekspertem banku. Z wideospotkań skorzystać mogą zarówno klienci korporacyjni, jak i detaliczni.

Bank Millennium: Wdrożył platformę LiveBank, rozwijaną przez Ailleron, jako rozwiązanie do zdalnej obsługi klientów. Rozwiązanie umożliwia prowadzenie procesów sprzedażowych i doradczych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem spotkań wideo, czatu, współdzielenia ekranu oraz bezpiecznej wymiany dokumentów.

Britenet: Wdrożył w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) moduł oparty na sztucznej inteligencji, który automatyzuje proces weryfikacji i grupowania projektów unijnych.

Microsoft: Ogłosił nowe ulepszenia w ramach Suwerennej Chmury Microsoft, zaprojektowane tak, aby wspierać organizacje działające w silnie regulowanych i wrażliwych środowiskach w utrzymaniu odporności oraz lokalnej kontroli nawet wtedy, gdy połączenie z chmurą nie jest dostępne. Rozszerzenie możliwości obejmuje trzy kluczowe nowości: Azure Local – działanie w trybie całkowicie odłączonym (już dostępne); Microsoft 365 Local – pełna produktywność w środowisku suwerennym (już dostępne); Foundry Local – obsługa dużych modeli AI w środowiskach suwerennych. Foundry Local wykorzystuje nowoczesną infrastrukturę, m.in. NVIDIA, umożliwiając mocne, lokalne inferencje AI w ramach ścisłych granic suwerenności, zgodnie z opisem Microsoft dotyczącym działania zaawansowanych modeli AI w trybie offline.

HTC: Platforma dystrybucji treści internetowych firmy ogłosiła Program Partnerski VIVERSE: nowy program nagród oparty na wynikach, który zapewnia twórcom sprawiedliwy i przejrzysty sposób monetyzacji gier, wideo, aplikacji webowych, dzieł sztuki i treści immersyjnych w oparciu o rzeczywiste zaangażowanie odbiorców. Program płaci twórcom na podstawie unikalnych wyświetleń i czasu zaangażowania, dając im nowe, bezpośrednie źródło przychodów, które pomaga im zarabiać i powiększać grono odbiorców.

Beesafe: Firma należąca do Vienna Insurance Group (VIG) wdrożyła w towarzystwach ubezpieczeniowych Compensa i InterRisk dwa innowacyjne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które wspierają pracę konsultantów call center i likwidatorów szkód NNW. Oba projekty wpisują się w strategiczne działania polskich spółek VIG, zmierzające do zwiększenia efektywności operacyjnej dzięki możliwościom, jakie oferuje technologią AI.

Deutsche Telekom: Grupa, której częścią jest T-Mobile Polska, podała, że jest pierwszą międzynarodową firmą telekomunikacyjną, która osiągnęła neutralność klimatyczną w całej organizacji w zakresie emisji własnych. Obejmuje to emisje z zakresu 1 i 2, czyli zarówno te powstające bezpośrednio w wyniku działalności operacyjnej, jak i te związane z zakupem energii elektrycznej. Tym samym operator zrealizował swój cel dotyczący dekarbonizacji, realnie wspierając globalne wysiłki na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych.

Veeam: Wprowadza rozwiązanie Agent Commander, które umożliwia wykrywanie i ograniczanie ryzyka błędów generowanych przez agentów AI. To pierwszy produkt zintegrowany z ofertą Veeam po przejęciu Securiti AI. Agent Commander automatycznie mapuje powiązania między danymi, modelami i agentami AI, zarówno w środowiskach produkcyjnych, jak i backupowych. Pozwala to firmom w czasie rzeczywistym zabezpieczać dane i autonomicznych agentów oraz cofać skutki błędów spowodowanych przez sztuczną inteligencję. Narzędzie łączy mechanizmy odporności danych stworzone przez Veeam z rozwiązaniem Data Command Center firmy Securiti AI.

Samsung: Prezentuje serię Galaxy S26, wyposażoną w najbardziej proaktywne i adaptacyjne rozwiązania Galaxy AI. Debiutujące modele Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra to już trzecia generacja smartfonów Galaxy napędzana przez AI.

Amazon Web Services (AWS): Ogłasza dostępność AWS Elemental Inference, w pełni zarządzanej usługi AI, która automatycznie przekształca transmisje wideo na żywo i na żądanie w formaty pionowe zoptymalizowane pod kątem platform mobilnych i społecznościowych – w czasie rzeczywistym, podczas kodowania. To pierwsze tego typu rozwiązanie w branży. Polska firma Big Blue Marble została partnerem premiery nowej usługi AWS.

Point One Navigation, Cellnex Telecom: Ogłaszają współpracę, której celem jest przyspieszenie budowy infrastruktury pozycjonowania o dokładności centymetrowej (RTK) w Europie. W ramach porozumienia Point One wykorzysta rozległą sieć neutralnych lokalizacji Cellnex, aby szybciej zagęścić i rozszerzyć swoją sieć w sześciu krajach: w Polsce, Włoszech, Danii, Szwecji, Niderlandach i Szwajcarii.

Grupa Pepco: Uruchamia aplikację mobilną dla marki Pepco, będącą kluczowym elementem strategii Data & Digital. Polska, jako największy, najbardziej dojrzały cyfrowo rynek Pepco, została wybrana na miejsce debiutu aplikacji oraz punkt wyjścia dla pozostałych rynków Europy.

BLIK: Intensyfikuje rozwój usługi cashback, która jest już dostępna w 13 mln aplikacji bankowych zarejestrowanych w systemie. W 2025 roku użytkownicy BLIK-a mający konta w bankach, które wdrożyły to rozwiązanie, wypłacali pieniądze przy okazji zakupów 1,3 mln razy. Rosnąca o 7% r/r skala transakcji potwierdza potencjał funkcji, która w nadchodzących kwartałach może stać się powszechnym standardem w kolejnych bankach oraz sieciach handlowych. Jest to szczególnie istotne w kontekście ogłaszanych przez operatorów zmian w limitach jednorazowych wypłat z bankomatów, a także zawężanej przez nich dostępności urządzeń w mniejszych miejscowościach.

Źródło: ISBnews