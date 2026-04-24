Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 20-24 kwietnia 2026 roku.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Reklama zewnętrzna: Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce zanotował piąty z rzędu rok stabilnego wzrostu i jego wartość w ubiegłym roku wyniosła 870,23 mln zł, co oznacza wzrost o 7% rok do roku, wynika z danych OOHlife Izby Gospodarczej. Szczególnie dynamicznie rozwijał się segment Digital Out of Home, który wzrósł o 16,4% r/r. Wg Izby wiele wskazuje na to, że sektor OOH w 2026 r. będzie rozwijał się w umiarkowanym, jednocyfrowym tempie, przy jednoczesnym dynamicznym wzroście udziału formatów cyfrowych.

E-commerce: Automaty paczkowe są najczęściej wybieraną formą dostawy – wskazuje je 83% kupujących online, a 74% uznaje za najwygodniejsze rozwiązanie, wynika z badania Gemius. Jak wskazują eksperci z firmy Alsendo, konsumenci wręcz oczekują ich dostępności na etapie finalizacji procesu zakupowego. Aż 88% badanych przez Gemius wymieniło bliskość paczkomatu jako kluczowy czynnik wpływający na decyzję zakupową. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej już w 2023 roku ponad 51% wszystkich odbiorów przesyłek odbywało się za pośrednictwem automatów paczkowych. Rynek kurierski w Polsce przekracza miliard przesyłek rocznie, a segment out-of-home rośnie szybciej niż tradycyjne doręczenia do adresatów.

AI, krypto: Binance przedstawił raport, jak rosnące znaczenie AI zmienia sposób funkcjonowania rynków finansowych i sektora kryptowalut. AI staje się istotnym sygnałem alokacji kapitału w skali makro. Gartner prognozuje globalne wydatki na AI na poziomie 2,52 bln USD w 2026 r. (+44% r/r), a Crunchbase szacuje, że AI odpowiadało za 242 mld USD, czyli ok. 80% globalnego finansowania venture w I kw. 2026 r. Skala ta coraz wyraźniej wpływa na kierunki strategiczne w powiązanych sektorach, w tym krypto. Kryptowaluty stają się wczesną warstwą wykonawczą dla tzw. agentowego AI. Finanse i krypto to jedne z pierwszych obszarów monetyzacji AI ze względu na duży wolumen operacji i znaczenie czasu, a dane on-chain, programowalna infrastruktura i rynki działające 24/7 skracają drogę od analizy do działania. Przejście od „copilotów” do autonomicznych agentów jest coraz bardziej widoczne na poziomie produktów. Przykładowo, dane z jednego dnia z Binance AI Pro pokazują, że 45,7% interakcji było inicjowanych przez system, bez udziału użytkownika. Wraz z rozwojem tożsamości, płatności i infrastruktury wykonawczej platformy przesuwają AI w kierunku monitorowania i działania, zamiast biernego wsparcia, podała platforma.

AI: Najnowszy raport Cisco „State of Wireless” pokazuje, jak zmienia się rola sieci bezprzewodowych w organizacjach – również w Polsce. Z badania wynika, że krajowe firmy stopniowo zwiększają inwestycje w Wi-Fi, jednak wciąż nie wykorzystują w pełni potencjału tych technologii. Choć kierunek zmian jest zbieżny z trendami globalnymi, tempo transformacji pozostaje umiarkowane, a efekty biznesowe, takie jak wpływ na przychody czy efektywność operacyjna, są nieco słabsze niż na świecie. Raport zwraca również uwagę na tzw. paradoks AI – sztuczna inteligencja może znacząco zwiększać zwrot z inwestycji w sieci, ale jednocześnie rodzi nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem i kompetencjami. W Polsce to właśnie te obszary najczęściej ograniczają pełne wykorzystanie możliwości AI.

AI: Dwa niezależne ośrodki opublikowały raporty, które potwierdziły, że odpowiednio skonfigurowane AI PC mogą znacznie zwiększyć produktywność zarówno w tradycyjnych zastosowaniach biurowych, jak i w bardziej zaawansowanych aplikacjach „power userów”. Pierwsze badanie wykazało, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w komputerach wyposażonych w procesory AMD Ryzen AI PRO skróciło czas realizacji sześciu typowych zadań biurowych średnio o 67,1%. W niektórych obszarach, takich jak zmiana tonu e-maila czy tworzenie formalnej wiadomości, zadania były realizowane nawet o 93% szybciej. Z kolei drugie badanie wykazało, że choć poszczególne zadania są wykonywane z pomocą AI PC średnio o 30-70% szybciej, to prawdziwa przewaga wynika z kumulacji drobnych oszczędności w ciągu dnia. Przykładowy zestaw czynności wykonywany w trakcie dnia skrócono z 95 do 61 minut, co oznacza 36% zaoszczędzonego czasu.

IT: Dane z platformy justjoin.it pokazują, że rynek pracy IT osiągnął punkt stabilizacji, w którym elastyczność przestała być benefitem, a stała się rynkowym standardem. Aż 59,5% specjalistów pracuje w pełni zdalnie, a kolejne 33,4% w modelu hybrydowym. W praktyce oznacza to, że ponad 92% branży wykonuje swoje obowiązki przynajmniej częściowo z domu, a praca stacjonarna, z udziałem na poziomie 7,1%, została zepchnięta na margines. Jednocześnie to doświadczenie staje się najbardziej istotną wartością oraz kluczową walutą w poszukiwaniu nowych wyzwań zawodowych.

AI: F5 Labs zwraca uwagę, że wraz z rozwojem modeli AI zmienia się również profil ryzyka związanego z ich bezpieczeństwem. W kwietniowej edycji CASI różnice między wariantami modeli z tej samej rodziny – z funkcją wieloetapowego wnioskowania i bez niej – sięgały ok. 30 punktów, a skuteczność techniki Developer Role Attack wobec wybranych modeli wynosiła 86-98%. Pokazuje to, że bardziej zaawansowane modele mogą wymagać innego podejścia do projektowania zabezpieczeń i sposobu interakcji z nimi.



Logistyka: Getac zwraca uwagę, że rosnące wolumeny danych oraz presja operacyjna w logistyce zwiększają znaczenie przetwarzania informacji bliżej miejsca ich powstawania (edge computing). W 2025 r. wolumen transportu w Polsce spadł o 6,2% r/r, przy jednoczesnym wzroście wybranych segmentów (np. kontenery +12,1% r/r), co pokazuje rosnącą zmienność operacyjną. W tym kontekście urządzenia rugged stają się elementem infrastruktury operacyjnej, umożliwiając przetwarzanie danych i podejmowanie decyzji bezpośrednio w miejscu realizacji procesów.

Software: Globalny rynek oprogramowania do zintegrowanego zarządzania miejscem pracy (IWMS) wchodzi w fazę gwałtownego wzrostu. Jego wartość urośnie z 5,23 mld USD w 2024 roku do blisko 14,59 mld USD w 2033 roku, przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 10,6% – wynika z danych firmy badawczej DataM Intelligence. Jak wskazują eksperci polskiej firmy Tidaro, w Polsce zapotrzebowanie na takie systemy będzie rosło nawet dynamiczniej. Za globalnym sukcesem rozwiązań IWMS stoi przede wszystkim rosnąca popularność hybrydowych modeli pracy, nacisk na optymalizację wykorzystania przestrzeni, potrzeba redukcji kosztów operacyjnych, a także spopularyzowanie technologii napędzających ten rozwój – m.in. upowszechnienie chmury, integracja z IoT (Internetem Rzeczy) oraz zaawansowana analityka danych. Zdaniem Macieja Lukasa, współzałożyciela i CEO Tidaro, w Polsce dodatkowo nakładają się na to rekordowo kurczące się zasoby wolnej powierzchni biurowej.

Handel: W 2025 r. już 71% wszystkich płatności w punktach handlowo-usługowych w Polsce zostało zrealizowanych w sposób bezgotówkowy – wynika z badania POLASIK Research przeprowadzonego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa. To wzrost o 2 pkt proc. względem 2024 r., kiedy udział płatności bezgotówkowych wynosił 69%. Najnowsze dane pokazują również, że mobilne płatności NFC były jedyną formą płatności, która w 2025 r. odnotowała wzrost – ich udział wzrósł o 6 pkt proc., z 18% do 24%.

E-commerce: Kolejna edycja badania „(Nie)Świadomy konsument” – cyklicznego projektu Amazon, który w tym roku po raz pierwszy stawia w centrum uwagi różnice pokoleniowe między Generacją Z (18-29 lat) a Silversami (50+) – pokazuje, że w ciągu dwóch lat wskaźnik świadomości praw konsumenckich zwiększył się dwukrotnie (z 18% do 39%), ale prawie połowa badanych (48%) wciąż chce wiedzieć więcej. Aż 4 na 5 Silversów (79%) kupuje online samodzielnie, choć ocenia swoje kompetencje najniżej ze wszystkich pokoleń, a Generacja Z, mimo że pewniejsza swojej wiedzy, częściej szuka wsparcia przy zakupach (69% kupuje samodzielnie). Oszukani podczas e-zakupów Silversi walczą o odzyskanie pieniędzy częściej niż młodzi (61% vs 53%), ale aż 44% tych, którzy zrezygnowali, zrobiło to z bezradności.

AI: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Uniwersytet Jagielloński przeprowadzili badanie w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, dotyczące gotowości polskich firm do wdrażania sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja w polskich firmach wciąż raczkuje. Korzysta z niej 23% przedsiębiorstw, a 77% do tej pory nie wdrożyło tej technologii. Co więcej, niewiele organizacji jest dziś przygotowanych, by wykorzystywać jej potencjał strategicznie. To oznacza, że wiele firm może w najbliższych latach stracić konkurencyjność wobec bardziej zaawansowanych technologicznie podmiotów.

AI: Trwają prace nad ustawą o systemach sztucznej inteligencji w Polsce. Najnowszy projekt ustawy wyraźnie pokazuje potrzebę rozwijania kompetencji AI w kraju, zwłaszcza że firmy szybko zwiększają inwestycje w agentów AI. Z badania MIT Technology Review i SoftServe wynika, że 98% organizacji oczekuje, iż agenci AI przyspieszą tworzenie oprogramowania, a 84% wskazuje, że do 2029 roku będą one głównym obszarem inwestycji w inżynierii oprogramowania. W tym kontekście na znaczeniu zyskują inżynierowie AI-native, którzy – według autorów raportu – będą jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów IT. Już dziś 51% respondentów wskazuje na nich jako kluczową grupę na rynku.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Vigo Photonics: Odnotowało 15,09 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2025 r. wobec 3,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Skorygowana strata netto wyniosła 1,4 mln zł wobec straty 2,4 mln zł w roku 2024.

Grupa Kino Polska: Będzie w 2026 r. dalej umacniać pozycję kanałów Stopklatka i Zoom, poszerzać kontent i pozyskiwać widownię, poinformowały przedstawicielki spółki. Kino Polska szacuje, że wydatki na rynku reklamy TV w Polsce mogą być w tym roku podobne do tych za 2025 r.

Orange Polska: Dąży do osiągnięcia górnej granicy przedziału prognozy wzrostu zysku EBITDA na ten rok, poinformował CFO Jacek Kunicki.

Orange Polska: Odnotowało 295 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 191 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Empik: Zwiększyła całkowitą wartość sprzedaży (GMV) o 16% r/r w 2025 r. do blisko 4,9 mld zł, podała spółka. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 335 mln zł, o 35 mln zł względem 2024 r.

Do Rzeczy: Spółka Do Rzeczy, wydawca tygodnika „Do Rzeczy”, miesięcznika „Historia Do Rzeczy” oraz portalu DoRzeczy.pl, zadebiutuje na rynku NewConnect 28 kwietnia, podała spółka.

Trans.eu Group: Może zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) około 2029 r., poinformował ISBtech członek rady nadzorczej spółki Marek Dietl.

Baseig: Uruchomił spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych, co stanowi strategiczny krok w kierunku dalszej ekspansji międzynarodowej oraz budowy silnej pozycji w globalnym ekosystemie innowacji technologicznych, podała spółka. Nowo powołany podmiot będzie odpowiedzialny za wprowadzanie na rynek amerykański autorskich technologii Baseig oraz rozwój portfolio brandów spółki.

Creotech Instruments: Planuje ogłoszenie 3-letniej strategii rozwoju, z dalszą perspektywą, w której spółka chce osiągnąć pozycję europejskiego integratora systemów kosmicznych, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Brona. Strategii spółki patronuje Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), która widzi Creotech w tej roli. Spółka rozważa obecnie akwizycję lub utworzenie joint venture ze spółkami polskimi bądź z Europy Zachodniej.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za marzec br. wyniosły ok. 462 mln USD, co oznacza wzrost o 68% r/r, podała spółka. Był to najlepszy miesiąc sprzedaży w tym roku oraz najlepsze marcowe przychody w historii spółki.

Cyfrowy Polsat: Dokonał odpisów aktualizujących w łącznej wysokości 2 716,9 mln zł, które wpłyną na wyniki finansowe grupy za IV kw. 2025 r., wynika z komunikatu spółki.

Baseig: Widzi duże zainteresowanie ze strony branżowych funduszy z kraju i zagranicy, poinformował ISBnews prezes Kamil Stanek. Pracuje nad wejściem do USA i podtrzymuje start sprzedaży autorskiej platformy AI jeszcze w I półroczu br.

Orange Polska: Wdraża rozwiązania agentowej i nieagentowej sztucznej inteligencji (AI) w obszarze cyberbezpieczeństwa w odpowiedzi na wyzwania rynkowe, poinformował ISBnews szef CERT Orange Polska Robert Grabowski.

Grupa Fabrity: Prawdopodobnie na przełomie roku przyjmie nową, trzyletnią strategię, odpowiadającą na nowe realia rynkowe, poinformował prezes Tomasz Burczyński.

DHL Express Polska oraz Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze: Zawarły porozumienie w sprawie budowy nowego terminalu cargo DHL Express zlokalizowanego bezpośrednio przy płycie lotniska Katowice Airport, podało DHL. Budowa obiektu planowana jest na lata 2027-2028, a uruchomienie operacyjne nastąpi w 2029 r.

Live Nation: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 15,3 mln zł kar na spółkę Live Nation, podał Urząd. UOKiK zakwestionował m.in. postanowienia, które utrudniały zwrot pieniędzy za odwołane przez przedsiębiorcę wydarzenie i praktycznie zakazywały wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na koncerty. Live Nation ma również zwrócić pieniądze uprawnionym konsumentom.

Digital Network: Odnotował 42,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2026 r. wobec 15,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 179% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne szacunki.

Changan: Przygotowuje się do wejścia na polski rynek i potwierdził trzech partnerów odpowiedzialnych za dystrybucję swoich samochodów. Za sprzedaż i obsługę posprzedażową w pierwszym okresie odpowiadać będą Grupa Bemo, Matsuoka Motor oraz Grupa PGD.

BearLake Group: Michał Dżoga, były manager Intel Polska, ogłosił na LinkedIn powstanie polskiego holdingu technologicznego, w którego skład wchodzi osiem spółek wspólnie adresujących cały stos technologiczny transformacji cyfrowej.

XTB: Zostało globalnym partnerem SSC Napoli z włoskiej Serie A. To kolejny krok w budowie międzynarodowej rozpoznawalności marki oraz szansa na przyspieszenie pozyskiwania nowych klientów na rynku włoskim.

IC Project: W I kwartale wypracował 1,7 mln zł netto przychodu, o ok. 60% więcej r/r. Wysoka dynamika we wszystkich segmentach biznesu oraz rosnąca skala wykorzystania systemu potwierdzają stabilną pozycję spółki, która przygotowuje się do ekspansji zagranicznej oraz rozwija funkcjonalności programu, w tym rozwiązania z zakresu automatyzacji i sztucznej inteligencji.

Ciklum: Stanowisko Head of Poland globalnego gracza na rynku AI i Experience Engineeringu objął Marcin Piesiak, który odegrał kluczową rolę w niedawnej fuzji z GoSolve, a teraz bierze odpowiedzialność za operacje delivery w jednym z najważniejszych europejskich oddziałów firmy.

AWS: Rozwija strategiczną współpracę z Anthropic w obszarze sztucznej inteligencji. Anthropic zobowiązał się do wydania ponad 100 mld USD na technologie AWS w ciągu najbliższych dziesięciu lat, obejmując obecne i przyszłe generacje układów Trainium – autorskich procesorów AI firmy Amazon – oraz dziesiątki milionów rdzeni Graviton (procesorów CPU Amazon). „Nasze autorskie układy AI oferują wysoką wydajność przy znacznie niższych kosztach, co przekłada się na ogromne zainteresowanie ze strony klientów. Zobowiązanie Anthropic do uruchamiania swoich dużych modeli językowych na AWS Trainium przez kolejną dekadę odzwierciedla postęp, jaki wspólnie osiągnęliśmy w dziedzinie autorskich układów scalonych” – powiedział Andy Jassy, dyrektor generalny Amazon.

Britenet: Firma z ponad 1000 specjalistami IT powołała na stanowisko Finance Director Damiana Meggera. To kluczowy transfer menedżera z 20-letnim, międzynarodowym stażem (ostatnio m m.in. ERGO Technology & Services), który ma strategicznie wesprzeć zarząd w dalszym skalowaniu biznesu. Pozyskanie eksperta z takim doświadczeniem dowodzi, że największe polskie software house’y profesjonalizują zarządzanie na wzór globalnych graczy, szykując się na ekspansję, stwierdzono w informacji.

TREX: Firma specjalizująca się w internetowej sprzedaży sprzętu sportowego poszerzyła kanały sprzedażowe na Węgrzech i w Rumunii o własne sklepy internetowe.

Noctiluca: „Rok 2026 może być momentem przełomowym dla Noctiluca. Spółka ma realną szansę na kwalifikację swojej technologii do masowej produkcji. Kluczową przewagą jest jednoczesne rozwijanie kilku niezależnych ścieżek komercjalizacji, z których każda może stanowić osobny katalizator wzrostu. Taka dywersyfikacja ogranicza ryzyko i zwiększa szanse na komercjalizację. Najbliższe kwartały będą kluczowe dla przejścia spółki w fazę wzrostu” – powiedział prezes Mariusz Bosiak.

Billennium, WEBCON: Nawiązały strategiczne partnerstwo, które ma wzmocnić pozycję obu firm na globalnym rynku automatyzacji procesów biznesowych. Współpraca dwóch polskich organizacji technologicznych o międzynarodowym zasięgu odpowiada na rosnące potrzeby globalnych firm – szczególnie z sektorów regulowanych – w zakresie szybkiej digitalizacji, bezpieczeństwa, compliance oraz gotowości do wdrażania rozwiązań opartych o AI.

GAMING

Creepy Jar: Chce wydać grę „StarRupture” w wersji 1.0 (pełnej) na Steam co najmniej wraz z wersją na duże konsole, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek. W tym roku studio rozpocznie przekierowywanie pierwszych wolnych zasobów do prac związanych z „Green Hell 2”.

Creepy Jar: Zarekomendował przeznaczenie zysku netto za 2025 r. w wysokości 17,2 mln zł w całości na wypłatę dywidendy, podała spółka. Jednocześnie zarząd zarekomendował powiększenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy o środki pochodzące z kapitału rezerwowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w wysokości ok. 12,8 mln zł. Łączna rekomendowana przez zarząd kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi ok. 30 mln zł. Jednocześnie zarząd spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na 10 września 2026 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 21 września 2026 r.

BoomBit: Dysponuje silniejszym portfelem gier, realizuje nowe projekty rozwojowe, ma lepszą strukturę kosztów oraz znacznie solidniejsze podstawy do osiągnięcia sukcesu w tym roku, ocenił wiceprezes Hannibal Soares.

BoomBit: Odnotował 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto sięgnął 5,09 mln zł vs 10,79 mln zł.

Bloober Team: Odnotował 52,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 21,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ten Square Games: Zwyczajne walne zgromadzenie Ten Square Games podjęło uchwałę, zgodnie z którą zysk netto wykazany w sprawozdaniu za 2025 r. w wysokości 83,64 mln zł zostanie podzielony w następujący sposób: kwota 63,75 mln zł zostanie przeznaczona do podziału w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10 zł na jedną akcję (z wyłączeniem akcji własnych spółki), a kwota 19,89 mln zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy, podała spółka. ZWZ wyznaczyło dzień dywidendy na 15 maja, a termin wypłaty na 22 maja 2026 roku.

11 bit studios: Planuje premierę gry „Frostpunk 1886” w modelu game-as-a-platform na przełomie 2027/2028 roku, poinformował członek zarządu Marek Ziemak. Z kolei na przełom 2028/2029 r. szykuje nową grę w uniwersum „Frostpunk” i nową wersję „This War of Mine”.

Electronic Arts: Battlefield Studios zaprezentowało szczegółowy roadmap „Battlefield 6” oraz REDSEC do końca 2026 roku. Plan rozwoju obejmuje zapowiedzi ogromnych map, powrót Wojny Morskiej, a także szereg kluczowych funkcji, które trafią do gry jeszcze w tym roku.

CD Projekt: Kampania Cyberpunk TCG na Kickstarterze zakończyła się deklaracjami ponad 26,9 mln USD, stając się trzecią najlepiej finansowaną kampanią w historii crowdfundingu we wszystkich kategoriach.

PlayWay: „Medieval Machines Builder” wyszedł z trybu early access. „Rest Area Simulator” zostanie udostępniony 24 kwietnia.

Baked Games: Negocjuje z Phenomen Games warunki współpracy strategicznej i realizację nowego projektu, którego produkcję sfinansuje Phenomen Games.

Garage Monkeys: Twórca „Car Dealer Simulator” z grupy kapitałowej Phenomen Games ogłosił na Steam grę „Car Repair Simulator”. W ciągu 11 miesięcy od premiery sprzedaż „Car Dealer Simulator” przekroczyła 500 tys. kopii. Nowy tytuł rozbuduje uniwersum Winston Springs, miasteczka znanego graczom z „Car Dealer”. Gra będzie tworzona przez zespół wewnętrzny Garage Monkeys, która będzie zarówno producentem, wydawcą oraz właścicielem IP tego tytułu.

Microsoft: Obniża cenę za GamePass Ultimate z 29,99 USD do 22,99 USD, ale zabiera „Call of Duty na premierę. Jest to odpowiedź na sprzeciw graczy wobec podwyżek sprzed kilku miesięcy, zabranie bestsellera „CoD” ma uzasadniać niższy pricing.

Bloober Team: Nowy strój Traveler ND-3576 z gry „Cronos” pojawił się w świecie Fortnite.

Spirit Games Studio: Pracuje nad przełomowym systemem opartym na generatywnej AI, który może zrewolucjonizować sposób tworzenia modeli 3D w grach, filmie i reklamie. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, firma ma szansę wyznaczyć nowy globalny standard produkcji treści cyfrowych. Projekt zgłoszono do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2027-2030, a wkład własny zapewnia prywatny fundusz inwestycyjny. Inicjatywa jest częścią strategii transformacji spółki w kierunku tworzenia skalowalnych technologii z potencjałem globalnej komercjalizacji.

PCF Group: Niemal cały zespół deweloperski pracuje obecnie na zlecenia wydawców. Główny kierunek to dalsze wzmacnianie portfela work-for-hire i rozwój nowych kontraktów, przy zachowaniu opcji powrotu do self-publishing „w odpowiednim momencie i z właściwymi partnerami”.

Games Operators: Zawarł umowę z Gomo Interactive S.L. na wykonanie i wydanie gry „Economicon”.

Gaming: Rynek gier w USA wzrósł w marcu 2026 o 12% r/r według Circana. Głównym motorem wzrostu była konsola Nintendo Switch 2, podczas gdy wydatki na PlayStation 5 wzrosły jedynie o 3% względem marca 2025 r.. W ciągu pierwszych 10 miesięcy na rynku liczba sprzedanych sztuk Nintendo Switch 2 jest o 12% wyższa niż w przypadku pierwszego Nintendo Switcha (10. miesiącem Switcha 1 był grudzień 2017). Wydatki na treści growe wzrosły o 8% r/r.

Xbox: Nowa CEO Asha Sharma wskazuje, że Xbox chce być globalną platformą, „gdzie świat gra i tworzy”, a nie tylko konsolą. Konsola pozostaje bazą, ale mocno rośnie rola chmury, Game Pass i grania na wielu urządzeniach. Głównym celem biznesowym jest zwiększanie dziennej liczby aktywnych graczy. Strategia opiera się na czterech filarach: hardware (m.in. Project Helix), content (mocne marki i partnerstwa), experience (lepszy sklep, discovery, community) i services (wzmocniony Game Pass, chmura, selektywne przejęcia).

GIEŁDA, EMISJE, M&A

PIAP Space: Pozyskał 12 mln zł w ramach kolejnej rundy dokapitalizowania od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), która zwiększyła swój udział do ok. 96% kapitału zakładowego spółki. Środki zostaną przeznaczone na rozwój programu Raven, aktualnie najbardziej ambitnego projektu PIAP Space w obszarze technologii serwisowania satelitów na orbicie, oraz na wzmocnienie rozwoju technologii robotycznych, podała spółka.

Euvic: Podpisał list intencyjny ze wspólnikami Execon Group dotyczący nabycia 100% udziałów w Execon, podała spółka. Planowana transakcja będzie składała się z dwóch etapów: nabycia przez Euvic ok. 60% udziałów oraz wniesienia pozostałych udziałów jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Euvic.

Rhapsody: W ostatnim czasie firma sfinalizowała wykup menedżerski, łącząc CEO Andy’ego Berga, COO Ramesha Patela oraz Simona Berga (założyciela i byłego CEO Ceros). To krok w kierunku niezależnego modelu zarządzania, który umożliwia długoterminowe inwestycje w rozwój tzw. creative intelligence. Do tej pory agencja była częścią grupy Walstead CE. Firma funkcjonuje na rynkach międzynarodowych od ponad 20 lat z biurami w Warszawie, Londynie i Nowym Jorku. Rhapsody nie koncentruje się na wdrażaniu pojedynczych narzędzi AI, ale na przebudowie całego modelu operacyjnego agencji – od procesów, przez produkcję, po infrastrukturę tak, aby odpowiadał realiom pracy kreatywnej w erze AI. W ciągu ostatnich 7 lat firma zwiększyła przychody z 3 mln do 15 mln USD, realizując projekty dla marek takich jak Amazon, Google, Xiaomi, Burger King czy Brother.

TrustMate.io: Ogłasza przejęcie spółki Zaufane.pl. Akwizycja trzeciego co do wielkości gracza w Polsce pozwoliła wrocławskiej spółce przekroczyć barierę 50% udziału w polskim rynku sklepów internetowych korzystających z zewnętrznego oprogramowania do zbierania wiarygodnych recenzji. Transakcji towarzyszą dobre wyniki nowo otwartych oddziałów w Rumunii i we Włoszech oraz potwierdzenie zaawansowanych prac nad kolejnym przejęciem, tym razem na rynku CEE. Do grona inwestorów TrustMate dołącza polsko-brytyjski Mansun Capital.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Allegro: W 2025 roku na Allegro i Allegro Lokalnie sprzedano 26 mln książek, czyli o ok. 1 mln egzemplarzy więcej niż rok wcześniej, podała spółka.

MedTech Solutions: Zawarł umowę z ośrodkiem badań klinicznych Diabetika, rozpoczynając tym samym pierwszy etap komercjalizacji systemu Reffer AI, podała spółka. To kamień milowy w rozwoju, który potwierdza wejście projektu w fazę operacyjnego wdrożenia oraz uruchamia praktyczne zastosowanie technologii w ekosystemie badań klinicznych, podkreślono.

Defence.Hub: Podpisał porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną w celu zintensyfikowania prac badawczo-rozwojowych nad systemem MACS od Seraphim Defence Systems, podała spółka.

DEEP, OVHcloud, Clever Cloud: Konsorcjum zostało wybrane przez Komisję Europejską do świadczenia suwerennych usług chmurowych dla instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej. Wartość kontraktu, którego maksymalny pułap wynosi 180 mln euro w okresie sześciu lat, stanowi istotny krok w praktycznej realizacji europejskiej strategii suwerenności cyfrowej. „Bardzo cieszy nas zaufanie, jakim Komisja Europejska obdarzyła nasze konsorcjum. Ten projekt pokazuje, że w Europie istnieją solidne alternatywy, zdolne sprostać najwyższym standardom. To także dowód, że gdy europejscy gracze łączą siły, mogą realnie zmieniać rynek” – powiedział Octave Klaba, CEO i założyciel OVHcloud.



World: Stworzona przez Sama Altmana sieć prawdziwych ludzi obejmuje prawie 18 mln zweryfikowanych użytkowników w 160 krajach. 17 kwietnia World przedstawił wizję kolejnego etapu rozwoju „proof of human”, ogłaszając zmiany i nowe partnerstwa, m.in.: wprowadzenie Concert Kit – nowego narzędzia World, które umożliwi artystom rezerwowanie puli biletów dla zweryfikowanych użytkowników; integracja z Tinderem (Match Group), po udanym pilotażu w Japonii, rozszerzy się na Stany Zjednoczone; Zoom staje się pierwszą platformą komunikacyjną, która oferuje bezpośrednią integrację rozwiązania Deep Face ze swoim produktem do prowadzenia spotkań; w Docusign osoby podpisujące mogą potwierdzić, że są ludźmi, a nie botami.

AMD: Najnowsze raporty podkreślają, że procesory AMD Ryzen AI PRO przewyższają wymagania Microsoft Copilot+ dzięki NPU o mocy przekraczającej nawet 50 TOPS. To umożliwia płynne działanie lokalnych modeli AI bez dostępu do chmury oraz sprawne działanie takich funkcji jak: automatyczne podsumowanie e-maili, notatki ze spotkań Teams, inteligentna edycja i aktualizacja prezentacji, generowanie projektów i dokumentów, zmiana stylu i tonu komunikacji.

ASUS: Wprowadza na polski rynek nowe modele laptopów: Zenbook A14 (UX3407) oraz Zenbook A16 (UX3607). To najnowsza generacja mobilnych komputerów AI, zaprojektowanych z myślą o połączeniu wysokiej wydajności, lekkiej konstrukcji oraz długiego czasu pracy na baterii.

Hikmicro: Wprowadza nowy tryb SuperScene oparty na sztucznej inteligencji – przełomową funkcję zaprojektowaną tak, aby inspekcje termiczne były szybsze, prostsze i bardziej dostępne zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

Google: Ogłasza nową funkcję w YouTube, która pozwala rodzicom w Polsce kontrolować czas, jaki ich dzieci spędzają na Shorts. Limit można ustawić na dowolną liczbę minut albo całkowicie wyłączyć kartę Shorts na koncie nadzorowanym.

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju: Rozpoczyna transformację cyfrową w obszarze relacji z klientami, nawiązując współpracę z Berg System. Wdrożenie systemu CRM, zintegrowanego z systemem centralnym Asseco DEF2000, ma przede wszystkim wspierać i unowocześniać działania marketingowe banku. Podstawą projektu jest uruchomienie kartoteki klienta z widokiem 360 stopni, która pozwoli na pełne uporządkowanie i efektywne zarządzanie portfelem klientów. „Naszym priorytetem jest spersonalizowana i kompleksowa obsługa klientów w zakresie zarówno produktów finansowych jaki i ubezpieczeniowych. Połączenie naszego systemu centralnego z systemem CRM sprawi, że będziemy mogli działać dużo aktywniej niż dotychczas. Pełniejszy obraz klienta pozwoli nam na trafniejsze oferowanie produktów (cross-selling, up-selling) i przewidywanie momentów, w których klient będzie potrzebował wsparcia, np. w kontekście odnowienia polisy czy lokaty” – powiedziała Izabela Ochojska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju.

Canon: Został uznany za lidera w najnowszym raporcie IDC MarketScape dotyczącym rozwiązań i usług bezpieczeństwa druku na lata 2025-2026. W raporcie doceniono m.in. kompleksowe, wielowarstwowe podejście Canon do bezpieczeństwa, obejmujące urządzenia, dokumenty, sieci i usługi chmurowe, a także konsekwentne rozwijanie rozwiązań zgodnie z zasadą „secure by design”. Portfolio Canon w tym obszarze obejmuje zarówno zaawansowane technologie, jak i usługi wspierające organizacje w ochronie danych oraz zgodności z regulacjami – na każdym etapie cyklu życia urządzeń.

Comarch: Rozwiązanie Comarch EDI KSeF od 1 lutego 2026 r. z powodzeniem przetworzyło już ponad 15 milionów e-faktur. Z platformy korzysta obecnie grupa ponad 100 liderów rynkowych z kluczowych sektorów gospodarki, w tym sieci handlowych, globalnej logistyki, przemysłu ciężkiego oraz bankowości. System zapewnia płynne połączenie z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), gwarantując firmom pełną stabilność oraz ciągłość operacyjną. „Przekroczenie bariery 15 mln dokumentów wymienionych z KSeF przez ponad setkę klientów to najlepszy dowód na technologiczną dojrzałość naszej platformy. W dobie cyfrowej rewolucji podatkowej nie poprzestajemy na obietnicach, ale gwarantujemy stabilność, za którą stoją twarde dane operacyjne” – powiedział Mateusz Czarnecki, Product Management Director w Comarch.

WeNet: Wprowadził do oferty Asystenta AI – chatbota na stronę www, który jako pierwszy na polskim rynku sam uczy się biznesu klienta. Zamiast ręcznego wprowadzania bazy wiedzy, wystarczy podać numer NIP i adres strony. Na tej podstawie system samodzielnie przygotowuje profil firmy i jest gotowy do obsługi klientów w kilkanaście minut. Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą korzystać ze sztucznej inteligencji w codziennej pracy, ale nie mają do tego ani zaplecza technicznego, ani budżetu na kosztowne wdrożenia. Po uruchomieniu Asystent prowadzi rozmowę z odwiedzającymi stronę, odpowiada na pytania, zbiera dane potrzebne do wyceny i przekazuje przedsiębiorcy gotowy brief.

Alior Bank: Udostępnił nową wersję swojego serwisu internetowego www.aliorbank.pl. To nie tylko zmiana wizualna, ale przede wszystkim wdrożenie nowoczesnej architektury, która stawia na szybkość, intuicyjność i standardy WCAG 2.2. Zmiany dotyczą wyłącznie serwisu informacyjnego – adresy i logowanie do bankowości internetowej pozostają bez zmian.

Snowflake: Wprowadził istotne aktualizacje w obszarach Snowflake Intelligence oraz Cortex Code, konsekwentnie realizując swoją wizję centralnej platformy zarządzającej dla przedsiębiorstw wykorzystujących agentów AI. Snowflake Intelligence zmienia sposób, w jaki użytkownicy biznesowi przekuwają wnioski w konkretne działania. Korzystają z agenta AI, który rozumie kontekst i bazuje na danych firmowych. Cortex Code pozwala zespołom technicznym szybciej przechodzić od pisania kodu do wdrożenia dzięki wsparciu AI w procesie tworzenia oprogramowania niezależnie od systemu, narzędzi czy środowiska. Czołowe firmy, takie jak Capita, Logitech, Telenav, United Rentals czy Wolfspeed, przechodzą od testowania AI do jej praktycznego wykorzystania, opierając wdrożenia na ujednoliconej i zarządzanej platformie Snowflake.

Meta: Ogłosiła nowe kroki mające na celu wsparcie nastolatków i rodziców w obszarze korzystania przez nastolatki z AI. Rodzice korzystający z funkcji nadzoru na Instagramie, Facebooku i Messengerze mogą teraz zobaczyć, o jakie tematy ich nastolatek pytał Meta AI w ciągu ostatniego tygodnia. Funkcja, zapowiedziana przez Meta w październiku, jest już dostępna dla rodziców w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Brazylii, a w kolejnych tygodniach trafi także do innych krajów, w tym do Polski.

Google: Podczas konferencji Google Cloud Next ’26 ogłosił wizję „przedsiębiorstwa agentowego” (Agentic Enterprise), czyli modelu, w którym zamiast prostych chatbotów działają autonomiczne agenty AI, samodzielnie interpretujące dane, wyciągające wnioski i wykonujące zadania.

realme: Ogłosił, że jego nowym ambasadorem zostaje piłkarz Raphinha. To potwierdzenie, że marka technologiczna zacieśnia relacje ze światem sportu i wspiera młodzież oraz kulturę topowego futbolu w Europie.

Nothing: Londyńska marka technologii konsumenckich udostępniła nową funkcję oprogramowania – Essential Voice. Rozszerza ona zestaw narzędzi Essential AI, które pomagają rejestrować, znajdować, przywoływać i tworzyć treści, dostosowując sposób, w jaki myślisz i żyjesz, do formy mowy.

Turtle Beach: Wchodzi w segment peryferiów PC z jedną z ciekawszych premier tego roku. Nowa seria Command to klawiatury i myszy dla graczy, streamerów i twórców, a największym wyróżnikiem są wbudowane ekrany dotykowe. W praktyce oznacza to możliwość sterowania OBS, Streamlabs, makrami, profilami, dźwiękiem czy aplikacjami bez minimalizowania gry i bez przełączania się między oknami.

Fliko, Weles: Dwa polskie rozwiązania technologiczne obsługujące rynek nieruchomości zintegrowały się. Partnerstwo odpowiada na coraz wyraźniej widoczny problem branży, czyli rozproszenie systemów, które zamiast wspierać pracę zarządców, mieszkańców i deweloperów, generują dodatkową pracę administracyjną i rozbieżności w danych.

Exolaunch: Ogłosił nowy kontrakt startowy oraz współpracę z polskim Eycore przy starcie ich pierwszego satelity SAR, Eycore-1, na pokładzie misji rideshare CAS500-2 z SpaceX.

Allegro: Wprowadza nową funkcję Allegro Delivery, która poprawi wygodę klientów: Multibox, czyli umieszczenie wielu paczek w jednej skrytce. Badania spółki pokazywały, że dla klientów była to jedna z najbardziej oczekiwanych funkcji.

