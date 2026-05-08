Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego 4-8 maja.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Polska branża cyfrowa krytykuje decyzję resortu kultury. „Rozszerzenie opłaty reprograficznej na smartfony i inne nowoczesne urządzenia uderzy przede wszystkim w polskich dystrybutorów i importerów elektroniki – a nie w globalne koncerny technologiczne. W konsekwencji koszty tej decyzji poniosą konsumenci, w postaci wyższych cen sprzętu i usług cyfrowych” – ocenia Związek Cyfrowa Polska, reprezentujący firmy technologiczne oraz krajowych dystrybutorów i importerów elektroniki.

Legislacja: Związek Cyfrowa Polska pozytywnie ocenia osiągnięte porozumienie trilogowe dotyczące pakietu AI Omnibus, które ogranicza część powielających się obowiązków regulacyjnych dla europejskiego przemysłu. Organizacja podkreśla jednak, że przyjęte rozwiązania nie objęły sektora technologii medycznych, który nadal będzie mierzył się z nakładającymi się wymogami wynikającymi z AI Act i przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

Kryptowaluty: Rozwój informatyki kwantowej postępuje szybciej, niż oczekiwano, a kryptowaluty nie nadążają za tym tempem. Najnowsze badania serwisu TechGaged.com, oparte na danych qLABS, wskazują na wyraźną przepaść w zakresie gotowości – Bitcoin plasuje się jako najbardziej narażony łańcuch bloków, a Cardano jako najbezpieczniejszy.

AI: Sztuczna inteligencja radykalnie zmienia oblicze cyberzagrożeń, a jej wykorzystanie przełożyło się na wzrost o 389% liczby ofiar ransomware rok do roku, wynika z raportu Fortinet. Cyberprzestępców wspierają autonomiczne agentowe systemy AI, brokerzy dostępu i operatorzy botnetów oferujący swoje usługi na żądanie.

AI: W najnowszej analizie eksperci Binance przedstawiają dane pokazujące, jak AI zmienia krajobraz cyberbezpieczeństwa w finansach – zarówno po stronie atakujących, jak i obrońców. AI jest obecnie 2x skuteczniejsze w atakowaniu niż w wykrywaniu zagrożeń, a koszt eksploitów wspieranych przez AI to zaledwie 1,22 USD za kontrakt – i spada o kolejne 22% co dwa miesiące. Bez znaczących inwestycji platform w AI atakujący będą skalować działania szybciej niż obrońcy. Oszustwa wykorzystujące AI są 4,5x bardziej dochodowe niż tradycyjne, a techniki podszywania się (impersonation) wzrosły o 1400% rok do roku w 2025 r. Krypto odpowiada za 88% wszystkich wykrytych przypadków oszustw deepfake na świecie. 75% instytucji finansowych planuje dalsze zwiększenie wydatków na AI w obszarze wykrywania przestępstw finansowych. Systemy AI w JPMorgan zapobiegły stratom z tytułu oszustw szacowanym na 1,5 mld USD, a wzmocniona detekcja Binance zablokowała 10,53 mld USD w okresie od 2025 r. do I kw. 2026 r. Tether zamroził dotąd ponad 4,4 mld USD, a T3 Financial Crime Unit – 300 mln USD w samym pierwszym roku działalności. W połączeniu z detekcją AI na poziomie giełd, ten warstwowy model zamyka luki w odzyskiwaniu środków, których czysta infrastruktura TradFi nie jest w stanie wypełnić.

Cyberbezpieczeństwo: Wchodzi w etap, w którym tempo zmian wyraźnie wyprzedza zdolność organizacji do reakcji. Jak wynika z analiz ENISA, cyberataki są coraz częściej automatyzowane i łączone w złożone łańcuchy działań, co skraca czas między ujawnieniem podatności a jej wykorzystaniem. Rozwój tzw. modeli „frontier AI”, czyli najbardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji nowej generacji, wchodzi w etap, w którym zmienia się nie tylko tempo działania systemów, ale także sama natura cyberzagrożeń. Wraz z pojawieniem się modeli takich jak Anthropic Mythos sztuczna inteligencja zaczyna w coraz większym stopniu przejmować zadania, które dotąd wymagały aktywnego udziału cyberprzestępców.

Hazard online: Ponad 6100 aktywnych nielegalnych stron oferujących gry kasynowe jest dostępnych dla polskich użytkowników – przy zaledwie jednym legalnym kasynie online. Dane zebrane przez Stowarzyszenie Graj Legalnie pokazują skalę zjawiska, która – zdaniem ekspertów – wymyka się spod kontroli i podważa skuteczność obecnego modelu regulacyjnego. To oznacza, że znaczna część rynku funkcjonuje dziś poza realnym nadzorem państwa.

AI: Według najnowszego raportu Work Trend Index 2026 (WTI) niemal połowa (49%) interakcji z AI dotyczy dziś pracy kognitywnej, takiej jak analiza informacji, rozwiązywanie problemów czy kreatywne myślenie, 58% użytkowników AI wykonuje zadania, których rok temu nie byliby w stanie zrealizować, a wśród najbardziej zaawansowanych odsetek ten sięga 80%, tylko 17% użycia AI dotyczy tworzenia gotowych treści – zdecydowana większość wspiera procesy myślowe i podejmowanie decyzji.

Obsługa klienta: Nowe badania pokazują wyraźnie, że konieczność powtarzania tych samych informacji obsłudze klienta to jeden z największych czynników odpychających klientów. Aż 74% z nich uważa takie sytuacje za skrajnie frustrujące, a ponad połowa (54%) definitywnie rezygnuje z marki, gdy musi kilkakrotnie opisywać ten sam problem. Wyniki najnowszych badań na ten temat badań zebrał i opracował Armatis, wiodący europejski outsourcer obsługi klienta i sprzedaży. Źródłem problemu jest najczęściej struktura organizacyjna firmy, a nie kompetencje jej pracowników. Przez lata przedsiębiorstwa wdrażały kolejne narzędzia – CRM-y, chatboty, platformy telefoniczne – które działają poprawnie w izolacji, ale słabo komunikują się ze sobą.

AI: Microsoft opublikował raport „Global AI Diffusion” przygotowany przez Microsoft AI Economy Institute, który wykazał, że 31% Polaków w wieku produkcyjnym korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji. To sygnał wejścia rynku w nową fazę dojrzałości, w której AI przestaje być narzędziem eksperymentów, a staje się integralnym elementem codziennej pracy organizacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Ogłasza nabór do programu „Start-ups Are Us” dla młodych firm z sektora cyberbezpieczeństwa – dynamicznie rozwijającej się branży, która odpowiada na rosnące zagrożenia w świecie cyfrowym. To wyjątkowa okazja dla startupów tworzących innowacyjne rozwiązania chroniące dane, systemy i infrastrukturę IT. Nabór finansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco Poland: Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu łącznie 1,05 mld zł na dywidendę, w tym całości zysku netto za 2025 r., wynoszącego 432,69 mln zł oraz 617,97 mln zł z kapitału rezerwowego, co oznacza wypłatę 13,05 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze ustalili dzień dywidendy na 14 maja oraz dzień jej wypłaty – na 22 maja 2026 roku.

Creotech Instruments: Szacuje termin 3 lat na zwiększenie mocy produkcyjnych do 40 satelitów rocznie, poinformował prezes Grzegorz Brona. Jednocześnie spółka ofertuje obecnie na „szereg satelitów w różnych krajach”.

Asbis: Oczekuje utrzymania „solidnego” tempa wzrostu po rekordowym kwartale i kontynuacji dużego popytu na komponenty do sztucznej inteligencji (AI), poinformował wiceprezes Constantinos Tziamalis.

Creotech Instruments: Ogłosił strategię rozwoju do 2029 roku, która wskazuje kierunki umożliwiające spółce budowę pozycji jednego z czterech największych integratorów misji kosmicznych (Prime Contractor) w Europie, podała spółka. Creotech rozszerzy swoją ofertę z mikrosatelitów o minisatelity oraz zwiększy swoje zdolności produkcyjne co najmniej czterokrotnie. Zarząd podjął także decyzję o rozszerzeniu akcjonariatu poprzez ofertę publiczną do 650 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru.

DataWalk: Prowadzi zaawansowane procesy sprzedażowe obejmujące kilka dużych kontraktów, których finalizacja skoncentruje się w II połowie roku ze względu na dynamikę przetargów i procesów decyzyjnych, podała spółka. Jednocześnie podtrzymuje strategiczny cel wzrostu przychodów i ARR, w tym długoterminowe tempo wzrostu, na poziomie minimum 70% CAGR.

Sygnity: Rada nadzorcza Sygnity powołała zarząd z Maciejem Różyckim jako prezesem na nową, wspólną 3-letnią kadencję, która rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2025.

Asbis: Odnotował 36,52 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 7,38 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Sygnity: Zarząd Sygnity zarekomendował podział zysku netto za 2025 r. w kwocie 90,69 mln zł w następujący sposób: 80,69 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy, zaliczek na poczet dywidendy, bądź cele inwestycyjne; 10 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, podała spółka.

Asbis: Akcjonariusze Asbisu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie finalnej dywidendy z zysków za 2025 r. w wysokości 0,35 USD na akcję, podała spółka. Oznacza to, że łącznie z dywidendą zaliczkową wypłaconą w listopadzie ubiegłego roku, wysokość dywidendy z zysków za 2025 r. wyniesie 0,55 USD na akcję. W sumie spółka wypłaci inwestorom 30,53 mln USD. Dzień dywidendy ustalono na 18 maja, a dzień wypłaty dywidendy na 28 maja 2026 r.

Digitree Group: Podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu konsolidacji i reorganizacji struktury organizacyjnej grupy kapitałowej, podała spółka. Zgodnie z przyjętymi założeniami docelowa struktura będzie opierać się na rozwoju dwóch silnych, komplementarnych filarów biznesowych: agencyjnego oraz technologicznego.

Grupa Wirtualna Polska Holding: Osiągnęła przychody gotówkowe w wysokości 543,3 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 368,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 48% r/r), a skorygowana EBITDA wyniosła 97,8 mln zł wobec 85,8 mln zł, podała spółka powołując się na szacunkowe wyniki.

Sygnity: Miało ok. 18,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2026 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. EBITDA sięgnęła ok. 26,8 mln zł, zysk brutto 23,7 mln zł, a przychody ok. 101,9 mln zł.

PTWP: Odnotowało 19,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creotech Instruments: Wypowiedział umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z grudnia 2024 r. na realizację projektu „System efektywnych satelitarnych paneli fotowoltaicznych”, podała spółka.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości: Zarekomendowało przeznaczenie całości jednostkowego zysku netto za 2025 r. w wysokości 7,47 mln zł oraz kwoty przeniesionej z utworzonego z zysków lat poprzednich kapitału rezerwowego w wysokości 2 mln zł, tj. łącznie 9,46 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 5,89 zł brutto na akcję, podała spółka.

XTPL: Cel 100 mln zł przychodów w 2028 roku został podtrzymany, próg rentowności operacyjnej oczekiwany jest w 2027 roku. Głównymi driverami wzrostu mają być Odra (wysoka cena jednostkowa, potencjał wielosztukowych zamówień) oraz kolejne partie modułów UPD w ramach istniejącego i kolejnych wdrożeń.

ARI10: Ogłosiło zmianę na stanowisku CEO. Funkcję tę objął Artur Pszczółkowski, co-founder spółki i doświadczony lider projektów technologicznych. Dotychczasowy CEO i co-founder Mateusz Kara przechodzi do Morphic Financial Group – spółki holdingowej, w skład której wchodzi ARI10 – i koncentruje się na jej dalszym rozwoju, którego fundamentem pozostaje know-how, doświadczenie i zdolności operacyjne ARI10. Zmiana na stanowisku CEO stanowi naturalny element szerszej reorganizacji grupy kapitałowej oraz realizacji nowej strategii spółki, zakładającej silniejsze ukierunkowanie na segment B2B, w tym obsługę e-commerce, przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

HPE Polska: Łukasz Rosa objął stanowisko Channel & Partner Ecosystem Managera. W nowej roli będzie odpowiadał za rozwój i dalsze wzmacnianie ekosystemu partnerskiego firmy. Jego działania skoncentrują się na pogłębianiu relacji z partnerami, rozwoju sprzedaży pośredniej oraz dalszym skalowaniu biznesu Hewlett Packard Enterprise na polskim rynku.

Play: Od maja 2026 roku do zespołu dołączył Mateusz Rzempała, który odpowiada za Departament Komunikacji Korporacyjnej operatora, w tym za strategię PR, relacje z mediami, komunikację kryzysową oraz kwestie reputacyjne.

EasyPark: Od maja oficjalnie rozpoczyna działalność na polskim rynku. Debiut obejmuje jednocześnie 13 polskich miast, w tym kluczowe rynki takie jak Kraków, Gdańsk czy Płock. To strategiczny krok w rozwoju globalnej platformy Arrive, oferującej inteligentne rozwiązania w zakresie parkowania i mobilności w ponad 20 krajach.

ElectroMobility Poland: Jest na drodze do zawarcia strategicznego partnerstwa w projekcie hubu produkcyjno-rozwojowego w Jaworznie. Partnerem polskiej spółki będzie tajwański Hon Hai Technology Group (Foxconn) – globalny lider zaawansowanych technologii oraz największy na świecie producent elektroniki. W ostatnich latach Foxconn dynamicznie rozwija swoje kompetencje w zakresie pojazdów elektrycznych poprzez spółkę zależną Foxtron Vehicle Technologies, koncentrując się na modułowych platformach EV. EMP, Foxconn oraz Foxtronn prowadzą rozmowy dotyczące przyszłej współpracy.

GAMING

PMPG Polskie Media: Planują kolejne spin-offy swoich przedsięwzięć po wprowadzeniu Do Rzeczy na NewConnect, poinformował ISBtech prezes Michał Maciej Lisiecki. Spółka RedDeer.Games, w której PMPG posiada ok. 20% udziałów, może wejść na giełdę w przyszłym roku.

Creepy Jar: Sprzedał ponad 12 mln egzemplarzy gry „Green Hell”, podała spółka.

Ten Square Games: Rozpoczęło etapowe udostępnianie gry „Medal Hunter” na wybranych rynkach, rozpoczynając drogę do globalnej premiery planowanej na przełom maja i czerwca, podała spółka.

PlayWay: Premiera „House Flipper Remastered Collection” jest planowana w czerwcu. „CMS26” dalej buduje wishlistę, która przekroczyła 300 tys. „Jesus Christ” miał dobrą premierę, a środki mają pomóc deweloperowi spłacić zadłużenie i dalej rozwijać projekty. „Thief Simulator 3” jest blisko demo lub playtestów, „Auto Fuszerka” ma mieć premierę 28 maja (demo 95% pozytywów). „Low-Budget Repairs” dochodzi do 1 mln wishlist, zaś „Totally Legit Wheeler Seller” do 400 tys.

PlayWay: Przesuwa priorytety współpracy w stronę spółek dywidendowych, które mają łatwiejszy dostęp do zasobów testowych. W tym roku podpisano ok. 20 umów z zewnętrznymi zespołami.

Garage Monkeys: Płatny dodatek do „Car Dealer Simulator” – DLC Up 2 You – zostanie wydany 4 czerwca 2026 roku na platformie Steam.

11 bit studios: Pojawiła się najnowsza darmowa aktualizacja gry „DeathHowl” z trybem Rebirth na PC i konsolach. Ponadto „Custom Mode” pozwala dopasować poziom trudności. Aktualizacja wprowadza także nową zawartość i funkcje dla wszystkich istniejących trybów.

PlayWay: „Console Store Simulator” został udostępniony.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Creotech Instruments: Postanowił podjąć działania w celu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 650 tys. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,1 zł każda w drodze oferty publicznej, podała spółka. W wyniku emisji spółka zamierza pozyskać środki w wysokości ok. 100 mln euro, które zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju spółki na lata 2026-2029.

Creotech Quantum: Oszacował swoje potrzeby kapitałowe w związku z realizacją strategii rozwoju na ok. 55-60 mln zł, podała spółka. Środki mają zostać wykorzystane w ciągu najbliższych dwóch lat na realizację kluczowych celów strategicznych oraz wejście w fazę dynamicznego wzrostu. W celu ich zabezpieczenia spółka rozważa emisję akcji w ramach kapitału docelowego, zakładając pozyskanie finansowania do końca I półrocza 2026 roku.

ICEYE: Prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania 250 mln euro, podał Bloomberg. Nowa runda finansowania mogłaby wycenić ICEYE na około 5 mld euro.

Humanverse: Współtwórcy lidera produkcji reklamowej AI dla sektora enterprise w Polsce wykupili w kwietniu 2026 pakiet udziałów od VerdeAgency, przejmując 100% kontroli nad spółką. Założyciele: Krzysztof Kujawski i Jarosław Czajkowski oraz Paweł Mazurkiewicz są tym samym jedynymi właścicielami spółki. Jednocześnie Krzysztof Kujawski objął funkcję prezesa zarządu. Dotychczasowy prezes i współzałożyciel Jarosław Czajkowski przechodzi na stanowisko Chief Technology Officer (CTO), zachowując strategiczny wpływ na kierunek rozwoju technologicznego Humanverse. Paweł Mazurkiewicz, który dołączył do grona udziałowców, pozostaje creative directorem spółki.

Grupa G2A: Operator jednej z największych globalnych platform marketplace dla cyfrowej rozrywki ogłosił, że inwestor z doświadczeniem w private equity Krzysztof Krawczyk objął mniejszościowy pakiet udziałów w spółce oraz funkcję przewodniczącego rady doradczej. To krok wzmacniający kompetencje strategiczne G2A w kolejnym etapie skalowania działalności i przygotowania organizacji do operowania na poziomie instytucjonalnym. G2A rozwijała się dotychczas w oparciu o model organiczny, bez udziału kapitału zewnętrznego, osiągając roczną wartość GMV na poziomie blisko 400 mln USD. Spółka utrzymuje stabilny, dwucyfrowy wzrost rok do roku oraz EBITDA przekraczającą 20 mln USD, obsługując ponad 35 mln użytkowników w 180 krajach.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Allegro: Udostępniło Asystenta AI dla wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej, podała spółka. Decyzja o pełnym wdrożeniu zapadła po kilku miesiącach testów, które pokazały, że w tej fazie zakupy z pomocą Asystenta zrobiło ponad 600 tys. osób.

Allegro: Rozpoczęło sprzedaż zorganizowanych usług turystycznych poprzez serwis Allegro Wakacje we współpracy z biurem podróży Itaka, poinformowali przedstawiciele obu firm. Projekt jest w fazie pilotażowej, ale Allegro planuje rozszerzać usługi turystyczne zarówno pod kątem m.in. współpracy z innymi touroperatorami, nowych formatów wyjazdów jak i pod kątem innych ofert jak np. sprzedaż biletów lotniczych.

Kino Polska: Kanał Zoom TV z portfolio Grupy Kino Polska przejdzie metamorfozę 20 maja, której kluczowym elementem jest wprowadzenie nowej strategii i oferty programowej, jak również nowej nazwy ZOOM oraz logo, podało Kino Polska. Wprowadzane zmiany są częścią długofalowej, międzynarodowej strategii rozwoju stacji.

Planet B2B: Wchodzi na rynek włoski i wprowadza do swojej platformy agentów AI zaprojektowanych do automatyzacji najbardziej złożonych i czasochłonnych czynności back-office, poinformował ISBnews CEO Planet B2B Paweł Wieliczko.

Plus: Kontynuuje modernizację swojej sieci, konsekwentnie rozwijając technologie 4G/LTE i 5G. Proces wyłączania sieci 3G rozpocznie się w grudniu 2026 roku.

ING Bank Śląski: Klienci mogą zaciągnąć kredyt hipoteczny, włącznie z podpisaniem umowy, w sposób całkowicie zdalny poprzez aplikację Moje ING. Nowy proces został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny, prosty i przejrzysty. Na każdym etapie wnioskowania o kredyt klient może również skorzystać z pomocy eksperta poprzez videorozmowę.

Farada Group: Spółka podpisała umowę o współpracy z Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym w związku z rozpoczęciem współpracy w zakresie morskich systemów bezzałogowych. Porozumienie otwiera Farada Group drogę do przygotowania i analizy modelu komercjalizacji oraz sprzedaży (lub pośrednictwa sprzedaży) morskiego drona Manta USV na rynkach zagranicznych.

TikTok: Prezentuje nowy kierunek komunikacji dla TikTok for Business w Europie – „Watch it. Love it. Want it”. To podejście pokazuje, jak na platformie przenikają się odkrywanie treści, budowanie relacji i realne decyzje zakupowe użytkowników. Według najnowszego badania Ipsos aż 93% respondentów wskazuje TikToka jako miejsce researchu produktów przed zakupem online. Z kolei rozwiązania typu closed loop, takie jak TikTok Shop, coraz mocniej napędzają sprzedaż w Europie – wg danych od NielsenIQ w Wielkiej Brytanii co trzeci kupujący online dokonał już zakupu przez platformę, a w Niemczech zrobił to co siódmy konsument zaledwie rok po jej uruchomieniu.

Polski Holding Rozwoju: Powołał Centrum Robotyzacji i Automatyzacji Przemysłu Obronnego. Inicjatywa, której partnerami są Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz firmy Yaskawa i Rekrut 24, ma na celu zwiększenie wydajności polskiego sektora zbrojeniowego. Działalność Centrum realizowana przez Polski Holding Rozwoju jest dedykowana zarówno do państwowych i prywatnych podmiotów przemysłu zbrojeniowego, ich kooperantów, jak również podmiotów inicjujących działalność w tym obszarze.

Infinix: Smartfon Infinix NOTE Edge zdobył ponad 810 tys. punktów w testach wydajności An Tu Tu V11. Zastosowana w nim najnowsza technologia samonaprawiania baterii dzięki rekrystalizacji pozwala na zachowanie ponad 80% pojemności baterii po 2 tys. pełnych cykli ładowania – to odpowiednik ok. 6 lat typowego użytkowania.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK): Nawiązało strategiczne partnerstwo z Fair Score Africa, pionierem w dziedzinie alternatywnego scoringu kredytowego i walki z problemem wykluczenia finansowego, z siedzibą w RPA. Celem współpracy jest umożliwienie implementacji polskiego rozwiązania Platformy Weryfikacji Behawioralnej BIK, nowego standardu w zakresie rozwiązań antyfraudowych, aby ograniczyć skalę nadużyć finansowych na siedmiu kluczowych rynkach afrykańskich. W dobie szybkiej cyfryzacji usług finansowych na kontynencie afrykańskim rosnąca fala oszustw zagraża bezpieczeństwu transakcji i staje się krytycznym wyzwaniem dla stabilności gospodarek wschodzących.

Cursor: Na polski rynek trafia Shelf View 360, pierwsze rozwiązanie w Polsce, które daje producentom FMCG i sieciom handlowym szybszy i dokładniejszy dostęp do danych z półki sklepowej. Dzięki połączeniu technologii video shelf recognition z operacyjną skalą badań terenowych projekt umożliwia w czasie rzeczywistym monitoring cen, dostępności produktów, ekspozycji i udziałów półkowych. To potężne narzędzie w walce o udziały rynkowe rozwijają Cursor i Pro Business Solutions.

ePłatności: Rozwój cyfrowych usług publicznych coraz silniej zmierza w kierunku prostszych i wygodniejszych rozwiązań dla użytkowników. Usługa ePłatności rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie już od trzech lat. Obecnie korzysta z niej już ponad 200 urzędów. Największe polskie miasta coraz śmielej wdrażają rozwiązania, które upraszczają kontakt z administracją. Do grona samorządów korzystających z usługi ePłatności w aplikacji mObywatel dołączyły m.in. Warszawa oraz Łódź.

Sharp Consumer Electronics: Nawiązał strategiczne partnerstwo z CANAL+. Celem współpracy jest podniesienie komfortu użytkowania telewizorów Sharp Smart TV działających w oparciu o system TiVo poprzez integrację aplikacji CANAL+ oraz zapewnienie dostępu do bogatej oferty treści – w tym sportu premium, filmów i seriali.

DHL Supply Chain: Rozszerza wieloletnią współpracę z Pepco, aby wzmocnić operacje związane z dystrybucją do sklepów Pepco w całej Europie. Pepco powierzyło DHL Supply Chain operacyjne zarządzanie pięcioma strategicznymi centrami dystrybucyjnymi w Europie. W Europie Środkowo-Wschodniej są to lokalizacje w Sosnowcu i Rawie Mazowieckiej (Polska), Gyál (Węgry) oraz Bukareszcie (Rumunia). Piątym centrum dystrybucyjnym jest magazyn w Hiszpanii (Guadalajara).

Greencell: Wprowadza na rynek Business Panel – inteligentny system do zarządzania flotą EV. Platforma ułatwia rozliczanie kosztów ładowania i optymalizuje wykorzystanie infrastruktury, dając firmom motywację do rozwoju elektromobilności. Panel flotowy to inteligentny system do zarządzania ładowaniem EV, który obsłuży flotę pojazdów w różnych lokalizacjach firmy, ale może też funkcjonować jako narzędzie na płatnych parkingach prywatnych lub wspólnotach osiedlowych, gdzie pojazdów elektrycznych pojawia się coraz więcej.

Warszawska Szkoła Filmowa: Uruchomiła Filmowe Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne (FISH) – nowy kierunek stworzony z myślą o twórcach pracujących na styku filmu, gier, nowych mediów i technologii. To odpowiedź na dynamiczne zmiany w branżach kreatywnych oraz rosnące znaczenie kompetencji hybrydowych, interdyscyplinarności i świadomego korzystania z narzędzi AI.

Samsung Electronics Polska, RTV Euro AGD: Wprowadzają do sprzedaży specjalną ofertę dla osób rozważających zakup pierwszego smartfona. W salonach RTV Euro AGD dostępny będzie dedykowany zestaw: smartfon Galaxy A37 5G wraz z pakietem produktów i usług wspierających odpowiedzialne wejście do cyfrowego świata.

Google: Wprowadza aktualizacje dla Trybu AI oraz Przeglądów od AI, których głównym celem jest ułatwienie dostępu do wiarygodnych źródeł, szczegółowych statystyk i oryginalnych treści w internecie.

Samsung: Udostępnia One UI 8.5 – najnowsze funkcje Galaxy AI trafiają na urządzenia Galaxy. Aktualizacja koncentruje się na ulepszeniu komunikacji i doświadczeń kreatywnych na telefonach i tabletach.

Panattoni: Rozpoczyna w Warszawie realizację centrum logistycznego dla Toyota Logistics Services Poland. Inwestycja powstanie w formule BTS w ramach kompleksu City Logistics Warsaw Airport IV i obejmie blisko 20 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowo-logistycznej z zapleczem biurowo-socjalnym. Start prac budowlanych zaplanowano na maj br., a rozpoczęcie operacji w nowej lokalizacji na czerwiec 2027 roku.

Play: Wprowadza ofertę, dzięki której możesz mieć smartfon nie tylko dla siebie, ale i kogoś bliskiego – bez dodatkowych kosztów. Od 7 maja klienci przenoszący numer do fioletowego operatora i wybierający taryfę Play L lub HOMEBOX z umową na 24 miesiące mogą nabyć jeden z wybranych smartfonów 5G w ratach 0% i otrzymać drugi smartfon gratis.

Google: Aplikacja Fitbit przekształca się w kompleksową platformę Google Health, gromadzącą informacje o aktywności i samopoczuciu z asystentem Google Health Coach.

Meta: Ogłosiła uruchomienie ogólnodostępnej wersji beta Meta ads AI connectors. To rozwiązanie, które pozwala reklamodawcom i agencjom tworzyć, zarządzać oraz analizować kampanie bezpośrednio w używanych przez nich narzędziach AI. Użytkownicy mogą korzystać z bezpiecznego, uwierzytelnionego połączenia z rzeczywistymi danymi z konta reklamowego Meta, bez konieczności konfiguracji API, uprawnień developerskich czy kodowania. Równolegle Meta udostępniła Meta AI Business Assistant (MAIBA) na nowych rynkach: MAIBA będzie dostępny na głównych rynkach na świecie, w tym w Polsce i regionie CEE. Narzędzie będzie także dostępne w lokalnych językach, co ma ułatwić korzystanie z niego w codziennej pracy.

Sener Polska: Znajduje się w gronie kluczowych wykonawców jednej z najbardziej ambitnych misji naukowych Europejskiej Agencji Kosmicznej – LISA (Laser Interferometer Space Antenna). Misja LISA będzie pierwszym kosmicznym obserwatorium fal grawitacyjnych w historii. Projekt, uznawany za jedną z najtrudniejszych technologicznie inicjatyw ESA, ma na celu wykrywanie najsłabszych sygnałów pochodzących z kosmosu. Start misji zaplanowano na 2035 rok, a wartość kontraktu, przy którym pracuje Sener Polska, przekracza 55 mln euro. Specjaliści Sener Polska pracują nad zaawansowanymi mechanizmami precyzyjnego pozycjonowania, które będą kluczowe dla utrzymania nanometrowej precyzji interferometru laserowego rozciągniętego na 2,5 mln kilometrów w przestrzeni kosmicznej.

