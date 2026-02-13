Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 9-13 lutego.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Sejm przyjął ustawę o działalności kosmicznej, która tworzy pierwsze w Polsce kompleksowe ramy prawne dla wykonywania takiej działalności, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Ustawa to odpowiedź na dynamiczny rozwój technologii kosmicznych, rosnącą aktywność polskich firm i instytucji oraz zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej.

Weryfikacja rynku AI: Inwestorzy są coraz bardziej ostrożni wobec bigtechów oraz rynku AI i oczekują dowodów na realną i skuteczną monetyzację tej technologii, uważa Bartosz Szymański, zarządzający funduszami w Skarbiec TFI. W jego ocenie era pod hasłem „kupuj wszystko, co ma AI w nazwie” się skończyła, a rynek przeszedł z fazy euforii do fazy weryfikacji.

Social media: Ekspertyzy analityków Juniper Research, zlecone przez Revolut, dostarczyły zweryfikowane – w sposób niezależny – dowody na to, że platformy społecznościowe funkcjonują obecnie w warunkach głębokiego konfliktu interesów – korzyści finansowe z udostępniania miejsca na nielegalne treści (hosting) są znacznie wyższe niż nakłady na walkę z nimi (moderacja). Platformy mediów społecznościowych generują rocznie około 18 mld zł z reklam oszustw kierowanych do konsumentów w Europie. Według szacunków, około 10% wszystkich przychodów reklamowych mediów społecznościowych w Europie pochodziło z reklamy oszustw (2025 r.). W przypadku Polski platformy mediów społecznościowych wygenerowały 725 mln zł przychodu od przestępców atakujących polskich konsumentów za pomocą reklam oszustw (2025 r.). Jeśli branża social mediów nie dokona zwrotu, zmieniając model weryfikacji reaktywnej na model weryfikacji proaktywnej, Juniper Research szacuje, że w 2030 roku platformy społecznościowe zarobią na reklamach oszustw w Europie ponad 43 mld zł (w Polsce 1,6 mld zł). Długoterminowo wartość platform mediów społecznościowych spadnie wraz z erozją zaufania konsumentów (pomimo krótkoterminowo znacznych zysków).

Cyberbezpieczeństwo: Analiza F5 Labs pokazuje, że ponad 80% scenariuszy bezpieczeństwa przewidywanych na 2024 rok faktycznie zmaterializowało się w 2025 – od botnetów napędzanych AI, przez ataki na API modeli, po rosnącą rolę operacji sponsorowanych przez państwa.

Legislacja: Organizacje przedsiębiorców apelują do Prezydenta o podpisanie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Siedem organizacji reprezentujących przedsiębiorców oraz środowisko eksperckie wystosowało wspólny list do Prezydenta Karola Nawrockiego, apelując o podpisanie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz niektórych innych ustaw. W ocenie sygnatariuszy przyjęte przez parlament przepisy mają fundamentalne znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa państwa, lecz także dla stabilności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Cyberbezpieczeństwo: W ciągu 5-10 najbliższych lat może nadejść „dzień zero” – prognozują eksperci. To moment, w którym zaawansowana maszyna kwantowa będzie w stanie złamać większość aktualnie stosowanych w cyberochronie zabezpieczeń. Jak wskazuje ekspertka firmy Fortinet, cyberprzestępcy już dziś gromadzą zaszyfrowane dane z myślą o ich odszyfrowaniu w przyszłości, gdy technologia kwantowa osiągnie dojrzałość; technika ta nosi nazwę „zbieraj teraz, dekoduj później” i jest jednym z najpoważniejszych długoterminowych zagrożeń dla gospodarki i infrastruktury krytycznej; strategia obrony obejmuje m.in. opracowanie nowych algorytmów odpornych na ataki kwantowe oraz zaplanowane zwiększanie bezpieczeństwa postkwantowego.

Software: Według danych podanych przez firmę Forscope zjawisko tzw. zamrożonego oprogramowania, czyli nieużywanych licencji IT, może stanowić ponad 40-50% rocznych wydatków na software w organizacjach.

AI: Salesforce opublikował najnowszą edycję raportu „State of Sales”, opartego na badaniu ponad 4000 specjalistów sprzedaży z całego świata. Dane pokazują wyraźnie: zespoły handlowe wchodzą w 2026 rok z rosnącą presją na wyniki i coraz mocniej stawiają na agentów AI jako realne wsparcie w realizacji celów. Już 87% organizacji sprzedażowych korzysta z AI, a 54% sprzedawców używa agentów AI w codziennej pracy. Co istotne, niemal 9 na 10 planuje ich wdrożenie do 2027 roku. 94% liderów sprzedaży korzystających z agentów deklaruje, że są oni kluczowi dla osiągania celów biznesowych. Raport pokazuje też skalę wyzwań: handlowcy poświęcają średnio tylko 40% czasu na faktyczną sprzedaż, a resztę zajmują zadania administracyjne. Jednocześnie najlepsi sprzedawcy są 1,7 razy częściej skłonni wykorzystywać agentów AI do prospectingu niż osoby osiągające słabsze wyniki. W praktyce przekłada się to na konkretne efekty – w jednym z przykładów agenci w ciągu czterech miesięcy skontaktowali się z 130 000 leadów, generując 3200 nowych szans sprzedażowych.

AI: Automatyzacja prostych procesów przez AI oraz presja na efektywność kosztową transformują strukturę zatrudnienia w polskim sektorze usług dla biznesu. Centra zlokalizowane w Polsce coraz rzadziej realizują transakcyjne procesy biznesowe, co skutkuje spadkiem tzw. wolumenowych projektów rekrutacyjnych. Jednocześnie Polska znajduje się w centrum zainteresowania firm poszukujących odpowiedniej lokalizacji dla zaawansowanych projektów o strategicznym znaczeniu. Najnowszy Raport płacowy Hays 2026 dla sektora usług dla biznesu pokazuje, że inwestorzy coraz częściej poszukują w Polsce eksperckich kompetencji. 60% pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BSS) korzysta w pracy z narzędzi AI. Rok wcześniej takiej odpowiedzi udzieliło 37%, co świadczy o postępującej automatyzacji pracy w centrach usług. 82% firm z sektora planuje rekrutować w 2026 i najczęściej koncentrować się na pozyskiwaniu kompetencji IT i cyfrowych. Oprócz tego stale rośnie zapotrzebowanie na tzw. profile hybrydowe, łączące wiedzę ekspercką z rozwiniętymi kompetencjami technicznymi i miękkimi. Spośród firm planujących rekrutacje 63% będzie się koncentrować na pozyskaniu kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Z kolei niemal co druga będzie poszukiwać umiejętności związanych z analizą danych i data science. Polski sektor usług dla biznesu znajduje się w fazie transformacji cyfrowej oraz zmian ukierunkowanych na zwiększanie efektywności kosztowej i procesowej. O ile z Polski coraz częściej znikają proste procesy biznesowe, to stopniowo rozwijają się obszary wymagające eksperckich umiejętności i doświadczenia.

Internet: Rynek organizatorów wydarzeń online w Polsce coraz bardziej się profesjonalizuje. Jak wynika z najnowszych danych polskiej platformy ClickMeeting, niemal 4,5 tys. zł wyniósł średni przychód z biletów sprzedanych na pojedyncze spotkanie online w 2025 r.; przeciętna cena biletu wzrosła rok do roku o 12,5%, jednak nie spowodowało to spadku frekwencji, która wzrosła aż o 32%; najdroższy bilet na pojedyncze wydarzenie zorganizowane za pośrednictwem ClickMeeting w 2025 r. kosztował 4,5 tys. zł. Jednocześnie rozwija się rynek twórców wykreowanych przez sztuczną inteligencję, a już co 4. Polak byłby skłonny obserwować AI-influencera, gdyby jego treści były interesujące.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Sygnis: Jest zadowolony z wyników 2025 r. i będzie starał się o ich poprawę w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Andrzej Burgs. Spółka pracuje nad aplikacją do fazy II amerykańskiego programu Drone Dominance oraz kontynuuje rozmowy odnośnie inwestycji w masową produkcję dronów w Polsce.

T-Mobile Polska: Nie stosuje w umowach z klientami indywidualnymi rozwiązania, którego dotyczyło postępowanie UOKiK, już od prawie 3 lat, podał operator. O szczegółach przyznawania rekompensat z tego tytułu będzie informować w nadchodzących tygodniach. „Przede wszystkim trzeba podkreślić, że zakończone właśnie postępowanie dotyczyło kwestii rabatów za obsługę elektroniczną i terminową płatność, a więc rozwiązania, którego nie stosujemy w umowach z klientami indywidualnymi już od prawie 3 lat. W momencie, gdy rozwiązanie to wprowadzaliśmy, stanowiło powszechnie stosowaną praktykę rynkową, a gdy UOKiK stwierdził, że może ono naruszać interesy konsumentów, zaprzestaliśmy jego stosowania” – podał T-Mobile Polska w oświadczeniu przesłanym ISBnews.

Sygnity: Miało ok. 77,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. EBITDA sięgnęła ok. 103,4 mln zł, zysk brutto 90,8 mln zł, a przychody ok. 350,3 mln zł.

T-Mobile: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał decyzję zobowiązującą wobec T-Mobile, w której zobowiązał operatora do przyznania konsumentom przysporzenia w związku z utratą rabatu, gdy spóźnili się z zapłatą rachunku, podał Urząd.

Cloud Technologies: Chce przeskalować działalność, tak aby wynik na poziomie EBITDA w niedługim czasie przewyższył dotychczasowe przychody, poinformował prezes Piotr Prajsnar. Spółka chce też zdecydowanie powiększyć grono swoich dystrybutorów i kontynuować akwizycje. „Stawiamy przed sobą ambitne, ale moim zdaniem realne wyzwania, aby zwielokrotnić liczbę kontraktów, które mamy. Głównie po to, żeby przeskalować przychody i – jeżeli wszystko dobrze pójdzie – to myślę, że jesteśmy w stanie te przychody przeskalować nawet razy dwa. Co to spowoduje z punktu widzenia naszych wyników finansowych? Mówiąc w skrócie, wynik na poziomie EBITDA może w niedługim czasie być po prostu wyższy niż dotychczasowe nasze przychody” – powiedział Prajsnar podczas wideokonferencji.

Meta Platforms Ireland: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzuty spółce Meta Platforms Ireland, zarządzającej platformami Facebook i Instagram, że wbrew obowiązującym przepisom prawa spółka może nie zapewniać konsumentom efektywnych kanałów kontaktu, podał Urząd.

CloudFerro: Pozyskało do 75 mln euro finansowania od konsorcjum mBanku oraz Santander Bank Polska, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki, w szczególności na rozbudowę infrastruktury, zwiększanie skali działalności w Europie oraz inwestycje w badania i rozwój.

Grupa InPost: Po przejęciu przez konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzi m.in. FedEx, będzie nadal koncentrować się na obecnych europejskich rynkach zgodnie z istniejącą strategią rozwoju i dalszej rozbudowie sieci Paczkomatów. Zachowa niezależność operacyjną i dotychczasowy profil działalności, będąc przedłużeniem ramienia FedEx w Europie, poinformował przewodniczący rady nadzorczej InPost Hein Pretorius.

Grupa InPost: Konsorcjum obejmujące fundusze zarządzane przez Advent International i podmioty stowarzyszone (37% udziałów), FCWB LLC – spółkę zależną w całości należącą do FedEx Corporation (37% udziałów), A&R Investments Ltd. (16% udziałów) i PPF Group (10% udziałów) zawarło porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPostu po 15,6 euro za akcję, podała spółka. Zakończenie transakcji planowana jest na II poł. tego roku, a InPost zachowa niezależność operacyjną i dotychczasowy profil działalności.

MedApp: Widzi duże szanse, że w najbliższych tygodniach podpisze nowe zagraniczne umowy, poinformował ISBnews prezes David Odrakiewicz. Spółka dostrzega też wzrost zainteresowania ze strony krajowych i zagranicznych inwestorów, którzy pytają o dalsze plany spółki. „Dużo operacyjnie się u nas dzieje, jeśli chodzi o rozwój biznesu. Procentuje nasza obecność na zagranicznych targach w Orlando czy Rijadzie. Nawiązane tam kontakty są pogłębiane i liczymy, że w najbliższym czasie zamienią się w konkretne umowy, na które tak czekają nasi akcjonariusze” – powiedział Odrakiewicz w rozmowie z ISBnews.

Tide Software: Urszula Katarzyna Kruczek dołączyła do zarządu na stanowisko wiceprezesa. Przez ostatnie lata Urszula Katarzyna Kruczek odpowiadała za sprzedaż B2B.

VASBOX: Paweł Łokaj, menedżer przez ponad dekadę związany z Payback Polska, objął stery w platformie usług dodanych z portfolio venture buildera The Heart. Zmiana na stanowisku CEO następuje w momencie dynamicznego skalowania biznesu: w 2026 r. spółka zamierza rosnąć w dwucyfrowym tempie i wzmocnić pozycję lidera poza rynkiem polskim. Priorytetem nowego CEO jest dalszy szybki rozwój VASBOX, ekspansja międzynarodowa i pozyskanie kolejnych globalnych partnerów.

XTB: W ciągu roku pozyskało 475,4 tys. rachunków maklerskich, podał KDPW. Na koniec stycznia 2026 roku liczba rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych wyniosła 890 tys. W ciągu miesiąca w XTB otwarto 68,3 tys. rachunków.

Factorial: Hiszpański start-up, jeden z liderów europejskiego rynku technologii HR, oficjalnie rozpoczyna działalność w Polsce. W ramach wejścia na rynek firma planuje inwestycje w lokalne partnerstwa, pełną dostępność rozwiązań w języku polskim oraz rozwój lokalnej obsługi klienta. Factorial w niespełna dekadę od powstania przekroczył poziom 100 mln USD rocznych przychodów cyklicznych (ARR). W 2022 roku spółka uzyskała status jednorożca wśród startupów, a w najnowszej rundzie finansowania w 2025 roku pozyskała 120 mln USD kapitału. Oparta na sztucznej inteligencji platforma Factorial automatyzuje kluczowe procesy kadrowo-płacowe oraz zarządzanie wydajnością, upraszczając codzienną pracę zespołów HR i eliminując błędy operacyjne.

LUG: Miniony rok, a szczególnie IV kwartał, to jeden z najtrudniejszych momentów w historii spółki. „Nawet w negatywnych scenariuszach nie zakładaliśmy takiej stagnacji. Ograniczona realizacja inwestycji dotknęła niemalże wszystkich segmentów budownictwa, zarówno w obszarze zamówień publicznych, jak i w dużych projektach infrastrukturalnych. Nie pojawiły się też głośno zapowiadane środki unijne, które miały ożywić rynek inwestycji i transformację energetyczną. Rygorystyczny plan naprawczy ma na celu przywrócenie pełnej stabilności operacyjnej i stopniową odbudowę rentowności Grupy. Wprowadziliśmy równoległe działania obejmujące dostosowanie struktury kosztowej do skali rynku, wzmocnienie dyscypliny wydatkowej, poprawę rotacji należności oraz głęboką optymalizację procesów sprzedażowych. Przewiduję, że pełne efekty planu naprawczego będą widoczne w nadchodzących kwartałach, stanowiąc fundament pod odbicie wyników wraz z oczekiwaną poprawą wskaźników makroekonomicznych” – powiedział prezes Ryszard Wtorkowski.

GAMING

CD Projekt: Akcjonariusze CD Projekt zdecydują o ustaleniu warunku wynikowego w Programie Motywacyjnym B na lata 2026-2029 na 5 mld zł, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 11 marca.

Incuvo: Wyznaczył datę premiery gry „Bloxer” (wcześniej pod nazwą kodową „Voxel Boss”) w wersji przeznaczonej na platformy Meta Quest 2, Quest PRO, Quest 3 i Quest 3S na 24 marca 2026 r., podała spółka.

Purple Ray Studio: W kolejnych kwartałach będzie koncentrować się na rozwoju projektu „Nightmare” i poszukiwaniu nowych partnerstw technologicznych w obszarze rozwiązań dual-use, podała spółka. Ponadto na przełomie I i II kwartału br. ogłosi kolejny tytuł.

Play2Chill: Ocenia, że rok bieżący będzie czasem premier, playtestów, dem i prologów, co będzie wymagało dużego zaangażowania zespołów, ale jednocześnie daje realną szansę na wymierne efekty biznesowe, poinformował prezes Tomasz Róziecki.

Dark Point Games: Chce udostępnić grę „Brightfall” w trybie early access za ok. 5 miesięcy, poinformował ISBtech prezes Paweł Waszak.

CI Games: Jest zadowolone z postępów w produkcji gry „Lords of the Fallen II”, a premiera nadal planowana jest na 2026 r., wynika z wpisu prezesa spółki Marka Tymińskiego. Wersja beta produkcji „zbliża się”.

Vivid Games: Chce dopracować ekonomiczne aspekty rozgrywki w produkcji „Real Boxing 3” przed rozpoczęciem dystrybucji na kolejnych rynkach, wynika ze słów prezesa Piotr Gamracego.

Gaming Factory: Sprzedał ok. 7,3 tys. sztuk gry „JDM: Japanese Drift Master” na PS5 w wersji podstawowej w ciągu pierwszych 72 godzin od premiery oraz 1,5 tys. kopii dodatku DLC, podała spółka. Łączny przychód brutto (bez potrąceń) wyniósł 200 tys. USD, a koszt wytworzenia portu gry zaksięgowany do 31 stycznia w wysokości 235 136 zł.

E-sport: Team Vitality zapisał się na kartach historii Counter-Strike’a jako pierwszy zwycięzca Intel Extreme Masters w Krakowie. W wielkim finale IEM Kraków 2026 Team Vitality pokonał drużynę FURIA 3:1, sięgając po historyczne zwycięstwo i zgarniając lwią część z łącznej puli nagród wynoszącej 1 250 000 dolarów, oraz dołączył do Hall of Heroes. Wydarzenie w szczytowym momencie transmisji oglądało 1 370 524 widzów, co czyni je najczęściej oglądanym turniejem CS2 niebędącym turniejem rangi Major. Finał był pierwszą w historii odsłoną turnieju rozgrywaną w Krakowie, otwierającą nowy rozdział w 19-letniej historii turnieju.

Movie Games: Sprzedało 300 tys. egzemplarzy gry „Drug Dealer Simulator 2” od premiery w czerwcu 2024.

Phenomen Games Fund: Fundusz należący do Phenomen Games nabył akcje Baked Games i obecnie posiada 216 408 akcji, które stanowią 8,70% w kapitale zakładowym oraz głosach. „Phenomen Games Fund dokonuje inwestycji aktywistycznych w selektywnie dobrane spółki posiadające udokumentowane sukcesy. Baked Games tytułem 'Prison Simulator’, którego sprzedaż, według Gamalytic, przekroczyła 151 tys. kopii, spełnia te kryteria. Naszym zdaniem obecna wycena rynkowa Baked Games nie odzwierciedla potencjału spółki, wynikającego z ogłoszonego przez jej zarząd pipeline premier na 2026 rok oraz rozwoju kolejnych tytułów w uniwersum 'Prison Simulator'” – mówi Przemysław Zieliński, prezes Phenomen Games Fund.

Games Incubator: Demo gry „Italian Pizza Simulator” zostało oficjalnie udostępnione na Steam.

RockGame: Ogłosił grę „Tattoo Shop Simulator”, która ma pojawić się na Steam.

PlayWay: Demo gry „Restless Rites” zostało udostępnione.

Electronic Arts: Battlefield Studios zaprezentowało zapowiedź nadchodzącej aktualizacji Sezonu 2 do „Battlefield 6” oraz REDSEC w nowym zwiastunie. Materiał pokazuje powrót elementów, takich jak śmigłowiec AH6 Little Bird, a także zupełnie nowe atrakcje.

Electronic Arts: Najnowszy dodatek The Sims 4 Królewskie dziedzictwo zadebiutował w EA app, Epic Games Store i Steam, a także na konsolach PS5, PS4, Xbox Series X|S i Xbox One.

Garage Monkeys: „Car Dealer Simulator” zadebiutuje na Playstation 4 i 5 19 lutego br.

GameHunters: „Heavy Metal DLC” do gry „Gunsmith Simulator” pojawi się na wiosnę.

Big Cheese Studio: Pokazało trailer „Cooking Simulatora 2: Better Together”. „Tryb kooperacyjny nie jest dodatkiem, lecz fundamentem projektu” – zaznaczył prezes Łukasz Dębski.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

DataWalk: Zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) realizowany we współpracy z Ipopema Securities i zaoferował inwestorom 750 tys. akcji w ramach kapitału docelowego, pozyskując łącznie 116,25 mln zł przy cenie emisyjnej 155 zł za akcję, podała spółka.

DataWalk: Planuje emisję do 750 tys. akcji serii T w ramach przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB), podała spółka.

Demoboost: Zamknął rundę seed w wysokości 2,8 mln euro, w której uczestniczył RIO Family Office Rafała Brzoski, podała spółka.

XTPL: Podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania dodatkowego finansowania poprzez emisję nie więcej niż 300 tys. akcji zwykłych na okaziciela, podała spółka.

Digital Network: Sfinalizował przejęcie 100% udziałów w spółce Braughman Group Media Outdoor. Postanowienie Sądu Rejonowego KRS, potwierdzające zmianę właściciela, zamyka jeden z największych i najbardziej znaczących projektów akwizycyjnych w historii polskiego rynku outdoorowego.

NCBR: Do 31 marca 2026 roku polskie start-upy technologiczne mogą zrobić duży krok w stronę Doliny Krzemowej. Ruszył nabór do kolejnej odsłony programu akceleracyjnego NCBR-USA. To zaproszenie dla młodych firm, które chcą skalować swoje technologie na rynku amerykańskim i już na starcie zdobyć praktyczne knowhow, strategiczne kontakty z inwestorami oraz dostęp do kluczowych ekspertów.

Palo Alto Networks: Ogłosił zakończenie przejęcia firmy CyberArk, umacniając bezpieczeństwo tożsamości jako podstawowy filar swojej strategii platformizacji. Dodanie platformy bezpieczeństwa tożsamości CyberArk umożliwia firmie Palo Alto Networks zabezpieczenie każdej tożsamości w przedsiębiorstwie – ludzkiej, maszynowej i agentowej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Ogłasza nową edycję naboru „Ścieżka SMART”. Oferowane dofinansowanie dotyczyć będzie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz działań wspierających realizację projektu, w zakresie m.in. ochrony własności przemysłowej rezultatu projektu lub jego obrony w przypadku naruszenia, umiędzynarodowienia produktów czy rozwoju kompetencji pracowników. Działanie realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Pula środków dostępna w ramach naboru wynosi 700 mln zł.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Creotech Instruments: Wraz ze spółką Creotech Quantum, podpisał porozumienie o strategicznym partnerstwie z Eutelsat, wiodącym europejskim operatorem satelitarnym, podała spółka. Porozumienie stanowi fundament współpracy przy realizacji europejskich programów bezpiecznej łączności satelitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem programu IRIS², o łącznym budżecie 10,6 mld euro.

Creotech Instruments: Podpisał umowę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) na realizację projektu pt. „LEO-PNT – HyperSat SAFIR-PNT”. Projekt jest pierwszym etapem prac nad skonstruowaniem satelity, którego celem jest wykrywanie zakłóceń satelitarnego sygnału nawigacyjnego, podała spółka.

Grupa InPost: W niespełna trzy miesiące zwiększyła liczbę automatów paczkowych we Francji o ponad 1000 do przeszło 10 000 urządzeń, podał InPost. Łącznie Grupa InPost zarządza siecią przeszło 61 000 maszyn Paczkomat w dziewięciu krajach.

MedApp: Zawarł umowę dystrybucyjną z Menamark Middle East z siedzibą w Dubaju (master-distributor), na podstawie której podmiot ten uzyskał status wyłącznego dystrybutora systemu CarnaLife Holo na terytorium krajów Rady Współpracy Zatoki (GCC), obejmującym: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Kuwejt, Katar, Oman oraz Bahrajn, podała spółka.

SimFabric: Podpisał umowę z akcjonariuszem większościowym Emilem Leszczyńskim (jako pomysłodawcą i projektantem) na przygotowanie projektu Sniper-X, podała spółka. W ramach umowy powstanie nowe rozwiązanie technologiczne mające zastosowanie w strzelectwie dalekodystansowym, wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI). Równolegle technologia będzie rozwijana w formie symulatora.

Polski Światłowód Otwarty: Zwiększył zasięg swojej sieci do ponad 4,3 mln gospodarstw domowych w 2025 r., z czego blisko 1,4 mln to sieć światłowodowa, podała spółka. W ubiegłym roku do sieci światłowodowej PŚO przyłączył blisko 700 tys. gospodarstw domowych. Obecnie na sieci PŚO jest aktywnych ponad 1,5 mln usług.

Canon Polska: Nawiązał współpracę handlową z firmą Sico Polska, która została partnerem w zakresie dystrybucji wielkoformatowego plotera Canon Colorado M na rynku polskim. Partnerstwo ma na celu zwiększenie dostępności zaawansowanych technologii druku wielkoformatowego oraz wsparcie firm produkcyjnych w rozwoju wydajnych i innowacyjnych procesów.

Dreame: Marka zainaugurowała nowy rozdział swojej historii. Producent urządzeń sprzątających, robotów koszących czy urządzeń do pielęgnacji osobistej zaprezentował szeroką m.in. gamę produktów z segmentu dużego AGD.

Santander Bank Polska: We współpracy z Asseco Data Systems wprowadził dwie nowe usługi Paperless: jednorazowy podpis kwalifikowany dla klientów firmowych (został on udostępniony klientom także przez Santander Leasing) oraz e-Doręczenia. Wdrożone rozwiązania dla klientów usprawniają cyfrowe podpisywanie i przesyłanie dokumentów.

Tieto: Do biurowca Studio A przy ulicy Prostej w Warszawie wprowadzi się skandynawska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, usługami IT oraz konsultingiem technologicznym. Firma działa w Polsce 20 lat, a biurowiec Studio A od Skanska będzie jej główną siedzibą. W procesie najmu firmie Tieto doradzał zespół NAI Reina.

Netia: Zwiększyła zasięg oferty dostępu do internetu w technologii światłowodowej (GPON) o prędkości pobierania danych do 2 Gb/s z routerami z Wi-Fi 7. Dzięki temu dostępność opcji do 2 Gb/s pod marką Netia zwiększa się o ponad 4,8 mln gospodarstw domowych w całym kraju. Łącznie opcja do 2 Gb/s będzie dostępna w ponad 6,5 mln punktów adresowych.

vivo: Smartfony marki vivo X300 Pro, vivo X300 zostały udostępnione w sklepie internetowym RTV Euro AGD. W przyszłości urządzenia trafią także do salonów stacjonarnych sieci.

LINK4: Wprowadza Konto Szkody 2.0 – nową, rozbudowaną wersję rozwiązania, które umożliwia klientom jeszcze szybszą, prostszą i bardziej samodzielną likwidację szkód z autocasco oraz OC. Narzędzie integruje w jednym miejscu wszystkie najważniejsze etapy procesu, w tym wyliczenie odszkodowania, uzupełnianie dokumentów i kontakt z opiekunem szkody.

Adyen i Uber: Rozszerzają globalną współpracę, obejmującą wsparcie przetwarzania płatności Uber na kolejnych kluczowych rynkach. W ramach partnerstwa Uber wykorzysta API Checkout Adyen, by udostępnić użytkownikom dodatkowe metody płatności. Platforma uruchomi również kioski w wybranych lokalizacjach, obsługiwane przez terminale Adyen, umożliwiające zamawianie przejazdów bez konieczności korzystania z aplikacji mobilnej.

zondacrypto: Token Team PL (TMPL) oficjalnie zadebiutował na giełdzie, wchodząc w fazę otwartego obrotu rynkowego. To pierwszy na świecie token olimpijski stworzony przez zondacrypto i Polski Komitet Olimpijski z myślą o realnym wsparciu polskich sportowców oraz zaangażowaniu kibiców w rozwój polskiego sportu olimpijskiego.

Freenow by Lyft: Europejska aplikacja taxi oferująca szeroki zakres mobilności miejskiej nawiązała partnerstwo z Octopus Electroverse, największą w Europie siecią publicznych ładowarek pojazdów elektrycznych. Wspólna inicjatywa ma ułatwić kierowcom taksówek elektrycznych oraz operatorom flot obniżenie kosztów ładowania pojazdów.

T-Mobile: Wprowadza nową funkcję, która pozwala przenieść kartę eSIM między urządzeniami z systemem Android całkowicie samodzielnie, bez konieczności kontaktu z obsługą klienta, generowania nowego profilu czy skanowania kodu QR. Wystarczy kilka kliknięć w ustawieniach telefonu, a aktywny profil eSIM przenosi się automatycznie na nowe urządzenie. To rozwiązanie, które oszczędza czas i sprawia, że korzystanie z usług mobilnych staje się jeszcze wygodniejsze.

OVHcloud: Prezentuje nową generację serwerów Bare Metal 2026. Nowa oferta, oparta na najnowszych procesorach AMD Ryzen oraz AMD EPYC, została zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoką moc obliczeniową przy zachowaniu korzystnego stosunku ceny do wydajności oraz wysokiego poziomu niezawodności. Dzięki temu organizacje każdej wielkości mogą wykorzystywać serwery w takich zastosowaniach jak uczenie maszynowe, rozwiązania blockchain, wirtualizacja na dużą skalę czy hosting gier online.

Bank BPS: W bankowości internetowej BPS Online oraz aplikacji mobilnej BPS Mobile działa już nowoczesny kantor wymiany walut.

Temu: Ogłosiło współpracę z DEKRA – międzynarodową organizacją specjalizującą się w testowaniu i certyfikacji. Celem jest wzmocnienie systemów kontroli jakości, bezpieczeństwa produktów oraz zgodności regulacyjnej na platformie. W ramach współpracy DEKRA będzie prowadzić niezależne testy wybranych kategorii produktów (m.in. elektronika użytkowa i motoryzacyjna), a usługi zostaną zintegrowane z Temu Seller Center, co ułatwi sprzedawcom dostęp do testów i certyfikacji. Temu podkreśla, że w 2025 r. zainwestowało globalnie ok. 100 mln USD w systemy compliance i jakości, a w 2026 r. planuje podwoić tę kwotę.

One2tribe: Ogłasza zawarcie umowy na rynku Arabii Saudyjskiej (KSA). Kontrakt, realizowany we współpracy z partnerem biznesowym – spółką Elantir, dotyczy doradztwa dla klientów renomowanej instytucji finansowej. „Współpraca z jednym z liderów w obszarze farmacji pozwoliła wypracować metody pracy na rynkach bliskowschodnich. Obecny kontrakt pozwala otworzyć nowy kierunek do zastosowania kompetencji spółki w sektorze B2C (Business-to-Consumer)” – mówi Radosław Sosnowski, prezes One2Tribe.

TomTom: Ogłosił nowe, globalne partnerstwo z AECOM, światowym liderem w dziedzinie infrastruktury. Wykorzystując historyczne oraz bieżące dane dotyczące ruchu drogowego firmy TomTom, AECOM usprawni planowanie mobilności oraz infrastruktury, modelowanie transportu, a także zarządzanie systemami ruchu drogowego i ich eksploatację na rzecz klientów z sektora publicznego i prywatnego na całym świecie.

KOMSA Poland: Nawiązał strategiczną współpracę z marką Canon, liderem w dziedzinie technologii obrazowania i rozwiązań biznesowych. Dzięki współpracy partnerzy handlowi dystrybutora ICT zyskają dostęp do szerokiego portfolio produktów i usług Canon, wspierających cyfrową transformację druku, codzienną pracę biurową i zarządzanie dokumentami.

Cisco: Podczas konferencji Cisco Live 2026 firma Cisco zaprezentowała nowe rozwiązania dla infrastruktury sztucznej inteligencji, odpowiadające na wyzwania związane z budową centrów danych nowej generacji. To, co jeszcze niedawno było domeną największych dostawców chmury, dziś staje się rynkowym standardem. Kluczowym elementem ogłoszenia jest Cisco Silicon One G300 – układ przełączający o przepustowości 102,4 Tb/s, umożliwiający budowę klastrów AI w skali gigawatowej przeznaczonych do trenowania modeli, realizacji inferencji oraz obsługi zadań agentowych w czasie rzeczywistym. Systemy dostępne są również w wersji w pełni chłodzonej cieczą, która w połączeniu z nową generacją optyki pozwala poprawić efektywność energetyczną nawet o blisko 70%. Uzupełnieniem zaprezentowanych rozwiązań jest Nexus One, który zapewnia spójny i elastyczny model operacyjny w środowiskach lokalnych i chmurowych.

Sharp Europe: Firma uzyskała wszystkie sześć certyfikatów Microsoft Solutions Partner w ramach programu Microsoft AI Cloud Partner Program. Ten kamień milowy stanowi uznanie dla najwyższego poziomu możliwości technicznych, sukcesów klientów i strategicznego wpływu w całym ekosystemie Microsoft, stawiając firmę Sharp wśród wybranej grupy organizacji na całym świecie, które posiadają wszystkie sześć oznaczeń.

Intuit: Ogłosił innowacje dla Mailchimp wspierające dochodowy rozwój firm e-commerce. Udoskonalone funkcje oparte na platformie Intuit umożliwiają łączenie ujednoliconych danych i prowadzenie kampanii wielokanałowych, generując nawet 30-krotny zwrot z inwestycji bez dodatkowych kosztów. Mailchimp, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu ROI przy niższych kosztach, łączy dane z zaawansowaną automatyzacją e-mail i wiadomości, a nowe funkcjonalności są dostępne w 185 krajach i regionach. Funkcja SMS została rozszerzona na 34 nowe rynki EMEA, w tym m.in. Polskę.

