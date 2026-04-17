Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektorów technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz gamingowego z okresu 13-17 kwietnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Administracja: Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK-PIB zakończyło prace nad polskim narzędziem do bezpiecznej komunikacji – mSzyfr. Rozwiązanie weszło w fazę testów z udziałem pierwszych użytkowników. mSzyfr umożliwia szyfrowanie komunikacji między użytkownikami oraz bezpieczne przesyłanie danych do serwera. Kompleksowo szyfruje nie tylko wiadomości tekstowe i głosowe, ale także połączenia audio i wideo. Komunikator mSzyfr jest bezpłatnym narzędziem przeznaczonym dla administracji publicznej oraz podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa zarejestrowanych w wykazie podmiotów kluczowych i ważnych. W Europie podobnej klasy narzędzia będące rozwiązaniami narodowymi funkcjonują obecnie tylko we Francji, Niemczech i Estonii. „Rozpoczynamy testy komunikatora narodowego, w którym to Polska ma całkowitą kontrolę nad danymi, infrastrukturą serwerową oraz cyklem życia oprogramowania. Będzie on przeznaczony do bezpiecznej komunikacji w administracji publicznej oraz dla podmiotów KSC” – powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Cyberbezpieczeństwo: W czasie, gdy firmy na masową skalę wdrażają w swoje procesy agentową AI, skala zagrożeń rośnie. Według danych liczba ataków wykorzystujących sztuczną inteligencję wzrosła nawet o 1000%. To sprawia, że organizacje muszą na nowo zdefiniować podejście do bezpieczeństwa – obejmujące już nie tylko ludzi, ale także autonomiczne systemy. W erze agentowej AI to właśnie tożsamość staje się kluczowym wyłącznikiem bezpieczeństwa. „Przedsiębiorstwa coraz szybciej wdrażają rozwiązania agentowej AI, co stawia przed zespołami bezpieczeństwa nowe wyzwania. Pojawia się pytanie: jak zagwarantować, że autonomiczne systemy nie podejmą niezamierzonych lub złośliwych działań? W obliczu tak dynamicznego wzrostu ataków wykorzystujących AI tożsamość staje się kluczowym punktem kontroli. Nie tylko dla użytkowników, ale również dla systemów działających autonomicznie. Nieprawidłowo skonfigurowani lub przejęci agenci mogą uzyskiwać dostęp do wrażliwych danych, inicjować transakcje czy przemieszczać się pomiędzy systemami, wykorzystując legalne dane uwierzytelniające. Wraz z rosnącym wykorzystaniem AI zdolność do kontroli tego, kto lub co działa, jakie ma uprawnienia i w jaki sposób się zachowuje, staje się jedną z najważniejszych luk w cyberbezpieczeństwie. Palo Alto Networks identyfikuje to zagrożenie od wczesnych etapów rozwoju generatywnego AI, a przejęcie CyberArk – specjalizującego się w bezpieczeństwie tożsamości – było odpowiedzią na rosnące znaczenie tego obszaru” – powiedział wiceprezes i dyrektor zarządzający Palo Alto Networks w Europie Środkowo-Wschodniej Wojciech Gołębiowski.

IT: Najnowsze dane Leasing Team Group pokazują, że rynek pracy mierzy się z nowym wyzwaniem: „dziurawym koszykiem” rekrutacyjnym. 40% pracowników rezygnuje z pracy już w pierwszym miesiącu pracy. Niemal co druga współpraca w IT (44%) rozpoczęta w 2025 roku zakończyła się przed upływem 90 dni. 10-25% specjalistów white collar odchodzi w ciągu pierwszych 30 dni, mimo że ich wdrożenie trwa często do 4 tygodni. Głównym źródłem wysokiej rotacji jest niska jakość doświadczeń pracownika w organizacji, która od początku decyduje o jego lojalności.

Trendy: Tylko 33% badanych pracowników uważa, że ich działania nigdy nie będą porównywane do sztucznej inteligencji, jak wynika z danych Factorial. Zdaniem 41% prawdopodobnie nastąpi to w przyszłości, a zdaniem 24% już ma to miejsce. Mniejsze lub większe zaniepokojenie możliwością zastąpienia w pracy przez AI odczuwa 65%. W odpowiedzi na taką ewentualność: 32% badanych rozwija umiejętności techniczne (praca z danymi i narzędziami sztucznej inteligencji, automatyzacja zadań), 23% koncentruje się na kompetencjach miękkich (przywództwo, praca z ludźmi), 23% specjalizuje się w strategicznej analizie danych dostarczanych przez AI, 11% liczy na to, że pracodawca na nowo zdefiniuje ich rolę. „Biegłość w korzystaniu z rozwiązań sztucznej inteligencji należy dziś do podstawowych kompetencji zawodowych. Pracownicy już adaptują się do tych zmian, ale czy pracodawcy są na nie gotowi? Według dostępnych statystyk 45% pracowników przyznaje, że używa AI bez wiedzy przełożonych, a 38% udostępniło narzędziom sztucznej inteligencji wrażliwe dane firmy” – powiedział Country Manager Factorial w Polsce Tomasz Wykowski.

Centra danych: Jak wynika z prognoz Bain & Company, do 2030 r. nawet 50% obciążeń w centrach danych może pochodzić z systemów sztucznej inteligencji. Już dziś AI generuje miliony zapytań obliczeniowych dziennie, co przekłada się na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową i rozwój infrastruktury data center. Skala inwestycji rośnie równie dynamicznie – według IDC globalne wydatki na infrastrukturę wspierającą AI mogą przekroczyć 200 mld USD do 2028 r., a zapotrzebowanie na zasoby centrów danych w tej dekadzie może się nawet potroić. Trend ten widoczny jest także w Polsce – z danych Polcom wynika, że 62% firm zwiększa inwestycje w chmurę, traktując ją jako fundament wdrażania AI i automatyzacji procesów biznesowych.

Cyberbezpieczeństwo: Aktualnie cyberataki na rozwiązania AI są najszybciej rosnącym zagrożeniem cybernetycznym. Ich wzrost w porównaniu do 2025 roku zauważyło aż 87% organizacji. To więcej niż w przypadku klasycznych i bardziej znanych niebezpieczeństw, takich jak np. phishingu z wykorzystaniem technologii cyfrowych (77% odpowiedzi). Jednocześnie badania World Economic Forum z 2026 roku wskazują, że firmy coraz częściej chcą odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii. W tym roku blisko 65% organizacji ocenia bezpieczeństwo narzędzi opartych o sztuczną inteligencję przed ich wdrożeniem, podczas gdy w 2025 roku odsetek ten wynosił zaledwie 37%, wskazuje Linux Polska.



AI: Polacy patrzą na sztuczną inteligencję w ochronie zdrowia przede wszystkim przez pryzmat realnych korzyści, wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie OVHcloud, globalnego dostawcy usług chmurowych i europejskiego lidera w tej dziedzinie. Badani nie oczekują zastąpienia lekarzy przez algorytmy, licząc przed wszystkim na usprawnienie systemu, w tym krótsze kolejki, lepszą organizację leczenia i większą dostępność lekarzy. Im częściej AI trafia do codziennej praktyki medycznej, tym wyraźniej widać, że jej realnym ograniczeniem nie jest dziś technologia, lecz poziom zaufania pacjentów. Z badania przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie OVHcloud wynika m.in., że: ponad połowa badanych (52,8%) widzi w AI szansę na poprawę dostępności opieki zdrowotnej; diagnozie lekarskiej wspieranej przez sztuczną inteligencję zaufałoby jedynie 29,2% respondentów; młodsze grupy respondentów są bardziej otwarte na wykorzystanie nowych technologii – aż 64,1% z nich uważa, że AI może przyczynić się do skrócenia kolejek do specjalistów. „Nasze badanie pokazuje bardzo wyraźnie, że pacjenci nie oczekują od AI 'medycyny bez lekarza’, lecz przede wszystkim sprawniejszego systemu: krótszych kolejek, lepszej organizacji leczenia i większej dostępności specjalistów. To istotny sygnał dla rynku medtech, który powinien dostarczać rozwiązania realnie odpowiadające na potrzeby systemu i mogące podlegać skalowaniu w sposób bezpieczny i zgodny z regulacjami” – powiedziała Startup Program Manager w OVHcloud CEE Natalia Świrska-Załuska.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: 28 kwietnia startuje nabór do działania „Startup Booster Poland – Tech Impact”. Nowa odsłona programu koncentruje się na wspieraniu tzw. innowacji impactowych – rozwiązań technologicznych, które spełniają założenia Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ. Wsparcie dla startupów będzie dostępne za pośrednictwem wybranych akceleratorów. Budżet programu wynosi 40 mln zł, a jego realizacja finansowana jest z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Getac: Wysoki poziom wydatków obronnych w Polsce (ok. 4,8% PKB w 2026 r.) sprzyja rosnącemu znaczeniu interoperacyjnych i możliwych do szybkiego wdrożenia technologii wspierających cyfryzację dowodzenia, logistyki i działań w terenie. Getac wskazuje, że rugged computing może wspierać m.in. ciągłość dowodzenia i kontroli, cyfryzację utrzymania i logistyki oraz bezpieczne pozyskiwanie danych w środowiskach operacyjnych.

KROPiK: Sejm przegłosował ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), wprowadzającą obowiązek elektronicznej identyfikacji wszystkich psów oraz części populacji kotów. Wprowadzenie nowych regulacji zwiększa znaczenie podmiotów już obecnych na rynku identyfikacji zwierząt, dysponujących skalą operacyjną i rozwiązaniami spełniającymi wymogi systemowe, do których należy Farm Innovations, podała spółka.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Creotech Quantum: Spółka, która w piątek zadebiutowała na głównym rynku GPW, chce rozpocząć komercjalizację rynkową systemu kwantowej dystrybucji klucza (QKD) w bieżącym roku, poinformowała prezes Anna Kamińska.

Creotech Instruments: Zaprezentuje w ciągu kilku tygodni strategię rozwoju, której celem będzie osiągnięcie pozycji jednego z czterech największych integratorów systemów kosmicznych w Unii Europejskiej, poinformował prezes Grzegorz Brona. Obok pozyskiwania kontraktów spółka uwzględnia również potencjalne akwizycje na europejskim rynku kosmicznym.

Vercom: Zarząd Vercom zarekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, aby z zysku netto za 2025 r. w kwocie 80,88 mln zł, przeznaczyć 60,09 mln zł na wypłatę dywidendy w wysokości 2,73 zł na jedną akcję, a pozostałe 20,79 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Vigo Photonics: Skonsolidowane przychody Vigo Photonics wyniosły 19,31 mln zł w I kw. 2026 r. (-14,3% r/r), podała spółka. Łączna wartość zamówień i kontraktów na koniec marca br. wyniosła 43,9 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 77% r/r.

Shoper: Proponuje, aby z zysku spółki za 2025 rok w łącznej kwocie 35,41 mln zł, 16,88 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 0,6 zł na akcję, zaś pozostałą kwotę 18,53 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.

Yanosik: Odnotował 8,09 mln zł jednostkowego zysku netto w 2025 r. wobec 2,64 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Przychody ze sprzedaży w analizowanym okresie wyniosły 63,34 mln zł, co oznacza wyższy wynik o 8% od przychodu wygenerowanego w 2024 r.

cyber_Folks: Zarząd cyber_Folks zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty ponad 38 mln zł z zysku za 2025 r., co daje 2,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Będzie to ósma z rzędu dywidenda wypłacona przez Grupę, podkreślono.

Wasko: Podpisało ze Skarbem Państwa – ministrem cyfryzacji, w imieniu i na rzecz którego działa Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) umowy o łącznej wartości 121,57 mln zł brutto na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski”, podała spółka. Termin wykonania całości przedmiotu poszczególnych umów ustalony został na 31 sierpnia 2026 r.

Asbis Enterprises: Uruchomił dwa nowe lokalne centra dystrybucyjne – jedno w Akrze (Ghana) i drugie w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej) – wzmacniając swoją obecność operacyjną w Afryce Zachodniej, podała spółka.

Digital Network: Odnotował 37,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego jednostce dominującej w 2025 r. przy przychodach wynoszących 112,92 mln zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 50% i 51% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zysk netto z działalności kontynuowanej sięgnął 40,09 mln zł (+42% r/r). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 50,52 mln zł (wzrost o 59% r/r), a zysk EBITDA – 66,91 mln zł (wzrost o 53% r/r).

Wasko: Oferta COIG – spółki zależnej Wasko – warta 25,98 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pn. „Dostarczenie systemu klasy ERP obsługującego procesy kadrowo-płacowe i finansowo-księgowe dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, podało Wasko.

Orange Polska: Rada nadzorcza powołała Adama Uszpolewicza na stanowisko przewodniczącego Komitetu Audytowego. Zastąpi on Russa Houldena, który, kierując się zasadą niezależności, zrezygnował z pełnienia tej funkcji po czterech kadencjach obejmujących łącznie dwanaście lat. Adam Uszpolewicz jest niezależnym członkiem rady nadzorczej Orange Polska i zasiada w Komitecie Audytowym od kwietnia 2024 roku.

LSI Software: Rozpoczął przegląd opcji strategicznych, którego celem jest analiza scenariuszy strategicznych, mogących obejmować zmiany w strukturze kapitałowej lub organizacyjnej, transakcje kapitałowe lub korporacyjne, a także inne działania strategiczne.

Binance: Wsparł „Operację Atlantic” – międzynarodową operację organów ścigania wymierzoną w oszustów działających na rynku kryptowalut i inwestycji. W wyniku operacji zidentyfikowano ponad 20 000 ofiar w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a zamrożone środki z podejrzanych przestępczych dochodów przekroczyły 12 mln USD.

Haleon: Justyna Ciępka objęła stanowisko Global Head of Enterprise Transformation w Haleon, jednej z największych firm sektora consumer healthcare, dołączając do ścisłego międzynarodowego kierownictwa firmy. Będzie odpowiadać za transformację biznesu i technologii w skali całej organizacji – to jedna z kluczowych ról, wspierających dalszy rozwój właściciela takich marek jak Sensodyne, Voltaren czy Theraflu.

Novo Nordisk: Duński producent leków nawiązuje współpracę z OpenAI (twórca ChatGPT), aby wdrożyć sztuczną inteligencję w całym przedsiębiorstwie, od odkrywania leków po produkcję i działalność handlową, podał Reuters.

Grupa InPost: Po raz kolejny odprowadziła historycznie wysoki podatek CIT w wysokości 498,3 mln zł, co stanowi blisko 33-proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

Temu: Dołączyło do International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) i rozwija współpracy z partnerami branżowymi na rzecz walki z podróbkami i zwiększania bezpieczeństwa konsumentów.

CTHINGS.CO: Polska firma technologiczna znalazła się w finale globalnego konkursu Data Center World Innovation Challenge – jednego z najważniejszych konkursów wyróżniających innowacje w obszarze infrastruktury cyfrowej na świecie.

TREX: Odnotował, według wstępnych danych, wzrost skonsolidowanych przychodów o 88,3 proc. r/r w I kwartale. W ujęciu jednostkowym przychody spółki w tym okresie były wyższe o 83,3% r/r.

GAMING

Bloober Team: Akcjonariusze zdecydowali o usunięciu z porządku obrad dzisiejszego NWZ punktu, który zakładał głosowanie nad uchwałą, która miała na celu wprowadzenie Programu Motywacyjnego na lata 2026-2029 przeznaczonego dla członków zarządu oraz kluczowej kadry menedżerskiej, emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (w liczbie nie większej niż 3 407 516 sztuk) z całkowitym wyłączeniem prawa poboru i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją nowych akcji zwykłych serii F, wynika z uchwał walnego.

11 bit studios: Ocenia, że osiągnięcie w tydzień 100 tys. zapisów na wishliście dla gry „Crop” potwierdza potencjał rynkowy tytułu i daje „świetny fundament” pod dalszy rozwój projektu, poinformował ISBtech External Development Director w 11 bit studios Rufus Kubica.

Bloober Team: Ma obecnie siedem projektów z gatunku horror w aktywnym dewelopmencie w portfolio first i second party, poinformował prezes Piotr Babieno. „Bloober Team wchodzi w nowy rozdział! Wzmacniamy strukturę przywództwa i rozszerzamy możliwości deweloperskie, mając obecnie siedem projektów horrorów w aktywnym dewelopmencie w naszym portfolio first-party i second-party. Od lat nasza ambicja była jasna: zbudować jeden z czołowych horror house na świecie. Nie przez gonitwę za rozgłosem, lecz przez tworzenie znaczących, wysokiej jakości doświadczeń, które pozostają z graczami długo po napisach końcowych” – napisał Babieno na LinkedIn.

11 bit studios: Dokonało okresowej weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych dla wszystkich własnych tytułów oraz tytułów wydawniczych, podała spółka. Łączny wpływ przedmiotowej zmiany na koszty amortyzacji ujęte w wyniku finansowym spółki za 2025 rok wyniesie około 15,6 mln zł.

Creepy Jar: Może publikować aktualizacje do gry „StarRupture” w early access regularnie, około „raz na kwartał”, przewiduje Trigon DM.

BoomBit: Odnotował 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 25,09 mln zł zysku EBITDA w 2025 r., przy 205,1 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 1,11 mln zł. Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2025 r. planowana jest na 23 kwietnia.

11 bit studios: Ogłosiło komiks „Frostpunk”, stworzony przez artystów znanych z Marvel i DC. Wydawca to Rocketship Entertainment.

PlayWay: W dwa tygodnie CMS26 zbudował 230 tys. świeżej wishlisty, wobec poprzedniej wersji gry (CMS21), która bezpośrednio przed premierą miała 270 tys. Spółka liczy na co najmniej podwojenie tego wyniku (gra wciąż utrzymuje się wysoko w zestawieniu „wishlist activity”).

PlayWay: „Parcel Delivery Simulator”, „House Cleaner Simulator” oraz „UBOAT Type IX: Distant Coasts DLC” zostały udostępnione.

Boombit: Dokona odpisów aktualizujących, które obniżą wynik grupy o 6,7 mln zł za 2025 rok. Odpis dotyczy szczególnie wartości inwestycji w grupę ADC Games w kwocie 5 mln zł.

Games Operators: Gra „Solar Expanse – Space Exploration Manager” została sprzedana w ilości 16,4 tys. sztuk w ciągu 72 godzin. Łączny koszt wytworzenia i marketingu gry nie przekroczył 1,25 mln zł. Po odjęciu prowizji Steam, podatków oraz zwrotów koszty gry zostały zwrócone w 48% w przeciągu 3 dni od premiery gry.

Mad Octopus Games: Udostępnił „Laundering Simulator – The Update”.

Electronic Arts: Do „Battlefield 6” i „Battlefield REDSEC” trafiła właśnie najnowsza, sezonowa aktualizacja. Ostatnia faza sezonu 2, Łowca i Ofiara, debiutuje wraz ograniczonym czasowo trybem Operacja Augur, nowym pojazdem LPT oraz nową broń białą, maczetą Ripper 14″.

Games Incubator: Przeprowadził playtesty „The New Ship Graveyard”.

Turtle Beach: Prezentuje nowy flagowy headset gamingowy – Stealth Pro II z aktywną redukcją szumów. Producent postawił na wysoką jakość dźwięku i mikrofonu, ale też pokazał możliwości urządzenia w nietypowy sposób. W ramach eksperymentu headset został przetestowany w starciu gracza z jednym z ostatnich przedstawicieli tradycji ninja – Jinichi Kawakami. Celem było sprawdzenie, czy system audio jest w stanie wychwycić nawet najcichsze ruchy przeciwnika. Nowy model oferuje m.in. bezprzewodowe audio Hi-Res 24-bit/96 kHz, podwójne przetworniki 60 mm, ANC, Dolby Atmos oraz system CrossPlay 2.0 umożliwiający szybkie przełączanie między platformami (Xbox, PlayStation, PC, mobile).

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: Chce umacniać ekosystem rynku kapitałowego, wchodząc w nowy rozdział w obliczu oczekiwanego wprowadzenia Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI) i rosnącego znaczenia finansowania firm innowacyjnych, zapowiedział prezes Tomasz Bardziłowski. Celem Giełdy jest m.in. zwiększanie kapitalizacji w relacji do PKB, która wynosi obecnie 27%.

Sygnity: Zakończyło skup łącznie 90,8 tys. akcji po średniej cenie 70,30 zł, stanowiących 0,399% kapitału i głosów.

Regunaut: Polski startup założony przez Małgorzatę Łukszę i Katarzynę Rzewuską, budujący pierwszy agentowy system operacyjny do zarządzania rejestracjami leków oparty na dużych modelach językowych, został przyjęty do PharmStars, amerykańskiego akceleratora dla startupów digital health działających z branżą farmaceutyczną (Newton, MA). W poprzedniej edycji uczestniczyła m.in. polska Infermedica. AIP Seed zainwestowało ok. 100 tys. USD w rundzie angel, wspierając zespół od najwcześniejszego etapu. Firma ma już użytkowników z ponad 40 firm farmaceutycznych w 30+ krajach. Ma 160 tys. euro zakontraktowanego ARR i zaoszczędziła klientom ponad 10 000 godzin pracy.

Amazon: Przejmie spółkę satelitarną Globalstar w ramach transakcji wycenianej na 11,57 mld USD. Globalstar to amerykański operator komunikacji satelitarnej na niskiej orbicie, oferuje usługi transmisji danych, połączeń głosowych i monitoringu dla klientów biznesowych, rządowych oraz indywidualnych.

Allegro: Odnotował zmniejszenie zaangażowania Cidinan S.a.r.l. z 8,5% do poniżej 5% kapitału i głosów.

1Global, Lidl: Nawiązały kompleksowe partnerstwo strategiczne. W ramach porozumienia spółki Grupy Schwarz przejmują 9,9% udziałów w 1GLOBAL. Przez najbliższe pięć lat firma będzie pełniła funkcję wyłącznego partnera technologicznego w zakresie łączności telekomunikacyjnej. 1GLOBAL oraz Lidl, jeden z wiodących europejskich detalistów, będą napędzać cyfrową transformację na rynku telekomunikacyjnym. Wykorzystując potencjał Lidl Connect oraz Lidl Plus, obie firmy wspólnie wprowadzą krajowe usługi łączności na rynkach, na których obecny jest Lidl.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PKO Bank Polski: We współpracy z Żappka Pay z Grupy Żabka bank zaoferuje rozwiązanie consumer finance dostępne w aplikacji Żappka: kartę z limitem oraz możliwością odroczenia płatności, umożliwiającą zakupy w dowolnym sklepie akceptującym karty Visa, poinformowali przedstawiciele spółek. W ciągu kilku tygodni partnerzy rozpoczną testy w programie Family & Friends, a następnie – jeszcze w tym roku – oferta trafi do użytkowników aplikacji Żabki.

Scanway: Wesprze nadchodzącą misję Titan realizowaną przez firmę Aethero, dostarczając system obrazowania optycznego zaprojektowany do pracy na orbicie, podała spółka.

Grupa Eurocash: Rozwija ekosystem EuroPlatform o kolejne narzędzie, które ułatwi sklepom włączenie się do systemu kaucyjnego, podała spółka. Nowy moduł pozwala zarządzać workami na opakowania kaucyjne, ich odbiorami oraz rozliczeniami z operatorem, co znacznie usprawnia cały proces w sklepie.

Veeam: Udostępnił usługę Veeam Data Cloud for Microsoft 365 z lokalnym repozytorium danych w Polsce. Umożliwia to przechowywanie kopii zapasowych Microsoft 365 oraz Microsoft Entra ID w tej części Europy. Firmy z Polski i Europy Wschodniej zyskują krótszy czas odzyskiwania danych oraz większą kontrolę nad miejscem ich przetwarzania. Rozwiązanie wspiera suwerenność danych oraz zapewnianie zgodności z wymogami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Ma to szczególne znaczenie dla sektorów objętych zaostrzonymi regulacjami, takich jak finanse, administracja publiczna czy infrastruktura krytyczna.

Locus Robotics: Ogłosił globalną premierę Locus Array, w pełni autonomicznego systemu realizacji zamówień. Jest to mobilny robot ze zintegrowanym ramieniem robotycznym do kompletacji oraz percepcją opartą na AI, który może działać samodzielnie, realizując całe procesy bez udziału człowieka. Wdrożenia są już realizowane we wczesnym dostępie u klientów w Ameryce Północnej. Jednocześnie firma przygotowuje się do skalowania Locus Array globalnie, w Europie i Azji-Pacyfiku, by sprostać rosnącemu popytowi na całkowicie autonomiczną obsługę zamówień.

Megogo: Nawiązał współpracę z Grupą Eurozet. Dzięki niej użytkownicy mogą słuchać Radia ZET oraz innych stacji bezpośrednio z poziomu platformy. Dotyczy to wszystkich urządzeń, na których można zainstalować aplikację MEGOGO, w tym smartfonów, komputerów stacjonarnych, laptopów, Smart TV, a także konsol do gier.

Segway: Według analizy Euromonitor International Segway Navimow drugi rok z rzędu utrzymał pozycję najlepiej sprzedającej się marki robotów koszących bez przewodu ograniczającego, z których korzysta już ponad 400 000 gospodarstw domowych na świecie.

realme: najnowszy smartfon realme 16 5G jest już dostępny u operatorów sieci Play, Plus i Orange.

Pekao Leasing: Wykorzystuje ekosystem usług Enterprise Paperless od Asseco Data Systems, umożliwiając klientom zawieranie umów leasingowych w pełni online – sprawnie, bez papierowych dokumentów i konieczności posiadania certyfikatu podpisu kwalifikowanego. Wdrożone rozwiązanie oferuje różne metody składania podpisu elektronicznego – od form tradycyjnych, po podpisy zdalne, jednorazowe oparte o identyfikację z użyciem aplikacji mObywatel lub elektronicznej warstwy e-dowodu, czy z autoryzacją za pomocą SMS – dzięki temu proces może być dopasowany do potrzeb klienta i konkretnej transakcji.

Holcim Polska: Jest partnerem międzynarodowego projektu badawczego CE4SPACE, realizowanego pod kierownictwem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Inicjatywa koncentruje się na rozwoju koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze kosmicznym, łącząc kompetencje świata nauki, biznesu i technologii. Projekt, koordynowany przez AGH, realizowany jest we współpracy z renomowanymi uczelniami europejskimi oraz partnerami przemysłowymi i instytucjonalnymi. Wśród nich znajduje się Holcim Polska, obok takich podmiotów jak Centrum Badań Kosmicznych PAN, Creotech Instruments czy PIAP Space. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających maksymalne wykorzystanie zasobów oraz ograniczenie ilości odpadów w środowisku kosmicznym. Koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego, znana z zastosowań w przemyśle budowlanym, znajduje tu nowe, przełomowe zastosowanie.

Lenovo: Przygotowało dla klientów wyjątkową promocję: przy zakupie dowolnego laptopa, komputera stacjonarnego lub AiO z serii konsumenckiej w Showroomie Lenovo & Motorola zyskają 3-letnią usługę serwisową Onsite.

Tuanty: Na polski rynek wchodzi urządzenie, które zmienia sposób, w jaki właściciele karmią swoje czworonogi. Tuanty pozwala przygotować świeży posiłek dla psa lub kota w około 20 minut, łącząc gotowanie na parze i blendowanie w jednym procesie.

BNP Paribas Bank Polska: Dołącza do grona banków oferujących natychmiastowe płatności w euro. Dzięki usłudze Euro Express Elixir od KIR klienci indywidualni i firmowi mogą odbierać przelewy w euro w czasie rzeczywistym – całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W dalszej kolejności uruchomiona będzie także możliwość wysyłania tego typu przelewów.

Bolt: Klienci w Polsce mogą już korzystać z Bolt Plus, programu, który zapewnia dostęp do ekskluzywnych korzyści w zakresie dostaw jedzenia i zakupów oraz przejazdów taksówkami. Dla nowych członków pierwszy miesiąc jest bezpłatny. Później miesięczny koszt wynosi 12,99 zł i pozwala większości członków na średnie oszczędności do 50 zł w miesiącu. Dostępna jest również opcja roczna w cenie 129,99 zł (co odpowiada 10,83 zł miesięcznie).

Orange: Wprowadził do oferty Smartbox Wi-Fi 7 z systemem prpl, który dynamicznie zarządza siecią, zapewniając najlepszą możliwą jakość połączenia. Dzięki obsłudze do trzech wzmacniaczy w jednej sieci nawet największe mieszkania i domy nie będą miały problemu z zasięgiem. Smartbox Wi-Fi 7 współpracuje z modemami Funbox 7 i 10, oferując szybkie porty ETH (1 Gb/s i 2,5 Gb/s).

Dassault Systèmes: Wspólnie z Deutsche Aircraft wspierają cyfrową transformację branży lotniczej. Przy pracach nad regionalnym samolotem D328eco Deutsche Aircraft wykorzystuje platformę 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes do zintegrowanego zarządzania procesem projektowania, testów, zdobywania certyfikacji i produkcji. Dzięki temu decyzje mogą być podejmowane szybciej, ryzyko jest ograniczane, a rozwój projektu ulega znacznemu skróceniu.

Novakid: Wprowadził na rynek NovaPals – samodzielną aplikację do nauki konwersacyjnego języka angielskiego opartą na sztucznej inteligencji. Została ona stworzona z myślą o zapewnieniu uczniom możliwości samodzielnej praktyki mówienia w dowolnym czasie i miejscu. W odróżnieniu od tradycyjnych narzędzi do nauki języków, skupiających się na ćwiczeniach gramatycznych lub słownictwie, NovaPals oferuje rozmowy w czasie rzeczywistym z cyfrowym awatarem. Dostosowuje się on nie tylko do poziomu biegłości językowej użytkownika, ale również zapamiętuje poprzednie interakcje i poruszane tematy, kierując się przy tym ustrukturyzowanym programem nauczania zgodnym z międzynarodowymi standardami CEFR.

OpenAI: Zaprezentował GPT-5.4-Cyber, odmianę swojego najnowszego flagowego modelu, dostrojoną specjalnie do obronnych zastosowań w cyberbezpieczeństwie, podał Reuters.

Cloudera: Wprowadziła istotne aktualizacje do swojej hybrydowej platformy danych oraz AI. Nowe rozwiązania Cloudera zapewniają użytkownikom stabilne i bezpieczne środowisko pracy, odpowiadające na potrzeby nowoczesnych organizacji. Wśród kluczowych funkcji znalazły się gwarantowana stabilność działania oraz płynna modernizacja.

Plus: Startuje z kampanią reklamową opartą na nowej platformie komunikacyjnej, której przekaz zawiera się w dwóch słowach: prosto i tanio. Kampania promuje najnowszą ofertę Plusa, w której wszystkie usługi dostępne są bez limitu w atrakcyjnej cenie 60 zł/mies.

eToro: Ogłosiło uruchomienie eToro App Store – marketplace umożliwiającego inwestorom oraz deweloperom tworzenie, udostępnianie i wykorzystywanie aplikacji transakcyjnych oraz analitycznych bezpośrednio w ramach platformy eToro.

Firmao: Spółka należąca do Grupy WeNet zdobyła najwyższą liczbę punktów spośród polskich systemów w rankingu SellWise 2026/2027 – zestawieniu, w którym dominują rozwiązania globalne. Po raz kolejny otrzymało również wyróżnienie „Więcej niż CRM”, przyznawane systemom wykraczającym poza standardowe funkcje. Jako jedyny polski CRM w swojej klasie platforma oferuje natywny moduł zarządzania magazynem – funkcję, którą spośród sklasyfikowanych systemów posiada poza nią jedynie Dynamics 365, kierowany do znacznie większych organizacji.

Powerdot: Nawiązał współpracę z Uberem.

OKX: Wprowadza X-Perps, nowy regulowany produkt pochodny stworzony z myślą o Europie. Pozwala na zajmowanie pozycji długich lub krótkich z dźwignią do 10x. Ma oferować głęboką płynność i szybką realizację. OKX wprowadza produkt na globalnym silniku dopasowującym OKX i płynności najwyższej klasy. Umożliwia wieloskładnikowy depozyt zabezpieczający w czasie rzeczywistym: użyj BTC, ETH, SOL, DOGE, USDC, USDG, USD lub EUR jako zabezpieczenia.

Canon: Wzmacnia swoje portfolio profesjonalnych rozwiązań wideo, prezentując dwa nowe produkty: ultrateleobiektywowy zoom filmowy CN30×40 IAS J R1/P1 oraz zaawansowany kontroler PTZ RC-IP300.

vivo: Po raz pierwszy w historii seria Ultra trafia na polski rynek. „vivo X300 Ultra to coś więcej niż flagowiec. To przedstawiciel nowego segmentu na polskim rynku, który zaciera granicę między smartfonem a profesjonalnym sprzętem fotograficznym i filmowym. Jego premiera w Polsce to ważny moment zarówno dla marki vivo, jak i dla osób, które oczekują absolutnie najwyższej jakości bez kompromisów. vivo X300 Ultra robi zdjęcia jak aparat i nagrywa jak kamera filmowa” – czytamy w komunikacie.

XPENG: Wprowadził do polskiej oferty model P7+. Producent podkreśla, że nowa generacja samochodu ma być symbolem fundamentalnej zmiany we współczesnej motoryzacji – od klasycznie rozumianego auta w stronę mobilności definiowanej przez sztuczną inteligencję. XPENG P7+ debiutuje w Polsce w wersji RWD Long Range Pro.

Orlen Paczka: Spółka z Grupy Orlen w ramach programu pilotażowego wprowadza automaty paczkowe, które mogą działać nawet ponad siedem miesięcy bez stałego dostępu do prądu, podał Orlen. Urządzenia wykorzystują magazyny energii i panele fotowoltaiczne. To rozwiązanie zwiększa dostęp do nowych lokalizacji i umożliwia dalszy dynamiczny rozwój sieci, która obecnie liczy ponad 15 tys. punktów.

Źródło: ISBnews