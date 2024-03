Skumulowane przychody CD Projektu ze sprzedaży gier z franczyzy cyberpunkowej przekroczyły 3 mld zł w niewiele ponad 3 lata, poinformował CFO Piotr Nielubowicz.

„Aktualizacja 2.0 do 'Cyberpunka 2077′ i wydany we wrześniu dodatek 'Widmo Wolności’ spotkały się ze świetnym przyjęciem graczy i mediów branżowych, czego efektem była mocna sprzedaż obu tytułów. W niewiele ponad 3 lata nasze skumulowane przychody ze sprzedaży gier z franczyzy cyberpunkowej przekroczyły 3 mld zł, co świadczy o silnej pozycji tego IP” – powiedział Nielubowicz, cytowany w komunikacie.

„Sukces 'Widma Wolności’ i odbudowa pozytywnego sentymentu wokół bazowej gry są kluczowe dla dalszego rozwoju CD Projekt w oparciu o silne i rozpoznawalne marki” – dodał.

Przychody z „Cyberpunk 2077” i „Widma Wolności” wyniosły odpowiednio: 1 404 mln zł w 2020 r., 367 mln zł w 2021 r., 459 mln zł w 2022 r. i 826 mln zł w 2023 r., podano w prezentacji wynikowej.

Gra „Cyberpunk 2077” zadebiutowała 10 grudnia 2020 r.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews