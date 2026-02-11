Purple Ray Studio w kolejnych kwartałach będzie koncentrować się na rozwoju projektu „Nightmare” i poszukiwaniu nowych partnerstw technologicznych w obszarze rozwiązań dual-use, podała spółka. Ponadto na przełomie I i II kwartału br. ogłosi kolejny tytuł.

„Spółka zakłada, że w kolejnych kwartałach będzie koncentrować się na rozwoju projektu Nightmare. Produkcja gry przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, w omawianym okresie zakończono etap alpha. […] Drugim obszarem jest poszukiwanie nowych partnerstw technologicznych w obszarze rozwiązań dual-use. Purple Ray Studio w IV kwartale ub.r. podpisało pierwszą umowę we wspomnianym zakresie z Farada Group, jednym z liderów polskiego rynku systemów bezzałogowych. W pierwszej fazie współpracy Purple Ray Studio przygotuje interaktywne symulacje scenariuszy szkoleniowych. Pojawi się w nich możliwość integracji elementów sztucznej inteligencji, co pozwoli na realistyczne odzwierciedlenie zmiennych warunków operacyjnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a wynagrodzenie za prace prowadzone od grudnia 2025 r. do końca lutego 2026 r. wyniesie łącznie 250 tys. zł netto” – czytamy w komunikacie.

„Jednocześnie zbliżamy się do momentu publicznego ogłoszenia naszego kolejnego tytułu, które planowane jest na przełomie I i II kwartału 2026 r. W naszej ocenie będzie to istotny moment budowania rozpoznawalności spółki oraz zainteresowania rynkowego kolejnym własnym IP. Naszym strategicznym celem pozostaje budowa stabilnego i skalowalnego modelu biznesowego opartego zarówno na rozwoju własnych IP, jak i współpracy projektowej” – dodał prezes Robert Baranowski.

Jednocześnie spółka podsumowała wyniki finansowe za IV kwartał 2025 r. W ubiegłym roku osiągnęła 844 tys. zł przychodów oraz 199 tys. zł zysku netto. W samym IV kwartale przychody wyniosły blisko 123 tys. zł. Na dzień bilansowy suma aktywów spółki sięgnęła ok. 8,9 mln zł, z czego większość stanowiły aktywa związane z produkcją gier, a stan środków pieniężnych przekroczył 1,2 mln zł.

„Wyniki za IV kwartał 2025 r. to dla nas szczególny moment, bo po raz pierwszy w historii publikujemy raport jako spółka publiczna. Wypracowane wyniki odzwierciedlają dalsze inwestycje w rozwój naszych projektów, a spółka kontynuuje dynamiczną działalność w tym obszarze. Większość przychodów w 2025 r. pochodziła z realizacji projektów w modelu work-for-hire i ze sprzedaży naszej kluczowej gry Boti: Byteland Overclocked” – skomentował prezes.

Purple Ray Studio to niezależne studio produkujące gry, założone w 2022 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2025 r., a jej strategicznym inwestorem jest Gravier Investment ASI.

Źródło: ISBnews