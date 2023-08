Purple Ray Studio, czyli niezależne studio tworzące gry, podpisało umowę na wydanie pierwszej swojej dużej gry z Untold Tales, spółki zależnej QubicGames S.A. Boti: Byteland Overclocked pojawi się jeszcze w tym roku na platformie Steam w wersji na PC. Gra pojawi się na najpopularniejszych konsolach w drugim kwartale przyszłego roku. Ponadto spółka, w ramach projektu Epic MegaGrants, otrzymała od jednego z największych wydawców na świecie dotację w wysokości 15 tys. USD.

– Umowa Purple Ray Studio z Untold Tales to duży krok w kierunku premiery naszego pierwszego dużego projektu. Od samego początku planujemy, żeby gracze na największej możliwej liczbie platform przetestowali nasz tytuł. Niezwykle ważne jest dla nas to, żeby po debiucie tego projektu, w którym widzimy bardzo duży potencjał rynkowy, zebrać cenny feedback środowiska graczy przed realizacją następnych gier – mówi Robert Baranowski, prezes zarządu Purple Ray Studio.

Pierwszy duży projekt warszawskiego developera to gra typu 3D platformer. W Boti: Byteland Overclocked gracz wciela się w Botiego – odważnego i uroczego kuriera danych, którego misją jest ratowanie cyberświata – Bajtlandii – przed glitchami i wirusami. Gra jest opracowana przez Purple Ray Studio z użyciem Unreal Engine 5 – jednego z najpopularniejszych silników do gier na świecie, którego autorem jest Epic Games. Oprócz trybu single player, producenci dodatkowo umożliwiają grę w trybie kooperacji, co na pewno urozmaici rozgrywkę. Będzie możliwość gry na podzielonym ekranie lub na dwóch osobnych sprzętach.

Untold Tales jest niezależnym wydawcą skupiającym się na grach, które opowiadają wciągające historie. Zapewniają niepowtarzalną rozrywkę i wyjątkowe narracje graczom na wszystkich platformach – PC i konsolach. Ich zespół pracował przy powstaniu gier, takich jak: The Witcher series, Dying Light 1 & 2, Dying Light: Bad Blood, Torment: Tides of Numenera, The Sinking City, Arise: A simple story, Aragami, Pure Farming 2018, God’s Trigger. Untold Tales jest spółką zależną QubicGames, które jest studiem deweloperskim notowanym na rynku NewConnect od 2016 r.

– Niezwykłą zaletą naszego projektu na pewno będą innowacyjne mechaniki, które na pewno będziemy mogli wykorzystać przy realizacji kolejnych gier. Dodam również, że w ostatnich dniach Purple Ray Studio otrzymało dotację w programie Epic MegaGrants w wysokości 15 tys. USD. Te dodatkowe środki na pewno przeznaczymy na rozwój naszego najnowszego projektu. To dla nas informacja potwierdzająca międzynarodowy zasięg Boti: Byteland Overclocked – dodaje Baranowski.

Epic Games, jeden z najbardziej zasłużonych i największych wydawców w historii globalnego gamedevu, udziela dotacji finansowych kreatywnym, godnym uwagi i innowacyjnym projektom opartym m.in. na silniku Unreal Engine oraz tym, które ulepszają ekosystem grafiki 3D typu open source. Średnie dotacje wahają się od 5 tys. do 250 tys. USD, a niektóre nadzwyczajne projekty otrzymują do 0,5 mln USD. Bez względu na wielkość otrzymanej dotacji, producent gry nadal jest właścicielem swojej własności intelektualnej i może swobodnie i w dowolny sposób ją publikować.

Źródło: Spółka