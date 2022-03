Już 27 kwietnia 2022r. Dinosaur Fossil Hunter zadebiutuje na platformie Steam. Pyramid Games, notowany na rynku NewConnect producent gier wideo, ogłosił datę premiery tytułu w wersji na PC. Cena gry została ustalona na 19,99 USD. Gra jest w trakcie beta testów, dzięki zebranemu feedbackowi lubelskie studio może jeszcze przed premierą poznać nastroje graczy.

– Z wielką radością dzielimy się datą premiery gry Dinosaur Fossil Hunter. Już 27 kwietnia wszyscy zainteresowani tematyką dinozaurów, eksploracji i pracą nad skamieniałościami będą mieli okazję spróbować swoich sił w naszej grze w wersji na PC. Na początek tytuł udostępnimy na platformie Steam. Obecnie szlifujemy projekt i wprowadzamy ostatnie poprawki przed oficjalną premierą – mówi Jacek Wyszyński, prezes zarządu Pyramid Games. – Wiążemy ogromne nadzieje z tym tytułem i liczymy na dobre przyjęcie naszej produkcji w środowisku graczy. To tylko jedna z premier, którą planujemy w tym roku – dodaje Jacek Wyszyński.

W Dinosaur Fossil Hunter na graczy czeka przygoda, podczas której będą poszukiwać skamieniałości dinozaurów wykorzystując do tego różne narzędzia poszukiwawcze i wykopaliskowe. Rozgrywka umożliwia wcielenie się w rolę prawdziwego paleontologa podróżującego przez niezbadane obszary. Główne zadania to eksplorowanie zróżnicowanego środowiska, prowadzenie szczegółowych badań i kompletowanie całych szkieletów wymarłych stworzeń, które później można umieścić we własnym muzeum. W budowaniu dinozaurzego imperium pomogą graczowi m.in. samochód – główny środek transportu, detektor do lokalizowania i identyfikowania skamieniałości, tablet zawierający informacje na temat odkrytych gatunków, a także rozmaite narzędzia. Wraz z rozwojem postaci, gracz będzie mógł odblokować różne ułatwienia rozgrywki takie jak: nowe samochody, szybsze posługiwanie się narzędziami, drony transportowe czy nawigację.

Projekt można było wesprzeć na platformie Kickstarter, gdzie udało się zebrać ponad 360% zakładanej kwoty. Dzięki wsparciu backerów w grze pojawił się m.in. system dynamicznej pogody, więcej mechanik eksplorowania, tryb fotograficzny czy podwodne poszukiwanie i wydobywanie skamieniałości. Podstawą rozgrywki jest tryb dla pojedynczego gracza.

Rozwój gry po premierze będzie kontynuowany, studio planuje aktualizacje gry, dodające m.in. nową mapę z kolejnymi gatunkami dinozaurów czy dostęp do Steam Workshop, gdzie gracze będą mogli prezentować własnoręcznie udekorowane muzea innym użytkownikom. Do gry planowane są również DLC z różnymi zawartościami wzbogacającymi rozgrywkę.

Liczba graczy, która do tej pory dodała tytuł do swojej wishlisty, wynosi ponad 90 tysięcy. Prolog do gry Dinosaur Fossil Hunter w ostatnich 30 dniach zebrał na Steam 92 proc. pozytywnych recenzji użytkowników.

Nadal trwają playtesty wersji beta wspomnianego tytułu. W pierwszej kolejności dostępy od Pyramid Games otrzymały osoby wspierające spółkę na Kickstarterze. Obecnie chęć udziału w playtestach Dinosaur Fossil Hunter wyraziło prawie 10 tysięcy graczy.

Źródło: Spółka